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Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з урядовцями та міжнародними партнерами проєкт меморандуму щодо створення ринку капіталів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

"Меморандум має задовольнити всіх підписантів. Для мене важливий результат і коректний процес залучення партнерів. Документ має засвідчити наміри сторін, дати нам змогу почати працювати над дорожньою картою та рухатися вперед", — зазначив Шмигаль.

Зі свого боку, голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв під час зустрічі відзначив, що текст Меморандуму узгоджений, залишається дискусія щодо одного питання. За його словами, всі конструктивні пропозиції сторін були враховані, і Меморандум практично готовий до підписання.

Зі свого боку директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі зауважив, що сторони досягли великого прогресу в розробленні концепції створення ринку капіталів, і USAID готовий працювати спільно, щоб перетворити її на реальність. Він додав, що процес доопрацювання документу дасть можливість врахувати думку МВФ та інших міжнародних партнерів.

Крім того, Гауссі підкреслив, що USAID, на знак прихильності до втілення ідеї в життя, дасть розпорядження розпочати процес закупівлі та процес техніко-економічного обґрунтування проекту, щоб рухатися вперед.

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Топ коментарі
+5
Ага.Саме час.
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 380
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18.02.2021 17:27
+4
Воно чи хворе чи припадочне ..
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18.02.2021 17:31
+3
Шмыгаль! Жги есчо!
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 2577
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18.02.2021 17:27
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вовка шмаркля не предал себя - оно обос*ралося и в ОАЭ))
https://www.youtube.com/watch?v=4Z5RwGuyJp0

Так сесть в лужу...Шейх это запомнит навсегда...Визит Зеленского в ОАЭ
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18.02.2021 17:25 Відповісти
вовка зелох "встретился в ОАЭ с "наследным принцем" (из комюнике ОП(Г)..
все бы ничего, но в ОАЭ нет никаких наследных принцев Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 4466
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18.02.2021 17:28 Відповісти
.....ні слова доброго.
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18.02.2021 17:46 Відповісти
Шмыгаль! Жги есчо!
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 2577
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18.02.2021 17:27 Відповісти
Ага.Саме час.
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 380
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18.02.2021 17:27 Відповісти
в мамиріми конфіскували? Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 780
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18.02.2021 17:32 Відповісти
та не...Ленка как-то забыла...поэтому и не нужны...можно конфисковывать )))
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18.02.2021 17:38 Відповісти
эпоха зубожіння - всьо.. тепер труси не потрібні зебілам Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 1623
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18.02.2021 17:33 Відповісти
Воно чи хворе чи припадочне ..
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18.02.2021 17:31 Відповісти
****
- Семен Маркович, а давайте замутим "черную кассу" и будем откладывать туда деньги, чтоб наши многоуважаемые супруги не знали сколько там...вот вы бы сколько положили?...
- ой...не так быстро, Борис...тут сразу столько организационных вопросов - где хранить? кому доверить? кто пересчитывать будет? сколько можно за раз брать? как скоро возвращать? с кого отчет требовать? тем более с вашим счастьем и вашими 3 гривнами создавать такое финансовое предприятие на доверии???... а вы - сколько положите? не серьезно все это...
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18.02.2021 17:37 Відповісти
Опять меморандум Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 4018? Как говорят знатоки, меморандум - это писулька с изложением взглядов и намерений. И с чем выйдет Украина на этот рынок? Кроме как напечатать очередных облигаций ничего. Но и по ним платить надо. Совковое кидалово "Золотой заем СССР" не проконает Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 9228
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов - Цензор.НЕТ 3702
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18.02.2021 17:38 Відповісти
вышел шмыга-богатырь во чисто поле, сморкнулся левой ноздрей - рожь, пшеница заколосилась. сморкнулся правой ноздрей - заводы-фабрики появились и заработали, сморкнулся обеими ноздрями - вакцинка от насморка примчалась, и сказал тогда шмыга-богатырь: так вот ты какой, хронический гаймарит
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18.02.2021 17:38 Відповісти
Это им понадобилось, т.к. МВФ не даёт. Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів - Цензор.НЕТ 8053
Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів - Цензор.НЕТ 6476
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18.02.2021 17:46 Відповісти
Он добавил, что процесс доработки документа позволит учесть мнение МВФ и других международных партнеров, никакого рынка капиталов в Украине без сотрудничества с МВФ не будет
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18.02.2021 18:07 Відповісти
Дайош УкрОффшор!
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18.02.2021 18:29 Відповісти
Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов.

Ой, не смішіть мої капці! Який ринок капіталів в нашому бантустані???. Ця новина мала б звучати так: "Шмигаль перетер з братвою з-за бугра можливість легалізувати "общаки".
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18.02.2021 18:58 Відповісти
 
 