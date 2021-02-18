Рада проголосовала закон, ужесточающий ответственность за сексуальную эксплуатацию детей

Верховная рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3055.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 322 парламентария.

"Совершение совершеннолетним действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием гениталий, другого органа или части тела или какого-либо предмета, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в законе.

Более жесткое наказание предусмотрено, если такие действия совершили близкие родственники или члены семьи, лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего ребенка или забота о нем, или если они сочетались с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему ребенку или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или другие тяжелые последствия.

Это будут наказывать тюрьмой на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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