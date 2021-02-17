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ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється

Європейський суд з прав людини вимагає, щоб влада РФ звільнила російського опозиціонера Олексія Навального. Москва вперше за час існування Європейської конвенції відмовилася виконувати таке рішення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

ЄСПЛ вимагає, щоб влада РФ негайно звільнила Навального. "16 лютого 2021 Палата з семи суддів Суду вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії відповідно до правила 39 Регламенту Суду звільнити заявника", - сказано в рішенні суду.

Глава Мін'юсту Росії Костянтин Чуйченко заявив, що ця вимога нібито "не має правових підстав і є грубим втручанням у діяльність судів" у Росії.

"Отримана сьогодні з ЄСПЛ вимога про звільнення Навального безпрецедентна. По-перше, це явне і грубе втручання в діяльність судової влади суверенної держави. По-друге, ця вимога є необґрунтованою і неправомірною, оскільки не містить вказівки на жоден факт, на жодну норму права, які дозволили б суду винести таке рішення. По-третє, вимога свідомо нездійсненна, оскільки відповідно до російського законодавства немає правових підстав для звільнення даної особи з-під варти", - сказав він.

Читайте також: США стежать за діями РФ у контексті справи Навального і чинитимуть тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям", - Держдеп

"Якщо Мін'юст відмовить ЄСПЛ у вимозі звільнити Навального згідно з 39 правилом регламенту Європейського суду, це стане першим в історії випадком відмови країни - члена Європейської конвенції - від виконання такого рішення", - прокоментувала адвокатка Навального Ольга Михайлова.

Також читайте: Захист Навального звернеться до Європейського суду з прав людини через арешт опозиціонера, - адвокати
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Топ коментарі
+10
Джо, надо полезных санкций подкинуть...
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17.02.2021 20:17
+10
Ну нет так нет.Прилетит очередной Боррель, Москва его грязными трусами снова отхлещет и он вернется думать дальше как не злить Пуйла.Может построить СП-3 и задобрить новыми нефтеденьгами.
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17.02.2021 20:19
+7
європейці тепер будуть дуже стурбовані та незанепокоєні, але ж роісю нікуди не виженуть, бо тоді ж буде роіському народові погано. Північний потік 2 теж потрібно добудовувати, бо гроші німецьким чиновниками вже сплачені та отримані за для хорошого життя на пенсії та в різних наглядових радах. Не повертать же тепер ті гроші.
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17.02.2021 20:23
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Джо, надо полезных санкций подкинуть...
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17.02.2021 20:17 Відповісти
Приспело время вместо бесконечной тягомутины "глубокой озабоченности" по множеству уголовных преступлений кремлевских каннибалов -трупоедов, принять Закон и ставить за каждое преступление московскую хунту на счетчик. И пускай там капает ежедневно определенная сума, в зависимости от тяжести преступления. "А счетчик щелк да щелк, а все равно, в конце пути придется рассчитаться". (В. В.)
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17.02.2021 22:39 Відповісти
Уже в этом году, максимум, - в следующем, плешивый выпросит статус, - "страна, - спонсор терроризма". А это уже переход на совершенно новый уровень, - это эмбарго.
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17.02.2021 22:53 Відповісти
не надо,пускай его лучше того..-одним рюскефашисто меньше и п@дорашка под санциями усиленными-двойной профит
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17.02.2021 20:18 Відповісти
После того, как Янукович отказался освободить Тимошенко, он усидел на золотом унитазе всего год-полтора
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17.02.2021 20:19 Відповісти
За цей час встиг закласти пропогандою у нєокрєпшиє уми люмпена укранського, що Тімашенка-фарофка, що призвело до відкату України на десятки років назад у своєму розвитку в результаті приходу до влади крадіїв антиукраїнських.
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17.02.2021 20:25 Відповісти
Ты забыл как украина харкала кровью когда она у рф дорогущий газ покупала? Про веерные отключения всей стране?
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17.02.2021 21:27 Відповісти
Ну вот про вас человек и писал. Неокрепший ум люмпена. По контракту Тимошенко в 2009 году Украина покупала газ по 232 доллара, что было дешевле всех в Европе. И именно при ней закончились веерные отключения, которые до этого имели место в некоторых областях страны
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17.02.2021 21:50 Відповісти
Не сравнивайте Х... с пальцем. Что такое Навальный посравнению с Юлькой. У Юльки до этого прошла Оранжевая революция. А у Навального что? Подсвети фанариком в жопе?
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17.02.2021 20:51 Відповісти
Любое сравнение условно. Вам бы это было известно из курса формальной логики любого вуза. Но ваш лексикон выдает даже отсутствие диплома малярного ПТУ
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17.02.2021 21:04 Відповісти
Ну нет так нет.Прилетит очередной Боррель, Москва его грязными трусами снова отхлещет и он вернется думать дальше как не злить Пуйла.Может построить СП-3 и задобрить новыми нефтеденьгами.
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17.02.2021 20:19 Відповісти
больше СП не будет ибо ЕС и так на плотном крючке, сейчас развивается СПГ очень активно. Северный морской путь короче чем от США до Азии.
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17.02.2021 20:31 Відповісти
Вашими бы молитвами.
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17.02.2021 20:34 Відповісти
Гопота еще и быкут а те импотенты пускай терпят и выразят озабоченность а гопник(мордор) еще больше заведется и дальше продолжает сидеть в ПАСЕ не исключая кацапов ну еще пускай скажут что поток 2 не связан вы там не подумайте то другое совсем, кацапы очень хорошо чувствуют безнаказанность и наглеют а Европа не может по рогам настучать
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17.02.2021 20:20 Відповісти
нельзя так с кандачка решать. леха анальный не бутерброд, раз посадили пусть сидит.
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17.02.2021 20:20 Відповісти
Да паРаша срала и срать будет на все международные соглашения...потому что это паРаша...страна помойка...
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17.02.2021 20:20 Відповісти
Так. Тому отримає за це нові санкції.
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17.02.2021 20:23 Відповісти
и что это будут за санкции? десятому заму главного клерка мосгорсуда запретят въезд в ЕС и заблокируют все его счета? ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается - Цензор.НЕТ 4524
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17.02.2021 20:35 Відповісти
Перший крок до нових санкцій зроблено.
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17.02.2021 20:22 Відповісти
ну все...теперь жди очередную "глубокую озабоченность" от ЕС
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17.02.2021 20:22 Відповісти
Garry

Ну шо ляді,помогло?

ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается - Цензор.НЕТ 8970
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17.02.2021 20:23 Відповісти
європейці тепер будуть дуже стурбовані та незанепокоєні, але ж роісю нікуди не виженуть, бо тоді ж буде роіському народові погано. Північний потік 2 теж потрібно добудовувати, бо гроші німецьким чиновниками вже сплачені та отримані за для хорошого життя на пенсії та в різних наглядових радах. Не повертать же тепер ті гроші.
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17.02.2021 20:23 Відповісти
В таком случае не вижу смысла его достраивать, если уже все оплачено
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17.02.2021 20:54 Відповісти
Окрема цивілізація)))Кацапи плювали і плюють на ЄСПЛ. А в "парє" говорять про якийсь діалог з запорєбріком ніби дурману якогось наїлися. Тьху...
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17.02.2021 20:23 Відповісти
Цивілізація?
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18.02.2021 00:18 Відповісти
Там )))) після слова,нє?)))
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18.02.2021 13:48 Відповісти
ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается - Цензор.НЕТ 7706
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17.02.2021 20:30 Відповісти
Ну выйдет рашка из Конвенции. Колхоз имени Лукашенко вообще там никогда не был. И норм. Заигрался мордор в демократию. Пора снимать остатки декораций. )
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17.02.2021 20:42 Відповісти
Категорически присоединяюсь к требованию ЕСПЧ !
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17.02.2021 20:43 Відповісти
ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 4173 ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 2093
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17.02.2021 20:49 Відповісти
Представляю себе картину:
ЕСПЧ: - требуем немедленно освободить Навального!
козляндия: - НЕТ!
ЕСПЧ: - ну ок... мы обеспокоены.
ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 2251
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17.02.2021 21:42 Відповісти
Уродливая старуха разсися, цену набивает, что бы "отпустить" провокатора навального...
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17.02.2021 22:09 Відповісти
лет через 10....
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17.02.2021 22:11 Відповісти
Ну да, ну да, а кто "неблагонадёжных" поставлять будет? Как выберут всех, так и отпустят, за новыми! Но с Европы потребуют продолжение стройки СП-2, фрау рибентроп тоже под этим подписана, её идея...
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17.02.2021 22:23 Відповісти
ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 3939
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17.02.2021 22:33 Відповісти
Только одичалые могут выбирать себе кумиров то ХУ@ЛО то Алёшу
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17.02.2021 22:20 Відповісти
Увы у нас тоже лишнехромосомов хватает, которых и тварью назвать нельзя, они (твари) на всё пойдут, лишь бы быть свободными! А 73% , тоже на всё пойдут, лишь бы "не стреляли"! Эти существа, даже и знать не хотят: от куда взялись распятые мальчики, вернее дети, много детей и женщин распятых. Так же и про мины для детей, только одна страна их применяет, во 2 мировую, точно знаю что на Херсонщине и читал что на Донбассе!
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18.02.2021 00:08 Відповісти
Приспело время вместо бесконечной тягомутины "глубокой озабоченности" по множеству уголовных преступлений кремлевских каннибалов -трупоедов, принять Закон и ставить за каждое преступление московскую хунту на счетчик. И пускай там капает ежедневно определенная сума, в зависимости от тяжести преступления. "А счетчик щелк да щелк, а все равно, в конце пути придется рассчитаться". (В. В.)
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17.02.2021 22:42 Відповісти
а им еспч не писан...
у них свои тараканы
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17.02.2021 23:21 Відповісти
 
 