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Украина рассказала ОБСЕ о российских шпионах

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украина рассказала ОБСЕ о российских шпионах

Украинская миссия при ОБСЕ проинформировала делегации стран-участниц о разоблачении Службой безопасности Украины сети агентов ФСБ РФ, которые, в частности, планировали диверсии на аэродроме в Николаевской области и похищение экс-командующего Силами спецопераций.

Эта информация была предоставлена ​​иностранным дипломатам во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Временно оккупированный Крым используется РФ в качестве базы для подготовки диверсионных действий в рамках гибридной войны против Украины. Россия разместила на территории полуострова специальные подразделения ФСБ и военной разведки (ГРУ) с целью проведения разведывательной и подрывной деятельности на территории Украины. Совсем недавно, в феврале 2021 года, контрразведчики СБУ разоблачили и обезвредили сеть агентов ФСБ, которая действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей ", - заявил во время выступления заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский.

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Он проинформировал иностранных дипломатов, что, согласно установленной СБУ информации, граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

"ФСБ планировало использовать эту сеть для содействия работе диверсионно-разведывательных группам с временно оккупированного Крыма на территории Николаевской области Украины. Одной из ее целей была боевая авиация Вооруженных Сил Украины на авиабазе "Кульбакино", - заявил украинский дипломат.

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Кроме того, он сообщил, что ФСБ также пыталась использовать эту сеть для сбора информации о дислокации и перемещении украинских Вооруженных сил, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами.

"СБУ также выявила намерения ФСБ по похищению и нелегальному перемещению в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл.", - заявил Лоссовский.

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Напомним, 5 февраля в СБУ сообщили, что контрразведчики спецслужбы разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Кого?? ПреЗедента,ОП,КМУ,ВРУ,ГПУ,СБУ,МО,ГШ ЗСУ та т.п.!!!)))
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18.02.2021 19:46
+1
Ну, усьо! Вавка вже рлзсекретений шпієн навіт у Европі. З Єрмаком.
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18.02.2021 19:48
+1
СБУ - это та структура, которая работает. Жаль, что суды скорее всего отпустят.
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18.02.2021 19:55
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Тре не розказувати,а в тюрягу на 15 років! Украина рассказала ОБСЕ о российских шпионах - Цензор.НЕТ 8593
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18.02.2021 19:32 Ответить
Кого?? ПреЗедента,ОП,КМУ,ВРУ,ГПУ,СБУ,МО,ГШ ЗСУ та т.п.!!!)))
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18.02.2021 19:46 Ответить
Украина рассказала ОБСЕ о российских шпионах - Цензор.НЕТ 1141
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18.02.2021 19:58 Ответить
Коли всіх чортів не переловить Україна розповіла ОБСЄ про російських шпигунів - Цензор.НЕТ 7527
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18.02.2021 20:31 Ответить
заголовок... Украина и клоуны миссии не совсем одно и то же...
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18.02.2021 19:36 Ответить
хорошо бы остатки бедра и думательной кости огентов сразу предъявлять обсе...
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18.02.2021 19:42 Ответить
Ну, усьо! Вавка вже рлзсекретений шпієн навіт у Европі. З Єрмаком.
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18.02.2021 19:48 Ответить
ну и шо... ?? в спортлото не пробовали жаловаться ?? .... путлеру еще жалобу напишите ... СТЫДОБИЩЕ
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18.02.2021 19:54 Ответить
СБУ - это та структура, которая работает. Жаль, что суды скорее всего отпустят.
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18.02.2021 19:55 Ответить
не все кругом баклановцы...
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18.02.2021 20:00 Ответить
А судьи кто?
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18.02.2021 20:12 Ответить
Да в самом ОБСЕ половина московских шпионов!!!
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18.02.2021 19:56 Ответить
Да это ОБСЕ само филиал российских шпионов. Украина рассказала ОБСЕ о российских шпионах - Цензор.НЕТ 8264
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18.02.2021 20:11 Ответить
за само слово "временно оккупированые" уже убивать надо...
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18.02.2021 20:19 Ответить
ОБСЕ такие же кацапские шлюхи,как и зебилы-колобаранты.
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18.02.2021 21:11 Ответить
да все передвижения техники и личного состава со спутников видно, зачем на месте присутствовать ?
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19.02.2021 02:19 Ответить
 
 