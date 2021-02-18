Кабмін призначив Болоховця головою Держлісагентства

Кабмін призначив Юрія Болоховця головою Державного агентства лісових ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні від 17 лютого 2021 № 115-р, опублікованому на Урядовому порталі.

"Призначити Болоховця Юрія Віталійовича головою Державного агентства лісових ресурсів України з 18 лютого 2021 шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV- 2, встановивши випробування строком на три місяці", - сказано в розпорядженні.

До цього часу тимчасово виконував обов'язки голови Держлісагентства.

Раніше Кабмін на позачерговому засіданні 18 січня звільнив Василя Кузевича з посади голови Держагентства лісових ресурсів та поклав виконання обов'язків голови цього відомства на Юрія Болоховця.