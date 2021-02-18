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Новости Политика Украины
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расследование (2964) кнопкодавство (102) Венедиктова (727) Шкарлет (296)

Дело по заявлениям о кнопкодавстве за Шкарлета расследуется, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело по заявлениям о кнопкодавстве за Шкарлета расследуется, - Венедиктова

Досудебное расследование по факту возможных нарушений при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проводится, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть несколько заявлений... уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), действительно проводится досудебное расследование", - сказала генпрокурор, отвечая на вопрос о том, проводится ли расследование по факту кнопкодавства при голосовании за назначение министра образования и причастности к сокрытию правонарушения сотрудниками управления государственной охраны.

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Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета. 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
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Сталинистка, иды геть.(ну да, я надеюсь шо прилетят инопланетяне и вышвырнут это ссущество к Сталину, ага))
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18.02.2021 11:11 Ответить
Дурне та хитре.Ответы на вопросы :Я-хорошая, судьи-плохие. Как только так сразу. /Доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала./ По бедности Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен .Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц. Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности.
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18.02.2021 11:14 Ответить
Прикольно. Вот - кол-во зарегистрированных в зале депутатов. Вот - кол-во голосов (намного больше). Какое кнопкодавство? Не, не слышали. Расследуем ...
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18.02.2021 11:18 Ответить
КАКОЕ КНОПКОДАВСТВО !!!???
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18.02.2021 11:22 Ответить
СУДЬЯ ОПРАВДАЛ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ЗА 80000 ГРИВЕН !!!
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18.02.2021 11:23 Ответить
що там "розслідувати"? Є відео, є кількість зарєстрованих депутатів, все й так зрозуміло.
Найпростішим рішенням було б призначити переголосування з жорстким контролем кількості депутанів у залі та тих, хто голосує.
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18.02.2021 11:30 Ответить
обычно для таких приблуд доходит по факту из собственной жизни. когда выставят хату, или уведут матрешку, или собьют машиной ребенка, будет визжать как свинья, про быстрое расследование за 2 дня и справедливый суд за пол часа.
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18.02.2021 12:05 Ответить
 
 