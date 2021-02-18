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Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, - ВОЗ

Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант коронавируса. Оданко карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль", - отметила ван Керкхове.

При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.

Читайте также: Ученые обнаружили опасную особенность "африканского" COVID-штамма - устойчивость к антителам вакцины

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Пупок у них развяжется. Такого не будет.
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18.02.2021 17:12
+2
Звучит как то, что все проведут свою жизнь- в намордниках и в стойле. И- никак иначе. Ненавижу дни, когда вынужден посетить супермаркеты. Сегодня- такой вот день, посетил аж два. Напоминает какую-то Зону Кретинизма. Потому- я сегодня не очень вменяем, таки схватил двойную дозу.
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18.02.2021 17:21
+2
Та хер с тобой. Я- тварь. Но! Ты- законченный кретин, ибо- адепт барановируса. На этом с тобой- всё, навсегда. Херачь что пожелаешь, кретин.
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18.02.2021 17:24
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Что, уже начинать бояться?
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18.02.2021 17:07 Ответить
"Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль" Источник: https://censor.net/ru/n3248750... Похоже тётя намекает на массовые расстрелы невакцинированных. Или просто на концлагеря, всё тех же, невакцинированных. То есть- нормальных, не идиотов.

Эти твари не остановятся, как очевидно.
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18.02.2021 17:08 Ответить
Пупок у них развяжется. Такого не будет.
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18.02.2021 17:12 Ответить
Та надеюсь... Пока живу- надеюсь.(с).
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18.02.2021 17:17 Ответить
звучит как русофобия, надо брать.
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18.02.2021 17:16 Ответить
Звучит как то, что все проведут свою жизнь- в намордниках и в стойле. И- никак иначе. Ненавижу дни, когда вынужден посетить супермаркеты. Сегодня- такой вот день, посетил аж два. Напоминает какую-то Зону Кретинизма. Потому- я сегодня не очень вменяем, таки схватил двойную дозу.
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18.02.2021 17:21 Ответить
Ага, тетя о двух нарисованных кружочках перед кассой для дистанции, а ты - о расстрелах.
И кто из вас тварь?
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18.02.2021 17:22 Ответить
Та хер с тобой. Я- тварь. Но! Ты- законченный кретин, ибо- адепт барановируса. На этом с тобой- всё, навсегда. Херачь что пожелаешь, кретин.
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18.02.2021 17:24 Ответить
Что припекает? Ибо нехрен!
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18.02.2021 17:34 Ответить
Прощаемся. На любую твою попытку, любого общения- я тебя посылаю по известному адресу. Ненавижу вас, кретинов.
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18.02.2021 17:36 Ответить
Ха-ха.
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18.02.2021 17:42 Ответить
а все почалося "це усього на два тижні"

тепер вже і кружочки, і вакцинація для того, щоб потрапити до магазину, - варіант норми...
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18.02.2021 17:47 Ответить
Не Вам ли принадлежит фраза: "Мир спасёт музыка и массовые расстрелы"? Если Вам, то Вы эстет!
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18.02.2021 17:50 Ответить
Не мне. Я- вовсе не эстет. Но, вы проведете всю свою жизнь в наморднике. Это я вам говорю как Нострадамус ХХI века.
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18.02.2021 17:59 Ответить
Ну ффсё , -- пора спутник -ви везде ввадить ! ))
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18.02.2021 17:21 Ответить
в ситуації "рот у рот" усі віруси однаково заразні
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18.02.2021 17:45 Ответить
так на этом новом вирусе и бабла на тендерах можно больше намутить, не вирус , а находка для чиновников МО.
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18.02.2021 18:45 Ответить
Новосибирский штамм COVID-19 является более заразным.
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19.02.2021 00:46 Ответить
 
 