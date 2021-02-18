В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране
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В Польше на третьем этапе вакцинации от коронавируса будут прививать граждан Украины, которые легально находятся в стране, но не имеют медицинской страховки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, у них есть карта временного или постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованным, также будут прививать за счет бюджета страны ", - сообщилы в Минздраве Польши.
Прививки иностранцев, в том числе граждан Украины, будут проходить в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда будут вакцинироваться все граждане РП в возрасте от 18 лет, которые не были включены в график прививок на нулевом (медики), первом (пожилые люди, учителя , работники силовых структур) и втором (лица с хроническим заболеваниями, работники критических секторов экономики) этапах.
По состоянию на январь 2021 года, в более 530 тыс. граждан Украины в Польше есть государственная медицинская страховка (ZUS). По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, по состоянию на январь 2021 года у 244,2 тыс. граждан Украины есть карты временного и постоянного пребывания в РП.
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Ви полізли у дєбрі, а я ж просто написав, які наслідки: "Іноді важкий перебіг захворювання".
Memento mori.
Дивна фраза про інваційні вакцини, наче є якісь інші. Наразі всі вакцини від ковіду іноваційні.
Якщо б ти мав хоч якесь відношення но фармацевтики як науки, то знав би, що будь які ліки чи вакцини не тестуються роками. Наука вважає, що досить одного року для останньої стадіі і велика кількість випробувань на добровольцях. Тобто наука не вважає, що можуть бути якісь прояви через 5 років такі, що пройшли не поміченими під час тестування. Це дуже поширений міф про те, що можуть бути ліки, які після разового прийому продовжують знаходитися в організмі роками, не проявляти себе ніяк, а на 5-у році якость проявити. Це дурниці, як і про те, що щось почалося у 2011 році. Ага, чергова змова світової закуліси.
А у випадку з ковідом більшість провідних вчених світу вирішили, що можна дещо скоротити останню фазу випробувань, аби зберегти життя мільйонам ціною деякого ризику, який був оцінений у значно меншу кількість несмертельних ускладень від вакцини.
Вот суки. А как же Стёпа с Радуцким харчеваться будут? Поляки прямо в карман залезают.
Портал солидного еженедельника Die Zeit опубликовал 16 февраля статью с весьма показательным заголовком "AstraZeneca - не вакцина второго сорта", которая тут же стала самой читаемой на его странице. Взять под защиту разработку оксфордских ученых счел нужным и наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите". "Вакцина Astra намного лучше, чем ее имидж".
Это финиш.
Степашке осталось через время отчитаться что вакцинация прошла успешно, н-милионов украинцев вакценировано
зелёные гниды задрали не только комуналку, уже олия
почти как в Канаде цена, мрази охметовские