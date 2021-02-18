У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні

У Польщі на третьому етапі вакцинації від коронавірусу щеплюватимуть також громадян України, які легально перебувають в країні, але можуть не мати медичної страховки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Іноземці з третіх країн (з-за меж ЄС), які легально перебувають на території Польщі (наприклад мають карту тимчасового і постійного перебування) вакцинуватимуться на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також щеплюватимуть за рахунок бюджету країни", - повідомили в МОЗ Польщі.

Щеплення іноземців, зокрема й громадян України, відбуватиметься у Польщі на останньому, третьому етапі кампанії, коли вакцинуватимуться усі громадяни РП віком від 18 років, які не були включені до графіка щеплень на нульовому (медики), першому (літні люди, вчителі, працівники силових структур) та другому (особи з хронічними захворюваннями, працівники критичних секторів економіки) етапах.

Станом на січень 2021 року понад 530 тис. громадян України мають державну медичну страховку (ZUS). За даними Управління з питань іноземців Польщі, станом на січень 2021 року 244,2 тис. громадян України мають карти тимчасового і постійного перебування в РП.

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