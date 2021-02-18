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Рада назначила представителя "Слуги народа" Кичуна судьей Конституционного Суда
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа" Виктора Кичуна новым судьей Конституционного Суда.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 241 народный депутат.
Всего депутатские фракции и группы выдвинули четыре кандидатуры: Виктора Кичуна - фракция "Слуга народа"; Юрия Павленко - фракция ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровскую - фракция "Батькивщины"; Руслана Сидоровича выдвинула фракция "Голос".
После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).
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+10 Miro DeVite
показать весь комментарий18.02.2021 13:47
+10 Чайка Київ
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+10 Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий18.02.2021 14:11
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Читайте его декларацию и делайте выводы!
Короче, если кому надо перехватиться деньгами обращайтесь к новоназначенному - даёт в займы третьим лицам и не слабо: 182 000 у.е., 50 000 у.е., 100 000 у.е.......
"За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.
Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що зупинити "люстраційну чехарду" може лише визнання неконституційним закону про люстрацію.
https://novyny.24tv.ua/zakon-pro-lyustratsiyu-slid-viznati-nekonstitutsiynim-venislavskiy_n1493366
"Те, що разом з братом Веніславського у випадку скасування люстрації на посадах зможуть поновитися Портнов, Пшонка і Захарченко, його не дуже хвилює. Ну або хвилює, якраз тому що ідеологічно близько. В кожному разі, ми знаємо як голосуватиме в цьому випадку Кичун. І якщо за скасування люстрації навіть у поточному складі в КСУ голосів могло забракнути, то вже завтра їх може бути цілком достатньо." М.Жернаков
3 ч. ·
Михайло Жернаков
3 ч. ·
Щойно Верховна Рада призначила суддею КСУ Віктора Кичуна. Він є ставлеником представника Президента в КС Федора Веніславського, який:
1) Відкрито виступає за скасування закону про люстрацію;
2) Щойно збрехав з трибуни ВР про те, що Конституційний Суд визнав неконституційною участь міжнародних експертів у доборі суддів.
До 205 голосів Слуг додалися ще 28 голосів "Довіри" і "За майбутнє" Коломойського. Останній, нагадаю, виступає зе те, щоб узяти в РФ 100 млрд, а "кров забудеться через 5-10 років".
Усе це дуже показово.