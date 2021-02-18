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Новини Політика України
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Справа за заявами про кнопкодавство за Шкарлета розслідується, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа за заявами про кнопкодавство за Шкарлета розслідується, - Венедіктова

Досудове розслідування за фактом можливих порушень під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України проводиться, зазначає генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є кілька заяв ... кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), справді проводиться досудове розслідування", - сказала генпрокурор, відповідаючи на запитання про те, чи проводиться розслідування за фактом кнопкодавства під час голосування за призначення міністра освіти і причетності до приховування правопорушення співробітниками управління державної охорони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відео кнопкодавства за Шкарлета зникло, - надреп "Голосу" Железняк

Як повідомлялося, раніше Офіс Генпрокурора України за заявою партії відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Автор: Наталя Джума
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Сталинистка, иды геть.(ну да, я надеюсь шо прилетят инопланетяне и вышвырнут это ссущество к Сталину, ага))
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18.02.2021 11:11 Відповісти
Дурне та хитре.Ответы на вопросы :Я-хорошая, судьи-плохие. Как только так сразу. /Доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала./ По бедности Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен .Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц. Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности.
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18.02.2021 11:14 Відповісти
Прикольно. Вот - кол-во зарегистрированных в зале депутатов. Вот - кол-во голосов (намного больше). Какое кнопкодавство? Не, не слышали. Расследуем ...
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18.02.2021 11:18 Відповісти
КАКОЕ КНОПКОДАВСТВО !!!???
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18.02.2021 11:22 Відповісти
СУДЬЯ ОПРАВДАЛ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ЗА 80000 ГРИВЕН !!!
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18.02.2021 11:23 Відповісти
що там "розслідувати"? Є відео, є кількість зарєстрованих депутатів, все й так зрозуміло.
Найпростішим рішенням було б призначити переголосування з жорстким контролем кількості депутанів у залі та тих, хто голосує.
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18.02.2021 11:30 Відповісти
обычно для таких приблуд доходит по факту из собственной жизни. когда выставят хату, или уведут матрешку, или собьют машиной ребенка, будет визжать как свинья, про быстрое расследование за 2 дня и справедливый суд за пол часа.
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18.02.2021 12:05 Відповісти
 
 