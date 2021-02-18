Кабмин назначил Болоховца главой Гослесагентства

Кабмин назначил Юрия Болоховца председателем Государственного агентства лесных ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении от 17 февраля 2021 № 115-р, опубликованном на Правительственном портале.

"Назначить Болоховца Юрия Витальевича председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины с 18 февраля 2021 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV- 2, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в распоряжении.

К этому времени Болоховец временно исполнял обязанности председателя Гослесагентства.

Ранее Кабмин на внеочередном заседании 18 января уволил Василия Кузевича с должности председателя Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей председателя этого ведомства на Юрия Болоховца.