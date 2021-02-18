Украина не рассматривает силового варианта освобождения оккупированного Крыма, - представительство Зеленского в АРК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина не планирует восстановление прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает представительство Президента Украины в Крыму.
"Украина не рассматривает силового варианта возвращения Крыма. Ведущими инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина не планирует восстановления прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.
В представительстве президента напомнили, что в результате временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью территории Украины было прекращено в 2014 году. Также было приостановлено курсирование международных поездов на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
В то же время, меры по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом, и стратегическими населенными пунктами, расположенными на материковой части территории Украины, будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей временно оккупированных территорий и улучшения условий пересечения административной границы.
Пожалуйста, подождите...
Надо рассматривать ВСЕ варианты!
І навпаки.
І лиш в нас нема планів як забрати силою своє, силою ж відібране...
вздорожают фейерверки на всём белом свете
мир вырвет из планеты рашистское змеиное жало
и каждый заберёт то, что ему по праву принадлежало
Та військові плани повинні бути навіть і на випадок нападу інопланетян, не говорячи про силовий сценарій повернення Криму!
Інша справа чи потрібно про них патякать такому стратегу як Зелебенське!
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/7281905/"И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю".