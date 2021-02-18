УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16485 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 173 7
діти (4407) зґвалтування (356) секс (106) торгівля людьми (194)

Рада проголосувала закон, що посилює відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада проголосувала закон, що посилює відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей

Верховна Рада посилила покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроєкт №3055.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 322 парламентарії.

"Вчинення повнолітнім дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло людини, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу або частини тіла або будь-якого предмета, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - йдеться в законі.

Більш жорстке покарання передбачено, якщо такі дії вчинили близькі родичі або члени сім'ї, особа, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілої дитини чи піклування про нього, або якщо вони поєднувалися з наданням грошової або іншої винагороди потерпілому дитині або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки.

Це будуть карати в'язницею на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Також читайте: У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема"

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
взагалі не помітила різниці між покаранням за розбещення неповнолітніх і тим, що пропонують. вчергове законодавчий спам?
показати весь коментар
18.02.2021 15:24 Відповісти
Посилили відповідальність відповідальних осіб, родичів та опікунів.
показати весь коментар
18.02.2021 15:42 Відповісти
Какие сложности! А нельзя было сразу сделать от 10 до 14 лет? Или сами пострадать могли?
показати весь коментар
18.02.2021 15:26 Відповісти
Только пожизненное Рада проголосувала закон, що посилює відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей - Цензор.НЕТ 8707
показати весь коментар
18.02.2021 15:32 Відповісти
Я оце думаю. Інтелектуальний розвиток Зеленського на рівні дванадцятирічної дитини. А ми його працювати примусили....
показати весь коментар
18.02.2021 16:03 Відповісти
Закон писали і приймали педофіли. Факт. Згвалтувати дитину - і о, Божее, до 5 років ограничение свободы!!! Тварюки!
показати весь коментар
18.02.2021 17:47 Відповісти
 
 