РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15126 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
3 076 48
вакцина (3815) карантин (16730) Польша (7487) заробитчане (585) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране

В Польше на третьем этапе вакцинации от коронавируса будут прививать граждан Украины, которые легально находятся в стране, но не имеют медицинской страховки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, у них есть карта временного или постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованным, также будут прививать за счет бюджета страны ", - сообщилы в Минздраве Польши.

Прививки иностранцев, в том числе граждан Украины, будут проходить в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда будут вакцинироваться все граждане РП в возрасте от 18 лет, которые не были включены в график прививок на нулевом (медики), первом (пожилые люди, учителя , работники силовых структур) и втором (лица с хроническим заболеваниями, работники критических секторов экономики) этапах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса уже в Польше: обнаружены 8 случаев

По состоянию на январь 2021 года, в более 530 тыс. граждан Украины в Польше есть государственная медицинская страховка (ZUS). По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, по состоянию на январь 2021 года у 244,2 тыс. граждан Украины есть карты временного и постоянного пребывания в РП.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 4848 Вот суки. А как же Стёпа с Радуцким харчеваться будут? Поляки прямо в карман залезают.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:34
+6
Тем временем в Украине зеленая мразота будет брать бабло со своего лохтората за вакцинацию.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:26
+6
Вот что безвиз животворящий делает!
показать весь комментарий
18.02.2021 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Степанов, смотри какой классный стартап, а?
показать весь комментарий
18.02.2021 18:24 Ответить
я особисто не ризикну..щоб мені кололи якусь заразу!...невідомо які потім будуть наслідки
показать весь комментарий
18.02.2021 18:25 Ответить
вірне рішення...не дай комусь проголосувати за зюзю,зроби це сам...
показать весь комментарий
18.02.2021 18:29 Ответить
З якими міфічними наслідками вакцинування ти порівнюєш відомі тобі реальні наслідки не вакцинування (іноді важкий перебіг захворювання)?
показать весь комментарий
18.02.2021 18:37 Ответить
А які наслідки не вакціонування? Я про такі не знаю. Рівно як не знаю, що вакціонування наявними вакцинами дасть більш менш вагомий та гарантований захист. Немає поки що достовірних статистичних данних щодо того. Крім того, я хоч і не вірусолог, але начеб-то в період пандемії вакціонування не проводять. Но тут сперічатися не буду бо точно не знаю. Крім того, якщо людина вже була інфікована та перенесла це все безсимптомно або переболіла з симптомами, то наявність антитіл в організмі вона вже має і в данному випадку хіба бажано її додатково інфікувати вакциною? Бачите скільки питаннь і скільки невідомого. Ну а стосовно вакцин та ліків так звану побічну реакцію завжди є великий ризик отримати. Щоб в цьому переконатися достатньо прочитати інструкцію практично будь яких ліків відносно побічної реакції на них.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:00 Ответить
"А які наслідки не вакціонування? Я про такі не знаю."

Ви полізли у дєбрі, а я ж просто написав, які наслідки: "Іноді важкий перебіг захворювання".
Memento mori.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:27 Ответить
Далеко не факт. Щонайменше для більшості, як показав майже річний перебіг подій під час пандемії.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:34 Ответить
Що не факт?
показать весь комментарий
18.02.2021 20:13 Ответить
Що, цитую: "Іноді важкий перебіг захворювання". Memento mori.
показать весь комментарий
18.02.2021 21:36 Ответить
Слухай, дорогенький, а які гарантії можеш дати ти, хто проповідує тут вакцинацію іноваціонними вакцинами на не таку далеку перспективу: 3 роки, 4, 5?.. Як шось вилізе, це вже з вакцинами нік не повїяжкть, а воно вилізе, бо готувати нас до цього дійства почали задовго до того, як ти тут з'явилось. Якшо точніше, наші це почали в 2011-му році.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:38 Ответить
Я тобі не "дорогенький".
Дивна фраза про інваційні вакцини, наче є якісь інші. Наразі всі вакцини від ковіду іноваційні.
Якщо б ти мав хоч якесь відношення но фармацевтики як науки, то знав би, що будь які ліки чи вакцини не тестуються роками. Наука вважає, що досить одного року для останньої стадіі і велика кількість випробувань на добровольцях. Тобто наука не вважає, що можуть бути якісь прояви через 5 років такі, що пройшли не поміченими під час тестування. Це дуже поширений міф про те, що можуть бути ліки, які після разового прийому продовжують знаходитися в організмі роками, не проявляти себе ніяк, а на 5-у році якость проявити. Це дурниці, як і про те, що щось почалося у 2011 році. Ага, чергова змова світової закуліси.
А у випадку з ковідом більшість провідних вчених світу вирішили, що можна дещо скоротити останню фазу випробувань, аби зберегти життя мільйонам ціною деякого ризику, який був оцінений у значно меншу кількість несмертельних ускладень від вакцини.
показать весь комментарий
18.02.2021 20:12 Ответить
Якшо почнеш задихатись і кашляти, одразу думай, шо це корона і сиди вдома. Нам потім легше буде.
показать весь комментарий
18.02.2021 20:50 Ответить
"невідомо які потім будуть наслідки" - чому невідомо -повний і безповоротний звіздєц душі і тіла!
показать весь комментарий
18.02.2021 19:14 Ответить
Тем временем в Украине зеленая мразота будет брать бабло со своего лохтората за вакцинацию.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:26 Ответить
Оце дiло.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:27 Ответить
Понял, степанишка, какая ты зелень гнилая... 😡
показать весь комментарий
18.02.2021 18:31 Ответить
Жахлива ситуація коли ОРГАНИ місцевої влади ПОРУШУЮТЬ Конституцію України ...ГАНЬБА ... Замість ЗАХИЩАТИ Громадян ..Ви їх цькуєте ..... а далі обговоримо як ВИКОНУЄТЬСЯ Рішення КС України від 28 серпня 2020 ... Маска НЕОБХІДНА тільки коли заходите в приміщення де ХВОРІ .. Всі інші випадки Ви шкодите Своєму здоров"ю ... при видиханні повітря з Ваших легенів піднімається ОДРАЗУ вгору .. а так за 2 год в масці НАКОПИЧУЄТЬСЯ інфекція і її необхідно МІНЯТИ - чого НІХТО НЕробить - НІХТО ... тому це дійство стало більше ЗЛОЧИННОЮ політичною акцією для навернення Людей в рабство .. чого так бажає сіоністська БАНДА злодійського племені .... носити маску ВСІ структури можуть Вам тільки ПРОПОНУВАТИ і тільки ... Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права .. КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
показать весь комментарий
18.02.2021 18:32 Ответить
Права и конституцию уже давно отменили во всем мире, если кто еще спит. Я раньше тоже верил в розовых единорогов. Нам готовят такую диктатуру, которой не было в самых деспотичных монархиях Востока. Цифровизация. Деспоты средневековья о таком и не мечтали. Просыпайтесь. Снимите намордники для начала.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:52 Ответить
За 2 роки пандемії досі не знаєш, що маска захищає не тебе, а від тебе. Як у вас виходить жити без мізків? Ти курво, за 2 роки не змогло погуглити як працює маска і навіщо її носити. Впевнений, що ти за Зелю голосувало, бо це все симптоми одної хвороби.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:59 Ответить
... модер НЕ бачить ТВОЮ свинорилість СКОТ смердючий ... коли хворий на голову НЕ пхайся поміж здорових Людей ... УЩУЧИЛ ?
показать весь комментарий
18.02.2021 21:01 Ответить
Упущенная выгода. В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 2522

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 2627
показать весь комментарий
18.02.2021 18:32 Ответить
В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 4848 Вот суки. А как же Стёпа с Радуцким харчеваться будут? Поляки прямо в карман залезают.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:34 Ответить
Вот что безвиз животворящий делает!
показать весь комментарий
18.02.2021 18:41 Ответить
👏👏👏👏👏😁
показать весь комментарий
18.02.2021 19:06 Ответить
Я вакцинируюсь только после перевода на маю банккарту не меньше чем 20000 $ !
показать весь комментарий
18.02.2021 18:35 Ответить
а чо на твою? який з них толк, коли не так уколять? поки твої оформлять спадщину на твій рахунок, вони обесціняться.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:38 Ответить
Бакси ні. У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 6058
показать весь комментарий
18.02.2021 19:01 Ответить
В Польшу заборонено, а колоти будуть АстроЗенiкой. Упаси Боже.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:35 Ответить
Вірусолог?
показать весь комментарий
18.02.2021 18:42 Ответить
Нееее, просто читати вмiю, а ти?
показать весь комментарий
18.02.2021 18:45 Ответить
AstraZeneca стала второй вакциной от коронавируса, применяемой в Великобритании. Правительство заказало 100 млн доз препарата. Дураки?

Портал солидного еженедельника Die Zeit опубликовал 16 февраля статью с весьма показательным заголовком "AstraZeneca - не вакцина второго сорта", которая тут же стала самой читаемой на его странице. Взять под защиту разработку оксфордских ученых счел нужным и наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите". "Вакцина Astra намного лучше, чем ее имидж".
показать весь комментарий
18.02.2021 19:11 Ответить
Я не против, колись.
показать весь комментарий
18.02.2021 20:27 Ответить
Надо ехать в Польшу туристом и вакцинироваться.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:44 Ответить
Можешь и в Рашку...
показать весь комментарий
18.02.2021 18:52 Ответить
Навіщо вони здіваюця над чемпіоном по боротьбі з ковід? Це нечесно, де сідді? Вальдемар першим заявив про чемпіонство. Всі мають нгарно казати про Вальдемара, а не про поляків, які спасають українців. Де їх відосік?
показать весь комментарий
18.02.2021 18:58 Ответить
Слово "здіваюця" треба писати з двома "ц". "здіваюцця". У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 5287
показать весь комментарий
18.02.2021 19:38 Ответить
Це добре. Правда не дуже добре, що це буде Астра.
показать весь комментарий
18.02.2021 18:59 Ответить
Украинцев вакцируют везде кроме Украины.
Это финиш.
Степашке осталось через время отчитаться что вакцинация прошла успешно, н-милионов украинцев вакценировано
показать весь комментарий
18.02.2021 20:05 Ответить
Граждан Украины , везде вакцинируют бесплатно , у нас тоже . Только в Украине за деньги У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 7709
показать весь комментарий
18.02.2021 20:44 Ответить
Байден сказал у нас всех взрослых отоварят до конца июля. У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 5066 Но в офис не раньше сентября и то добровольно.
показать весь комментарий
18.02.2021 20:59 Ответить
Антон Куприянов , Если вы не в курсе , то сейчас 21-й век , а не в 16-м У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 4264 зачем пургу нести , Бил Гейтс , для таких, как вы предложил кроме Чипа , вводить еще и Дейла , а для особо одаренных можно и Гайку У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 8900
показать весь комментарий
18.02.2021 20:55 Ответить
нужно организовывать всеукраинскую забастовку,
зелёные гниды задрали не только комуналку, уже олия
почти как в Канаде цена, мрази охметовские
показать весь комментарий
18.02.2021 21:16 Ответить
КАК Я РАД, КАК Я РАД, ЧТО ПОЕДУ В ЛЕНИНГРАД !)
показать весь комментарий
19.02.2021 08:11 Ответить
НЕ ТОРКАЙТЕСЬ УКРАЇНИ !!!
показать весь комментарий
19.02.2021 08:24 Ответить
В нас в Деражні багато хто зараз в Польші працює, але я нікому би не радив колоти хрін зна що. Це все якась афера. У нас були трохи хворі, та і ті що десь катаються у Хмельницький чи у Жмеринку або Літин з Лєтичівом.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:19 Ответить
 
 