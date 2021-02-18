Рада назначила представителя "Слуги народа" Кичуна судьей Конституционного Суда

Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа" Виктора Кичуна новым судьей Конституционного Суда.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 241 народный депутат.

Всего депутатские фракции и группы выдвинули четыре кандидатуры: Виктора Кичуна - фракция "Слуга народа"; Юрия Павленко - фракция ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровскую - фракция "Батькивщины"; Руслана Сидоровича выдвинула фракция "Голос".

После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).

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