Рада проголосувала закон, що посилює відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей

Верховна Рада посилила покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроєкт №3055.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 322 парламентарії.

"Вчинення повнолітнім дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло людини, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу або частини тіла або будь-якого предмета, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - йдеться в законі.

Більш жорстке покарання передбачено, якщо такі дії вчинили близькі родичі або члени сім'ї, особа, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілої дитини чи піклування про нього, або якщо вони поєднувалися з наданням грошової або іншої винагороди потерпілому дитині або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки.

Це будуть карати в'язницею на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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