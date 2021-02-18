Справа за заявами про кнопкодавство за Шкарлета розслідується, - Венедіктова

Досудове розслідування за фактом можливих порушень під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України проводиться, зазначає генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є кілька заяв ... кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), справді проводиться досудове розслідування", - сказала генпрокурор, відповідаючи на запитання про те, чи проводиться розслідування за фактом кнопкодавства під час голосування за призначення міністра освіти і причетності до приховування правопорушення співробітниками управління державної охорони.

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Як повідомлялося, раніше Офіс Генпрокурора України за заявою партії відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.