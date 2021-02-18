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Новини Політика України
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ВР (11733) КС (1154) призначення (1020) суддя (1423)

Рада призначила представника "Слуги народу" Кичуна суддею Конституційного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада призначила представника

Верховна Рада призначила представника "Слуги народу" Віктора Кичуна новим суддею Конституційного Суду.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосував 241 народний депутат.

Загалом депутатські фракції і групи висунули чотири кандидатури: Віктора Кичуна - фракція "Слуга народу"; Юрія Павленка - фракція ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровську - фракція "Батьківщина"; Руслана Сидоровича висунула фракція "Голос".

Після призначення Кичуна на посаду, в КС вакантними все ще залишаються 2 суддівські посади (по одній від парламенту і з'їзду суддів).

Також читайте: Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Цю кацапсько-маланску шоблу пора розганяти.
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18.02.2021 13:47
+10
Бубачка поспішає "співпрацювати" з Європою.
"За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.

Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
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18.02.2021 13:56
+10
Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа"/ Конечная цель многоходовки Коломойского с Зеленским, ВР, КС-превращение Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами.
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18.02.2021 14:11
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Хех! Ну шо я казав? Рада назначила Кичуна судьей Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 3751
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18.02.2021 13:47 Відповісти
Цю кацапсько-маланску шоблу пора розганяти.
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18.02.2021 13:47 Відповісти
Її обрав мудрий нарід.
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18.02.2021 13:49 Відповісти
кічун - від слова "кіча"? Рада назначила Кичуна судьей Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 3330
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18.02.2021 13:50 Відповісти
Бубачка створює свій кишеньковий суд.
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18.02.2021 13:55 Відповісти
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_034f14c9-bdaa-4f58-a0be-cbabcbef73e8

Читайте его декларацию и делайте выводы!
Короче, если кому надо перехватиться деньгами обращайтесь к новоназначенному - даёт в займы третьим лицам и не слабо: 182 000 у.е., 50 000 у.е., 100 000 у.е.......
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18.02.2021 13:56 Відповісти
Бубачка поспішає "співпрацювати" з Європою.
"За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.

Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
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18.02.2021 13:56 Відповісти
ні разу не кумівство, ага.
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18.02.2021 15:08 Відповісти
Виктор Кичун чем то похож на двоюродного брата Юрия Павленко с ОПЗЖ
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18.02.2021 13:58 Відповісти
Почитайте його декларацію - https://declarations.com.ua/declaration/nacp_034f14c9-bdaa-4f58-a0be-cbabcbef73e8 - ще той...засівальщик
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18.02.2021 14:02 Відповісти
Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа"/ Конечная цель многоходовки Коломойского с Зеленским, ВР, КС-превращение Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами.
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18.02.2021 14:11 Відповісти
Такий же крутій законодавством, як і Веніславський. Втім, вони з Венедіктовою - одної шобли.
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18.02.2021 14:32 Відповісти
зЕлений, що ти виробляєш???????? тИ зелене неподобство хоч розумієш скільки часу піде на зачистку твоїх вибриків наступній владі???? Ну і що тобі недоробку другій термін не світить, тільки як за грати, якщо раніше не втечеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2021 14:44 Відповісти
А хіба хтось сподівався, що буде якось інакше? Це зе!лене створіння у мене асоціюється з ТЛЬОЮ на вгороді. Починає з одного листочка, а закінчує пожиранням всього, що є навкруги.
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18.02.2021 14:57 Відповісти
просто - судья зэбил
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18.02.2021 15:02 Відповісти
"Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський підтвердив, що кандидат на посаду нового судді КСУ від фракції монобільшості - Віктор Кичун - його давній соратник, і це він рекомендував розглянути його як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду. Про це Веніславський розповів у коментарі Радіо Свобода."Веніславський, своєю чергою, відкрито виступає за скасування закону про люстрацію, який є на розгляді в КСУ. Бо в Веніславського люстрований брат-прокурор, який працював на високій посаді в часи Януковича.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що зупинити "люстраційну чехарду" може лише визнання неконституційним закону про люстрацію.
https://novyny.24tv.ua/zakon-pro-lyustratsiyu-slid-viznati-nekonstitutsiynim-venislavskiy_n1493366

"Те, що разом з братом Веніславського у випадку скасування люстрації на посадах зможуть поновитися Портнов, Пшонка і Захарченко, його не дуже хвилює. Ну або хвилює, якраз тому що ідеологічно близько. В кожному разі, ми знаємо як голосуватиме в цьому випадку Кичун. І якщо за скасування люстрації навіть у поточному складі в КСУ голосів могло забракнути, то вже завтра їх може бути цілком достатньо." М.Жернаков
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18.02.2021 15:59 Відповісти
Чувак хотябы писать умеет ? Или просто у ,,наивеличнейшего,,в подтанцовке снимался ?
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18.02.2021 16:01 Відповісти
Anton Shvets

3 ч. ·

Михайло Жернаков

3 ч. ·

Щойно Верховна Рада призначила суддею КСУ Віктора Кичуна. Він є ставлеником представника Президента в КС Федора Веніславського, який:

1) Відкрито виступає за скасування закону про люстрацію;

2) Щойно збрехав з трибуни ВР про те, що Конституційний Суд визнав неконституційною участь міжнародних експертів у доборі суддів.

До 205 голосів Слуг додалися ще 28 голосів "Довіри" і "За майбутнє" Коломойського. Останній, нагадаю, виступає зе те, щоб узяти в РФ 100 млрд, а "кров забудеться через 5-10 років".

Усе це дуже показово.
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18.02.2021 17:35 Відповісти
Самый слабый кандитат был из представленных сегодня в Раде , но холуйски преданный "чего изволите"---за это и проголосовали уродские слуги с бениными подстилками!
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19.02.2021 01:31 Відповісти
 
 