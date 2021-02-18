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Новости Политика Украины
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ВР (28729) КС (2131) назначение (2048) судья (2576)

Рада назначила представителя "Слуги народа" Кичуна судьей Конституционного Суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада назначила представителя

Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа" Виктора Кичуна новым судьей Конституционного Суда.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 241 народный депутат.

Всего депутатские фракции и группы выдвинули четыре кандидатуры: Виктора Кичуна - фракция "Слуга народа"; Юрия Павленко - фракция ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровскую - фракция "Батькивщины"; Руслана Сидоровича выдвинула фракция "Голос".

После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).

Также читайте: Рада сегодня планирует назначить судью КС: выбирать будут из четырех кандидатов, - "слуга народа" Совгиря

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Цю кацапсько-маланску шоблу пора розганяти.
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18.02.2021 13:47
+10
Бубачка поспішає "співпрацювати" з Європою.
"За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.

Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
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18.02.2021 13:56
+10
Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа"/ Конечная цель многоходовки Коломойского с Зеленским, ВР, КС-превращение Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами.
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18.02.2021 14:11
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Хех! Ну шо я казав? Рада назначила Кичуна судьей Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 3751
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18.02.2021 13:47 Ответить
Цю кацапсько-маланску шоблу пора розганяти.
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18.02.2021 13:47 Ответить
Її обрав мудрий нарід.
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18.02.2021 13:49 Ответить
кічун - від слова "кіча"? Рада назначила Кичуна судьей Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 3330
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18.02.2021 13:50 Ответить
Бубачка створює свій кишеньковий суд.
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18.02.2021 13:55 Ответить
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_034f14c9-bdaa-4f58-a0be-cbabcbef73e8

Читайте его декларацию и делайте выводы!
Короче, если кому надо перехватиться деньгами обращайтесь к новоназначенному - даёт в займы третьим лицам и не слабо: 182 000 у.е., 50 000 у.е., 100 000 у.е.......
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18.02.2021 13:56 Ответить
Бубачка поспішає "співпрацювати" з Європою.
"За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.

Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
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18.02.2021 13:56 Ответить
ні разу не кумівство, ага.
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18.02.2021 15:08 Ответить
Виктор Кичун чем то похож на двоюродного брата Юрия Павленко с ОПЗЖ
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18.02.2021 13:58 Ответить
Почитайте його декларацію - https://declarations.com.ua/declaration/nacp_034f14c9-bdaa-4f58-a0be-cbabcbef73e8 - ще той...засівальщик
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18.02.2021 14:02 Ответить
Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа"/ Конечная цель многоходовки Коломойского с Зеленским, ВР, КС-превращение Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами.
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18.02.2021 14:11 Ответить
Такий же крутій законодавством, як і Веніславський. Втім, вони з Венедіктовою - одної шобли.
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18.02.2021 14:32 Ответить
зЕлений, що ти виробляєш???????? тИ зелене неподобство хоч розумієш скільки часу піде на зачистку твоїх вибриків наступній владі???? Ну і що тобі недоробку другій термін не світить, тільки як за грати, якщо раніше не втечеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2021 14:44 Ответить
А хіба хтось сподівався, що буде якось інакше? Це зе!лене створіння у мене асоціюється з ТЛЬОЮ на вгороді. Починає з одного листочка, а закінчує пожиранням всього, що є навкруги.
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18.02.2021 14:57 Ответить
просто - судья зэбил
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18.02.2021 15:02 Ответить
"Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський підтвердив, що кандидат на посаду нового судді КСУ від фракції монобільшості - Віктор Кичун - його давній соратник, і це він рекомендував розглянути його як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду. Про це Веніславський розповів у коментарі Радіо Свобода."Веніславський, своєю чергою, відкрито виступає за скасування закону про люстрацію, який є на розгляді в КСУ. Бо в Веніславського люстрований брат-прокурор, який працював на високій посаді в часи Януковича.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що зупинити "люстраційну чехарду" може лише визнання неконституційним закону про люстрацію.
https://novyny.24tv.ua/zakon-pro-lyustratsiyu-slid-viznati-nekonstitutsiynim-venislavskiy_n1493366

"Те, що разом з братом Веніславського у випадку скасування люстрації на посадах зможуть поновитися Портнов, Пшонка і Захарченко, його не дуже хвилює. Ну або хвилює, якраз тому що ідеологічно близько. В кожному разі, ми знаємо як голосуватиме в цьому випадку Кичун. І якщо за скасування люстрації навіть у поточному складі в КСУ голосів могло забракнути, то вже завтра їх може бути цілком достатньо." М.Жернаков
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18.02.2021 15:59 Ответить
Чувак хотябы писать умеет ? Или просто у ,,наивеличнейшего,,в подтанцовке снимался ?
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18.02.2021 16:01 Ответить
Anton Shvets

3 ч. ·

Михайло Жернаков

3 ч. ·

Щойно Верховна Рада призначила суддею КСУ Віктора Кичуна. Він є ставлеником представника Президента в КС Федора Веніславського, який:

1) Відкрито виступає за скасування закону про люстрацію;

2) Щойно збрехав з трибуни ВР про те, що Конституційний Суд визнав неконституційною участь міжнародних експертів у доборі суддів.

До 205 голосів Слуг додалися ще 28 голосів "Довіри" і "За майбутнє" Коломойського. Останній, нагадаю, виступає зе те, щоб узяти в РФ 100 млрд, а "кров забудеться через 5-10 років".

Усе це дуже показово.
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18.02.2021 17:35 Ответить
Самый слабый кандитат был из представленных сегодня в Раде , но холуйски преданный "чего изволите"---за это и проголосовали уродские слуги с бениными подстилками!
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19.02.2021 01:31 Ответить
 
 