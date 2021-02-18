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У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні

У Польщі на третьому етапі вакцинації від коронавірусу щеплюватимуть також громадян України, які легально перебувають в країні, але можуть не мати медичної страховки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Іноземці з третіх країн (з-за меж ЄС), які легально перебувають на території Польщі (наприклад мають карту тимчасового і постійного перебування) вакцинуватимуться на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також щеплюватимуть за рахунок бюджету країни", - повідомили в МОЗ Польщі.

Щеплення іноземців, зокрема й громадян України, відбуватиметься у Польщі на останньому, третьому етапі кампанії, коли вакцинуватимуться усі громадяни РП віком від 18 років, які не були включені до графіка щеплень на нульовому (медики), першому (літні люди, вчителі, працівники силових структур) та другому (особи з хронічними захворюваннями, працівники критичних секторів економіки) етапах.

Станом на січень 2021 року понад 530 тис. громадян України мають державну медичну страховку (ZUS). За даними Управління з питань іноземців Польщі, станом на січень 2021 року 244,2 тис. громадян України мають карти тимчасового і постійного перебування в РП.

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Топ коментарі
+10
В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 4848 Вот суки. А как же Стёпа с Радуцким харчеваться будут? Поляки прямо в карман залезают.
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18.02.2021 18:34
+6
Тем временем в Украине зеленая мразота будет брать бабло со своего лохтората за вакцинацию.
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18.02.2021 18:26
+6
Вот что безвиз животворящий делает!
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18.02.2021 18:41
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Степанов, смотри какой классный стартап, а?
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18.02.2021 18:24 Відповісти
я особисто не ризикну..щоб мені кололи якусь заразу!...невідомо які потім будуть наслідки
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18.02.2021 18:25 Відповісти
вірне рішення...не дай комусь проголосувати за зюзю,зроби це сам...
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18.02.2021 18:29 Відповісти
З якими міфічними наслідками вакцинування ти порівнюєш відомі тобі реальні наслідки не вакцинування (іноді важкий перебіг захворювання)?
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18.02.2021 18:37 Відповісти
А які наслідки не вакціонування? Я про такі не знаю. Рівно як не знаю, що вакціонування наявними вакцинами дасть більш менш вагомий та гарантований захист. Немає поки що достовірних статистичних данних щодо того. Крім того, я хоч і не вірусолог, але начеб-то в період пандемії вакціонування не проводять. Но тут сперічатися не буду бо точно не знаю. Крім того, якщо людина вже була інфікована та перенесла це все безсимптомно або переболіла з симптомами, то наявність антитіл в організмі вона вже має і в данному випадку хіба бажано її додатково інфікувати вакциною? Бачите скільки питаннь і скільки невідомого. Ну а стосовно вакцин та ліків так звану побічну реакцію завжди є великий ризик отримати. Щоб в цьому переконатися достатньо прочитати інструкцію практично будь яких ліків відносно побічної реакції на них.
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18.02.2021 19:00 Відповісти
"А які наслідки не вакціонування? Я про такі не знаю."

Ви полізли у дєбрі, а я ж просто написав, які наслідки: "Іноді важкий перебіг захворювання".
Memento mori.
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18.02.2021 19:27 Відповісти
Далеко не факт. Щонайменше для більшості, як показав майже річний перебіг подій під час пандемії.
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18.02.2021 19:34 Відповісти
Що не факт?
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18.02.2021 20:13 Відповісти
Що, цитую: "Іноді важкий перебіг захворювання". Memento mori.
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18.02.2021 21:36 Відповісти
Слухай, дорогенький, а які гарантії можеш дати ти, хто проповідує тут вакцинацію іноваціонними вакцинами на не таку далеку перспективу: 3 роки, 4, 5?.. Як шось вилізе, це вже з вакцинами нік не повїяжкть, а воно вилізе, бо готувати нас до цього дійства почали задовго до того, як ти тут з'явилось. Якшо точніше, наші це почали в 2011-му році.
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18.02.2021 19:38 Відповісти
Я тобі не "дорогенький".
Дивна фраза про інваційні вакцини, наче є якісь інші. Наразі всі вакцини від ковіду іноваційні.
Якщо б ти мав хоч якесь відношення но фармацевтики як науки, то знав би, що будь які ліки чи вакцини не тестуються роками. Наука вважає, що досить одного року для останньої стадіі і велика кількість випробувань на добровольцях. Тобто наука не вважає, що можуть бути якісь прояви через 5 років такі, що пройшли не поміченими під час тестування. Це дуже поширений міф про те, що можуть бути ліки, які після разового прийому продовжують знаходитися в організмі роками, не проявляти себе ніяк, а на 5-у році якость проявити. Це дурниці, як і про те, що щось почалося у 2011 році. Ага, чергова змова світової закуліси.
А у випадку з ковідом більшість провідних вчених світу вирішили, що можна дещо скоротити останню фазу випробувань, аби зберегти життя мільйонам ціною деякого ризику, який був оцінений у значно меншу кількість несмертельних ускладень від вакцини.
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18.02.2021 20:12 Відповісти
Якшо почнеш задихатись і кашляти, одразу думай, шо це корона і сиди вдома. Нам потім легше буде.
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18.02.2021 20:50 Відповісти
"невідомо які потім будуть наслідки" - чому невідомо -повний і безповоротний звіздєц душі і тіла!
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18.02.2021 19:14 Відповісти
Тем временем в Украине зеленая мразота будет брать бабло со своего лохтората за вакцинацию.
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18.02.2021 18:26 Відповісти
Оце дiло.
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18.02.2021 18:27 Відповісти
Понял, степанишка, какая ты зелень гнилая... 😡
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18.02.2021 18:31 Відповісти
Жахлива ситуація коли ОРГАНИ місцевої влади ПОРУШУЮТЬ Конституцію України ...ГАНЬБА ... Замість ЗАХИЩАТИ Громадян ..Ви їх цькуєте ..... а далі обговоримо як ВИКОНУЄТЬСЯ Рішення КС України від 28 серпня 2020 ... Маска НЕОБХІДНА тільки коли заходите в приміщення де ХВОРІ .. Всі інші випадки Ви шкодите Своєму здоров"ю ... при видиханні повітря з Ваших легенів піднімається ОДРАЗУ вгору .. а так за 2 год в масці НАКОПИЧУЄТЬСЯ інфекція і її необхідно МІНЯТИ - чого НІХТО НЕробить - НІХТО ... тому це дійство стало більше ЗЛОЧИННОЮ політичною акцією для навернення Людей в рабство .. чого так бажає сіоністська БАНДА злодійського племені .... носити маску ВСІ структури можуть Вам тільки ПРОПОНУВАТИ і тільки ... Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права .. КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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18.02.2021 18:32 Відповісти
Права и конституцию уже давно отменили во всем мире, если кто еще спит. Я раньше тоже верил в розовых единорогов. Нам готовят такую диктатуру, которой не было в самых деспотичных монархиях Востока. Цифровизация. Деспоты средневековья о таком и не мечтали. Просыпайтесь. Снимите намордники для начала.
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18.02.2021 18:52 Відповісти
За 2 роки пандемії досі не знаєш, що маска захищає не тебе, а від тебе. Як у вас виходить жити без мізків? Ти курво, за 2 роки не змогло погуглити як працює маска і навіщо її носити. Впевнений, що ти за Зелю голосувало, бо це все симптоми одної хвороби.
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18.02.2021 19:59 Відповісти
... модер НЕ бачить ТВОЮ свинорилість СКОТ смердючий ... коли хворий на голову НЕ пхайся поміж здорових Людей ... УЩУЧИЛ ?
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18.02.2021 21:01 Відповісти
Упущенная выгода. В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 2522

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 2627
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18.02.2021 18:32 Відповісти
В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране

В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране - Цензор.НЕТ 4848 Вот суки. А как же Стёпа с Радуцким харчеваться будут? Поляки прямо в карман залезают.
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18.02.2021 18:34 Відповісти
Вот что безвиз животворящий делает!
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18.02.2021 18:41 Відповісти
👏👏👏👏👏😁
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18.02.2021 19:06 Відповісти
Я вакцинируюсь только после перевода на маю банккарту не меньше чем 20000 $ !
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18.02.2021 18:35 Відповісти
а чо на твою? який з них толк, коли не так уколять? поки твої оформлять спадщину на твій рахунок, вони обесціняться.
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18.02.2021 18:38 Відповісти
Бакси ні. У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 6058
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18.02.2021 19:01 Відповісти
В Польшу заборонено, а колоти будуть АстроЗенiкой. Упаси Боже.
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18.02.2021 18:35 Відповісти
Вірусолог?
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18.02.2021 18:42 Відповісти
Нееее, просто читати вмiю, а ти?
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18.02.2021 18:45 Відповісти
AstraZeneca стала второй вакциной от коронавируса, применяемой в Великобритании. Правительство заказало 100 млн доз препарата. Дураки?

Портал солидного еженедельника Die Zeit опубликовал 16 февраля статью с весьма показательным заголовком "AstraZeneca - не вакцина второго сорта", которая тут же стала самой читаемой на его странице. Взять под защиту разработку оксфордских ученых счел нужным и наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите". "Вакцина Astra намного лучше, чем ее имидж".
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18.02.2021 19:11 Відповісти
Я не против, колись.
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18.02.2021 20:27 Відповісти
Надо ехать в Польшу туристом и вакцинироваться.
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18.02.2021 18:44 Відповісти
Можешь и в Рашку...
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18.02.2021 18:52 Відповісти
Навіщо вони здіваюця над чемпіоном по боротьбі з ковід? Це нечесно, де сідді? Вальдемар першим заявив про чемпіонство. Всі мають нгарно казати про Вальдемара, а не про поляків, які спасають українців. Де їх відосік?
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18.02.2021 18:58 Відповісти
Слово "здіваюця" треба писати з двома "ц". "здіваюцця". У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 5287
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18.02.2021 19:38 Відповісти
Це добре. Правда не дуже добре, що це буде Астра.
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18.02.2021 18:59 Відповісти
Украинцев вакцируют везде кроме Украины.
Это финиш.
Степашке осталось через время отчитаться что вакцинация прошла успешно, н-милионов украинцев вакценировано
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18.02.2021 20:05 Відповісти
Граждан Украины , везде вакцинируют бесплатно , у нас тоже . Только в Украине за деньги У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 7709
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18.02.2021 20:44 Відповісти
Байден сказал у нас всех взрослых отоварят до конца июля. У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 5066 Но в офис не раньше сентября и то добровольно.
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18.02.2021 20:59 Відповісти
Антон Куприянов , Если вы не в курсе , то сейчас 21-й век , а не в 16-м У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 4264 зачем пургу нести , Бил Гейтс , для таких, как вы предложил кроме Чипа , вводить еще и Дейла , а для особо одаренных можно и Гайку У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть громадян України, які легально перебувають в країні - Цензор.НЕТ 8900
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18.02.2021 20:55 Відповісти
нужно организовывать всеукраинскую забастовку,
зелёные гниды задрали не только комуналку, уже олия
почти как в Канаде цена, мрази охметовские
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18.02.2021 21:16 Відповісти
КАК Я РАД, КАК Я РАД, ЧТО ПОЕДУ В ЛЕНИНГРАД !)
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19.02.2021 08:11 Відповісти
НЕ ТОРКАЙТЕСЬ УКРАЇНИ !!!
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19.02.2021 08:24 Відповісти
В нас в Деражні багато хто зараз в Польші працює, але я нікому би не радив колоти хрін зна що. Це все якась афера. У нас були трохи хворі, та і ті що десь катаються у Хмельницький чи у Жмеринку або Літин з Лєтичівом.
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19.02.2021 10:19 Відповісти
 
 