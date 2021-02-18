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Рада призначила представника "Слуги народу" Кичуна суддею Конституційного Суду
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада призначила представника "Слуги народу" Віктора Кичуна новим суддею Конституційного Суду.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосував 241 народний депутат.
Загалом депутатські фракції і групи висунули чотири кандидатури: Віктора Кичуна - фракція "Слуга народу"; Юрія Павленка - фракція ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровську - фракція "Батьківщина"; Руслана Сидоровича висунула фракція "Голос".
Після призначення Кичуна на посаду, в КС вакантними все ще залишаються 2 суддівські посади (по одній від парламенту і з'їзду суддів).
Топ коментарі
+10 Miro DeVite
показати весь коментар18.02.2021 13:47
+10 Чайка Київ
показати весь коментар18.02.2021 13:56
+10 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар18.02.2021 14:11
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Будь ласка, зачекайте...
Читайте его декларацию и делайте выводы!
Короче, если кому надо перехватиться деньгами обращайтесь к новоназначенному - даёт в займы третьим лицам и не слабо: 182 000 у.е., 50 000 у.е., 100 000 у.е.......
"За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.
Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що зупинити "люстраційну чехарду" може лише визнання неконституційним закону про люстрацію.
https://novyny.24tv.ua/zakon-pro-lyustratsiyu-slid-viznati-nekonstitutsiynim-venislavskiy_n1493366
"Те, що разом з братом Веніславського у випадку скасування люстрації на посадах зможуть поновитися Портнов, Пшонка і Захарченко, його не дуже хвилює. Ну або хвилює, якраз тому що ідеологічно близько. В кожному разі, ми знаємо як голосуватиме в цьому випадку Кичун. І якщо за скасування люстрації навіть у поточному складі в КСУ голосів могло забракнути, то вже завтра їх може бути цілком достатньо." М.Жернаков
3 ч. ·
Михайло Жернаков
3 ч. ·
Щойно Верховна Рада призначила суддею КСУ Віктора Кичуна. Він є ставлеником представника Президента в КС Федора Веніславського, який:
1) Відкрито виступає за скасування закону про люстрацію;
2) Щойно збрехав з трибуни ВР про те, що Конституційний Суд визнав неконституційною участь міжнародних експертів у доборі суддів.
До 205 голосів Слуг додалися ще 28 голосів "Довіри" і "За майбутнє" Коломойського. Останній, нагадаю, виступає зе те, щоб узяти в РФ 100 млрд, а "кров забудеться через 5-10 років".
Усе це дуже показово.