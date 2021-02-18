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Кабмін (6264) Держлісагентство (40)

Кабмін призначив Болоховця головою Держлісагентства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Болоховця головою Держлісагентства

Кабмін призначив Юрія Болоховця головою Державного агентства лісових ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні від 17 лютого 2021 № 115-р, опублікованому на Урядовому порталі.

"Призначити Болоховця Юрія Віталійовича головою Державного агентства лісових ресурсів України з 18 лютого 2021 шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV- 2, встановивши випробування строком на три місяці", - сказано в розпорядженні.

До цього часу тимчасово виконував обов'язки голови Держлісагентства.

Раніше Кабмін на позачерговому засіданні 18 січня звільнив Василя Кузевича з посади голови Держагентства лісових ресурсів та поклав виконання обов'язків голови цього відомства на Юрія Болоховця.
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18.02.2021 16:53 Відповісти
К концу срока Зе леса не будет в Украине
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18.02.2021 17:16 Відповісти
останется в частных лесничествах балог и мертвичуков
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18.02.2021 17:31 Відповісти
То есть,справился с сокрытием воровства.
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18.02.2021 17:56 Відповісти
 
 