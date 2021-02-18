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В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская. ДОКУМЕНТ

В Украине взялись за реабилитацию переболевших коронавирусом. В частности, подготовлен приказ о создании рабочей группы для разработки системы реабилитации.

Об этом говорится в подготовленном приказе министра здравоохранения, который обнародовала на своей странице в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем заниматься реабилитацией больных с COVID-19 на государственном уровне, хотя у многих специалистов есть наработки уже и соответствующий опыт. Постараемся их воплотить в нормативные документы для облегчения работы врачей и стандартизации подходов к реабилитации в зависимости от соответствующий клиники", - прокомментировала документ инфекционист.

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В приказе говорится о создании рабочей группы Минздрава "по разработке предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".

Документ, среди прочего, предлагает пересмотреть и разработать нормативно-правовые акты по вопросам создания системы реабилитации людей, которые переболели коронавирусом.

В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская 01
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская 02
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Топ комментарии
+2
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 146
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18.02.2021 16:53
+2
Нет цели сэкономить денег. В этом извечная закавыка.
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18.02.2021 17:11
+1
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

не смешите мои тапочки...
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18.02.2021 16:55
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В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 146
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18.02.2021 16:53 Ответить
вот жеж разбойнык В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 145
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18.02.2021 16:53 Ответить
Класс! На Порошенко тут похож Володька!))
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18.02.2021 17:05 Ответить
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

не смешите мои тапочки...
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18.02.2021 16:55 Ответить
или яйса...
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18.02.2021 16:57 Ответить
Ассоциации возникают с реабилитацией пленных ГУЛАГа. Что опять за дурь такая? Какие грибы там едят?
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18.02.2021 16:58 Ответить
Это хорошо . Но думаю , что нужно сначала проверять население на антитела к ковид . Это сэкономит много денег на закупке вакцин и лечении тяжёлых больных .
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18.02.2021 17:08 Ответить
Нет цели сэкономить денег. В этом извечная закавыка.
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18.02.2021 17:11 Ответить
Шо...? У нас є кому реабілітаційні центри створювати. Майданівці, воїни АТО, діти з тяжкими хворобами.
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18.02.2021 17:08 Ответить
На прашло і пал годіка чи аднаго годіка, как надумалі...
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18.02.2021 17:34 Ответить
цікаво, в Україні існує державна система реабілітації після раку та інсульту? від яких помирає набагато більше людей
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18.02.2021 17:49 Ответить
Если вы выздоровели, то вы считаетесь еще больными, так как не прошли реабилитацию и не получили сооветствующей справочки. Что за бред?
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18.02.2021 19:29 Ответить
В приказе говорится о СОЗДАНИИ рабочей группы Минздрава "ПО РАЗРАБОТКЕ предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".Источник: https://censor.net/ru/n3248748. ПРОШЕЛ ГОД ПАНДЕМИИ.
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19.02.2021 01:28 Ответить
 
 