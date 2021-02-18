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Украина не рассматривает силового варианта освобождения оккупированного Крыма, - представительство Зеленского в АРК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не рассматривает силового варианта освобождения оккупированного Крыма, - представительство Зеленского в АРК

Украина не планирует восстановление прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает представительство Президента Украины в Крыму.

"Украина не рассматривает силового варианта возвращения Крыма. Ведущими инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина не планирует восстановления прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.

В представительстве президента напомнили, что в результате временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью территории Украины было прекращено в 2014 году. Также было приостановлено курсирование международных поездов на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

В то же время, меры по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом, и стратегическими населенными пунктами, расположенными на материковой части территории Украины, будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей временно оккупированных территорий и улучшения условий пересечения административной границы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Все таки Зе лох!
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18.02.2021 16:19
+7
Когда хутин отойдет от власти, а это уже скоро, на этот случай руководство Украины ОБЯЗАНО расматриватт силовые сценарии возврата своих земель.
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18.02.2021 16:19
+5
Почему?
Надо рассматривать ВСЕ варианты!
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18.02.2021 16:33
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Все таки Зе лох!
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18.02.2021 16:19 Ответить
Трепло он. Тупой безмозглый болботун.
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18.02.2021 16:57 Ответить
он не лох он предатель, а скорее всего он даже не предатель, а консерва
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18.02.2021 19:47 Ответить
Когда хутин отойдет от власти, а это уже скоро, на этот случай руководство Украины ОБЯЗАНО расматриватт силовые сценарии возврата своих земель.
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18.02.2021 16:19 Ответить
І верещати про це на всіх перехрестях???
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18.02.2021 16:23 Ответить
То хутін страшніший за всю російську армію? ))
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18.02.2021 19:33 Ответить
То армия рабов, поєтмоу от личности царя зависит 99%. Неужели неясно.
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19.02.2021 17:47 Ответить
ну прийдет на его место Шойгу, легче станет ?
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19.02.2021 02:22 Ответить
Не придет не Шойгу, ни Патрушев и подобные. Так устроена кацапская история, всегда оттепель идет после авторитарного правителя. Да и сильно старые эти силовики, а в тоталитарных странах априори старик не может власть захватить - это уже мир так устроен, молодые гады побеждают старых.
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19.02.2021 17:49 Ответить
в чём заключается авторитаризм Путина ?
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19.02.2021 19:20 Ответить
Кто сбил БОинг?
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20.02.2021 08:53 Ответить
Украина не рассматривает силовой вариант/ Конечно. Силовой вариант гэшэфтам Коломойского с где то Шаломовым помеха. Деньги любят тишину. У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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18.02.2021 16:28 Ответить
Ці хабадні керманичі нагадують Гоголівського Вакулу у Катерини на прийомі. - Встаньте з колін, не встанемо мамо!
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18.02.2021 16:33 Ответить
Почему?
Надо рассматривать ВСЕ варианты!
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18.02.2021 16:33 Ответить
ты шо, только доктрина глаза в глаза... *****
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18.02.2021 16:36 Ответить
а если попрут- то ********) будем гнать цивильных впереди- и пусть подумают стрелять! отаке, идиоты...
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18.02.2021 16:40 Ответить
Та як ви не розумієте, шаломним вигідніше красти в колонії, ніж у державі.
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18.02.2021 19:37 Ответить
ну, так назвіть його "активно гуманітарний"...
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18.02.2021 16:38 Ответить
Кажуть, що, до прикладу, США має і постійно оновлює військові плани захоплення Канади. Німеччина - Франції. І т.д. і т.п.
І навпаки.
І лиш в нас нема планів як забрати силою своє, силою ж відібране...
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18.02.2021 16:39 Ответить
Продам гараж
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18.02.2021 16:51 Ответить
у військових мають бути плани на будь-який випадок. навіть парабащєнія всєлєнной...
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18.02.2021 16:56 Ответить
в тот день когда мавзолейники потащут пуйла на лафете
вздорожают фейерверки на всём белом свете
мир вырвет из планеты рашистское змеиное жало
и каждый заберёт то, что ему по праву принадлежало
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18.02.2021 17:01 Ответить
Абсолютно дипломатична заява, аби ніхто з нащих партнерів раптово не обісрався з переляку- то чого оді ткий ґвалт з цього приводу?
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18.02.2021 17:11 Ответить
Закрив Зелебенський три парашних канали, ну думаю все порозумнішав, а ось після цього бачу горбатого могила виправить, а дурака ніщо не виправить!
Та військові плани повинні бути навіть і на випадок нападу інопланетян, не говорячи про силовий сценарій повернення Криму!
Інша справа чи потрібно про них патякать такому стратегу як Зелебенське!
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18.02.2021 17:15 Ответить
А ЗРЯ! Именно это и должно быть ПЕРВЫМ вопросом, который необходимо сейчас решать!
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18.02.2021 19:12 Ответить
А що, помирати за Крим вже не хочеться ?
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/7281905/"И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю".
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18.02.2021 20:24 Ответить
 
 