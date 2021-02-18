Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з урядовцями та міжнародними партнерами проєкт меморандуму щодо створення ринку капіталів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.
"Меморандум має задовольнити всіх підписантів. Для мене важливий результат і коректний процес залучення партнерів. Документ має засвідчити наміри сторін, дати нам змогу почати працювати над дорожньою картою та рухатися вперед", — зазначив Шмигаль.
Зі свого боку, голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв під час зустрічі відзначив, що текст Меморандуму узгоджений, залишається дискусія щодо одного питання. За його словами, всі конструктивні пропозиції сторін були враховані, і Меморандум практично готовий до підписання.
Зі свого боку директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі зауважив, що сторони досягли великого прогресу в розробленні концепції створення ринку капіталів, і USAID готовий працювати спільно, щоб перетворити її на реальність. Він додав, що процес доопрацювання документу дасть можливість врахувати думку МВФ та інших міжнародних партнерів.
Крім того, Гауссі підкреслив, що USAID, на знак прихильності до втілення ідеї в життя, дасть розпорядження розпочати процес закупівлі та процес техніко-економічного обґрунтування проекту, щоб рухатися вперед.
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Так сесть в лужу...Шейх это запомнит навсегда...Визит Зеленского в ОАЭ
все бы ничего, но в ОАЭ нет никаких наследных принцев
- Семен Маркович, а давайте замутим "черную кассу" и будем откладывать туда деньги, чтоб наши многоуважаемые супруги не знали сколько там...вот вы бы сколько положили?...
- ой...не так быстро, Борис...тут сразу столько организационных вопросов - где хранить? кому доверить? кто пересчитывать будет? сколько можно за раз брать? как скоро возвращать? с кого отчет требовать? тем более с вашим счастьем и вашими 3 гривнами создавать такое финансовое предприятие на доверии???... а вы - сколько положите? не серьезно все это...
Ой, не смішіть мої капці! Який ринок капіталів в нашому бантустані???. Ця новина мала б звучати так: "Шмигаль перетер з братвою з-за бугра можливість легалізувати "общаки".