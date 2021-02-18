Украина рассказала ОБСЕ о российских шпионах

Украинская миссия при ОБСЕ проинформировала делегации стран-участниц о разоблачении Службой безопасности Украины сети агентов ФСБ РФ, которые, в частности, планировали диверсии на аэродроме в Николаевской области и похищение экс-командующего Силами спецопераций.

Эта информация была предоставлена ​​иностранным дипломатам во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Временно оккупированный Крым используется РФ в качестве базы для подготовки диверсионных действий в рамках гибридной войны против Украины. Россия разместила на территории полуострова специальные подразделения ФСБ и военной разведки (ГРУ) с целью проведения разведывательной и подрывной деятельности на территории Украины. Совсем недавно, в феврале 2021 года, контрразведчики СБУ разоблачили и обезвредили сеть агентов ФСБ, которая действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей ", - заявил во время выступления заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский.

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Он проинформировал иностранных дипломатов, что, согласно установленной СБУ информации, граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

"ФСБ планировало использовать эту сеть для содействия работе диверсионно-разведывательных группам с временно оккупированного Крыма на территории Николаевской области Украины. Одной из ее целей была боевая авиация Вооруженных Сил Украины на авиабазе "Кульбакино", - заявил украинский дипломат.

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Кроме того, он сообщил, что ФСБ также пыталась использовать эту сеть для сбора информации о дислокации и перемещении украинских Вооруженных сил, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами.

"СБУ также выявила намерения ФСБ по похищению и нелегальному перемещению в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл.", - заявил Лоссовский.

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Напомним, 5 февраля в СБУ сообщили, что контрразведчики спецслужбы разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.