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Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, - ВООЗ

Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, ніж звичайний варіант коронавірусу. Однак карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.

Про це на брифінгу заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цей штам є більш заразним, як і британський. Але я мушу сказати, що з впровадженням необхідних заходів, в тому числі соціальної дистанції, поширення можна взяти під контроль", - зазначила ван Керкхове.

При цьому вона додала, що поки невідомо наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму. У той же час будь-якої суттєвої різниці в перебігу хвороби після інфікування новими варіантами не зафіксовано.

Читайте: "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Пупок у них развяжется. Такого не будет.
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18.02.2021 17:12
+2
Звучит как то, что все проведут свою жизнь- в намордниках и в стойле. И- никак иначе. Ненавижу дни, когда вынужден посетить супермаркеты. Сегодня- такой вот день, посетил аж два. Напоминает какую-то Зону Кретинизма. Потому- я сегодня не очень вменяем, таки схватил двойную дозу.
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18.02.2021 17:21
+2
Та хер с тобой. Я- тварь. Но! Ты- законченный кретин, ибо- адепт барановируса. На этом с тобой- всё, навсегда. Херачь что пожелаешь, кретин.
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18.02.2021 17:24
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Что, уже начинать бояться?
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18.02.2021 17:07 Відповісти
"Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль" Источник: https://censor.net/ru/n3248750... Похоже тётя намекает на массовые расстрелы невакцинированных. Или просто на концлагеря, всё тех же, невакцинированных. То есть- нормальных, не идиотов.

Эти твари не остановятся, как очевидно.
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18.02.2021 17:08 Відповісти
Пупок у них развяжется. Такого не будет.
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18.02.2021 17:12 Відповісти
Та надеюсь... Пока живу- надеюсь.(с).
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18.02.2021 17:17 Відповісти
звучит как русофобия, надо брать.
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18.02.2021 17:16 Відповісти
Звучит как то, что все проведут свою жизнь- в намордниках и в стойле. И- никак иначе. Ненавижу дни, когда вынужден посетить супермаркеты. Сегодня- такой вот день, посетил аж два. Напоминает какую-то Зону Кретинизма. Потому- я сегодня не очень вменяем, таки схватил двойную дозу.
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18.02.2021 17:21 Відповісти
Ага, тетя о двух нарисованных кружочках перед кассой для дистанции, а ты - о расстрелах.
И кто из вас тварь?
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18.02.2021 17:22 Відповісти
Та хер с тобой. Я- тварь. Но! Ты- законченный кретин, ибо- адепт барановируса. На этом с тобой- всё, навсегда. Херачь что пожелаешь, кретин.
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18.02.2021 17:24 Відповісти
Что припекает? Ибо нехрен!
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18.02.2021 17:34 Відповісти
Прощаемся. На любую твою попытку, любого общения- я тебя посылаю по известному адресу. Ненавижу вас, кретинов.
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18.02.2021 17:36 Відповісти
Ха-ха.
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18.02.2021 17:42 Відповісти
а все почалося "це усього на два тижні"

тепер вже і кружочки, і вакцинація для того, щоб потрапити до магазину, - варіант норми...
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18.02.2021 17:47 Відповісти
Не Вам ли принадлежит фраза: "Мир спасёт музыка и массовые расстрелы"? Если Вам, то Вы эстет!
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18.02.2021 17:50 Відповісти
Не мне. Я- вовсе не эстет. Но, вы проведете всю свою жизнь в наморднике. Это я вам говорю как Нострадамус ХХI века.
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18.02.2021 17:59 Відповісти
Ну ффсё , -- пора спутник -ви везде ввадить ! ))
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18.02.2021 17:21 Відповісти
в ситуації "рот у рот" усі віруси однаково заразні
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18.02.2021 17:45 Відповісти
так на этом новом вирусе и бабла на тендерах можно больше намутить, не вирус , а находка для чиновников МО.
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18.02.2021 18:45 Відповісти
Новосибирский штамм COVID-19 является более заразным.
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19.02.2021 00:46 Відповісти
 
 