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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) Гослесагентство (47)

Кабмин назначил Болоховца главой Гослесагентства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил Болоховца главой Гослесагентства

Кабмин назначил Юрия Болоховца председателем Государственного агентства лесных ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении от 17 февраля 2021 № 115-р, опубликованном на Правительственном портале.

"Назначить Болоховца Юрия Витальевича председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины с 18 февраля 2021 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV- 2, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в распоряжении.

К этому времени Болоховец временно исполнял обязанности председателя Гослесагентства.

Ранее Кабмин на внеочередном заседании 18 января  уволил Василия Кузевича с должности председателя Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей председателя этого ведомства на Юрия Болоховца.

Автор: Роман Свиридович
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18.02.2021 16:53 Ответить
К концу срока Зе леса не будет в Украине
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18.02.2021 17:16 Ответить
останется в частных лесничествах балог и мертвичуков
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18.02.2021 17:31 Ответить
То есть,справился с сокрытием воровства.
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18.02.2021 17:56 Ответить
 
 