РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15170 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 053 17
рынок (531) USAID (35) Шмыгаль Денис (2325)

Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с членами правительства и международными партнерами проект меморандума о создании рынка капиталов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Меморандум должен удовлетворить всех подписантов. Для меня важен результат и корректный процесс привлечения партнеров. Документ должен засвидетельствовать намерения сторон, дать нам возможность начать работать над дорожной картой и двигаться вперед", - отметил Шмыгаль. 

В свою очередь, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев во время встречи отметил, что текст меморандума согласован, остается дискуссия по одному вопросу. По его словам, все конструктивные предложения сторон были учтены, и Меморандум практически готов к подписанию.

Со своей стороны директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси отметил, что стороны достигли большого прогресса в разработке концепции создания рынка капиталов, и USAID готов работать совместно, чтобы превратить ее в реальность. Он добавил, что процесс доработки документа позволит учесть мнение МВФ и других международных партнеров.

Кроме того, Гаусси подчеркнул, что USAID, в знак приверженности к воплощению идеи в жизнь, даст распоряжение начать процесс закупки и процесс технико-экономического обоснования проекта, чтобы двигаться вперед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Ага.Саме час.
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 380
показать весь комментарий
18.02.2021 17:27
+4
Воно чи хворе чи припадочне ..
показать весь комментарий
18.02.2021 17:31
+3
Шмыгаль! Жги есчо!
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 2577
показать весь комментарий
18.02.2021 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вовка шмаркля не предал себя - оно обос*ралося и в ОАЭ))
https://www.youtube.com/watch?v=4Z5RwGuyJp0

Так сесть в лужу...Шейх это запомнит навсегда...Визит Зеленского в ОАЭ
показать весь комментарий
18.02.2021 17:25 Ответить
вовка зелох "встретился в ОАЭ с "наследным принцем" (из комюнике ОП(Г)..
все бы ничего, но в ОАЭ нет никаких наследных принцев Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 4466
показать весь комментарий
18.02.2021 17:28 Ответить
.....ні слова доброго.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:46 Ответить
Шмыгаль! Жги есчо!
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 2577
показать весь комментарий
18.02.2021 17:27 Ответить
Ага.Саме час.
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 380
показать весь комментарий
18.02.2021 17:27 Ответить
в мамиріми конфіскували? Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 780
показать весь комментарий
18.02.2021 17:32 Ответить
та не...Ленка как-то забыла...поэтому и не нужны...можно конфисковывать )))
показать весь комментарий
18.02.2021 17:38 Ответить
эпоха зубожіння - всьо.. тепер труси не потрібні зебілам Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 1623
показать весь комментарий
18.02.2021 17:33 Ответить
Воно чи хворе чи припадочне ..
показать весь комментарий
18.02.2021 17:31 Ответить
****
- Семен Маркович, а давайте замутим "черную кассу" и будем откладывать туда деньги, чтоб наши многоуважаемые супруги не знали сколько там...вот вы бы сколько положили?...
- ой...не так быстро, Борис...тут сразу столько организационных вопросов - где хранить? кому доверить? кто пересчитывать будет? сколько можно за раз брать? как скоро возвращать? с кого отчет требовать? тем более с вашим счастьем и вашими 3 гривнами создавать такое финансовое предприятие на доверии???... а вы - сколько положите? не серьезно все это...
показать весь комментарий
18.02.2021 17:37 Ответить
Опять меморандум Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 4018? Как говорят знатоки, меморандум - это писулька с изложением взглядов и намерений. И с чем выйдет Украина на этот рынок? Кроме как напечатать очередных облигаций ничего. Но и по ним платить надо. Совковое кидалово "Золотой заем СССР" не проконает Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 9228
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 3702
показать весь комментарий
18.02.2021 17:38 Ответить
вышел шмыга-богатырь во чисто поле, сморкнулся левой ноздрей - рожь, пшеница заколосилась. сморкнулся правой ноздрей - заводы-фабрики появились и заработали, сморкнулся обеими ноздрями - вакцинка от насморка примчалась, и сказал тогда шмыга-богатырь: так вот ты какой, хронический гаймарит
показать весь комментарий
18.02.2021 17:38 Ответить
Это им понадобилось, т.к. МВФ не даёт. Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів - Цензор.НЕТ 8053
Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів - Цензор.НЕТ 6476
показать весь комментарий
18.02.2021 17:46 Ответить
Он добавил, что процесс доработки документа позволит учесть мнение МВФ и других международных партнеров, никакого рынка капиталов в Украине без сотрудничества с МВФ не будет
показать весь комментарий
18.02.2021 18:07 Ответить
Дайош УкрОффшор!
показать весь комментарий
18.02.2021 18:29 Ответить
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов.

Ой, не смішіть мої капці! Який ринок капіталів в нашому бантустані???. Ця новина мала б звучати так: "Шмигаль перетер з братвою з-за бугра можливість легалізувати "общаки".
показать весь комментарий
18.02.2021 18:58 Ответить
 
 