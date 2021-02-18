Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов
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Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с членами правительства и международными партнерами проект меморандума о создании рынка капиталов в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Меморандум должен удовлетворить всех подписантов. Для меня важен результат и корректный процесс привлечения партнеров. Документ должен засвидетельствовать намерения сторон, дать нам возможность начать работать над дорожной картой и двигаться вперед", - отметил Шмыгаль.
В свою очередь, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев во время встречи отметил, что текст меморандума согласован, остается дискуссия по одному вопросу. По его словам, все конструктивные предложения сторон были учтены, и Меморандум практически готов к подписанию.
Со своей стороны директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси отметил, что стороны достигли большого прогресса в разработке концепции создания рынка капиталов, и USAID готов работать совместно, чтобы превратить ее в реальность. Он добавил, что процесс доработки документа позволит учесть мнение МВФ и других международных партнеров.
Кроме того, Гаусси подчеркнул, что USAID, в знак приверженности к воплощению идеи в жизнь, даст распоряжение начать процесс закупки и процесс технико-экономического обоснования проекта, чтобы двигаться вперед.
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Так сесть в лужу...Шейх это запомнит навсегда...Визит Зеленского в ОАЭ
все бы ничего, но в ОАЭ нет никаких наследных принцев
- Семен Маркович, а давайте замутим "черную кассу" и будем откладывать туда деньги, чтоб наши многоуважаемые супруги не знали сколько там...вот вы бы сколько положили?...
- ой...не так быстро, Борис...тут сразу столько организационных вопросов - где хранить? кому доверить? кто пересчитывать будет? сколько можно за раз брать? как скоро возвращать? с кого отчет требовать? тем более с вашим счастьем и вашими 3 гривнами создавать такое финансовое предприятие на доверии???... а вы - сколько положите? не серьезно все это...
Ой, не смішіть мої капці! Який ринок капіталів в нашому бантустані???. Ця новина мала б звучати так: "Шмигаль перетер з братвою з-за бугра можливість легалізувати "общаки".