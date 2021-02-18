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Рада проголосовала закон, ужесточающий ответственность за сексуальную эксплуатацию детей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада проголосовала закон, ужесточающий ответственность за сексуальную эксплуатацию детей

Верховная рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3055.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 322 парламентария.

"Совершение совершеннолетним действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием гениталий, другого органа или части тела или какого-либо предмета, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в законе.

Более жесткое наказание предусмотрено, если такие действия совершили близкие родственники или члены семьи, лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего ребенка или забота о нем, или если они сочетались с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему ребенку или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или другие тяжелые последствия.

Это будут наказывать тюрьмой на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине будут судить группу лиц, развращавших и насиловавших малолетних детей в течение 16 лет

Автор: Роман Свиридович
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взагалі не помітила різниці між покаранням за розбещення неповнолітніх і тим, що пропонують. вчергове законодавчий спам?
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18.02.2021 15:24 Ответить
Посилили відповідальність відповідальних осіб, родичів та опікунів.
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18.02.2021 15:42 Ответить
Какие сложности! А нельзя было сразу сделать от 10 до 14 лет? Или сами пострадать могли?
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18.02.2021 15:26 Ответить
Только пожизненное Рада проголосувала закон, що посилює відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей - Цензор.НЕТ 8707
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18.02.2021 15:32 Ответить
Я оце думаю. Інтелектуальний розвиток Зеленського на рівні дванадцятирічної дитини. А ми його працювати примусили....
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18.02.2021 16:03 Ответить
Закон писали і приймали педофіли. Факт. Згвалтувати дитину - і о, Божее, до 5 років ограничение свободы!!! Тварюки!
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18.02.2021 17:47 Ответить
 
 