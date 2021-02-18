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Проезд по всем дорогам госзначения обеспечен, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Проезд по всем дорогам госзначения обеспечен, -

По состоянию на утро 18 февраля проезд по всем дорогам госзначения обеспечен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Отмечается, что на дорогах госзначения подрядные организации чистят от снега проезжую часть дорог на всю ширину, а также обрабатывают их противогололедными средствами. К работе привлечены 671 спецмашина и 921 работник.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное, в южных областях сухое. На перевальных участках дорог - снег, прирост покрова от 4 до 10 см, покрытие дорог мокрое, температура воздуха -3-7°С", - подчеркивают в "Укравтодоре".

"Проезд по всем дорогам госзначения обеспечен", - добавили в Госагентстве автомобильных дорог.

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Автор: Ірина Дашківська
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Как всегда дождались пока все само растаяло.
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18.02.2021 12:06 Ответить
 
 