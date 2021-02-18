Дело по заявлениям о кнопкодавстве за Шкарлета расследуется, - Венедиктова
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Досудебное расследование по факту возможных нарушений при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проводится, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Есть несколько заявлений... уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), действительно проводится досудебное расследование", - сказала генпрокурор, отвечая на вопрос о том, проводится ли расследование по факту кнопкодавства при голосовании за назначение министра образования и причастности к сокрытию правонарушения сотрудниками управления государственной охраны.
Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета. 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
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Найпростішим рішенням було б призначити переголосування з жорстким контролем кількості депутанів у залі та тих, хто голосує.