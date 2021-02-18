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Проїзд всіма дорогами державного значення забезпечено, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Проїзд всіма дорогами державного значення забезпечено, -

Станом на ранок 18 лютого проїзд всіма дорогами державного значення забезпечений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Зазначається, що на дорогах державного значення підрядні організації чистять від снігу проїжджу частину доріг на всю ширину, а також обробляють їх протиожеледними засобами. До роботи залучено 671 спецмашину і 921 працівника.

"Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений, в південних областях сухий. На перевальних ділянках доріг - сніг, приріст покриву від 4 до 10 см, покриття доріг мокре, температура повітря -3-7 °С", - наголошують в "Укравтодорі".

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"Проїзд всіма дорогами державного значення забезпечено", - додали в Держагентстві автомобільних доріг.

Автор: Анастасія Потіха
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Как всегда дождались пока все само растаяло.
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18.02.2021 12:06 Відповісти
 
 