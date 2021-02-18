У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні
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У Польщі на третьому етапі вакцинації від коронавірусу щеплюватимуть також громадян України, які легально перебувають в країні, але можуть не мати медичної страховки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Іноземці з третіх країн (з-за меж ЄС), які легально перебувають на території Польщі (наприклад мають карту тимчасового і постійного перебування) вакцинуватимуться на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також щеплюватимуть за рахунок бюджету країни", - повідомили в МОЗ Польщі.
Щеплення іноземців, зокрема й громадян України, відбуватиметься у Польщі на останньому, третьому етапі кампанії, коли вакцинуватимуться усі громадяни РП віком від 18 років, які не були включені до графіка щеплень на нульовому (медики), першому (літні люди, вчителі, працівники силових структур) та другому (особи з хронічними захворюваннями, працівники критичних секторів економіки) етапах.
Станом на січень 2021 року понад 530 тис. громадян України мають державну медичну страховку (ZUS). За даними Управління з питань іноземців Польщі, станом на січень 2021 року 244,2 тис. громадян України мають карти тимчасового і постійного перебування в РП.
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Ви полізли у дєбрі, а я ж просто написав, які наслідки: "Іноді важкий перебіг захворювання".
Memento mori.
Дивна фраза про інваційні вакцини, наче є якісь інші. Наразі всі вакцини від ковіду іноваційні.
Якщо б ти мав хоч якесь відношення но фармацевтики як науки, то знав би, що будь які ліки чи вакцини не тестуються роками. Наука вважає, що досить одного року для останньої стадіі і велика кількість випробувань на добровольцях. Тобто наука не вважає, що можуть бути якісь прояви через 5 років такі, що пройшли не поміченими під час тестування. Це дуже поширений міф про те, що можуть бути ліки, які після разового прийому продовжують знаходитися в організмі роками, не проявляти себе ніяк, а на 5-у році якость проявити. Це дурниці, як і про те, що щось почалося у 2011 році. Ага, чергова змова світової закуліси.
А у випадку з ковідом більшість провідних вчених світу вирішили, що можна дещо скоротити останню фазу випробувань, аби зберегти життя мільйонам ціною деякого ризику, який був оцінений у значно меншу кількість несмертельних ускладень від вакцини.
Вот суки. А как же Стёпа с Радуцким харчеваться будут? Поляки прямо в карман залезают.
Портал солидного еженедельника Die Zeit опубликовал 16 февраля статью с весьма показательным заголовком "AstraZeneca - не вакцина второго сорта", которая тут же стала самой читаемой на его странице. Взять под защиту разработку оксфордских ученых счел нужным и наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите". "Вакцина Astra намного лучше, чем ее имидж".
Это финиш.
Степашке осталось через время отчитаться что вакцинация прошла успешно, н-милионов украинцев вакценировано
зелёные гниды задрали не только комуналку, уже олия
почти как в Канаде цена, мрази охметовские