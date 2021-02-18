Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса. Насколько он более заразный чем изначальный COVID неизвестно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание сообщает NRK.
По данным медиков, за сутки в стране зафиксировали около 10 случаев заражения новым штаммом. Его ранее нашли у 30 человек в Британии, Дании и США.
Врачи пока не знают, является ли он более заразным. У штамма под кодом B.1.525 есть сходства с британским и южноафриканским коронавирусом. В Норвегии нашли уже более 700 случаев заражения этими двумя штаммами.
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Roman Davydenko@RomanDmitrich 17 мин
Зеленський ротом Степанова заявив, що у нас є ще тиждень, щоб передумати вакцинуватися, а у Порошенка ще тиждень, щоб, нарешті, купити вакцину.
Хто з них Державник?
ай ай ай, птицу певуна в Латвие обьявили персона нон грата, за что вы догадывайтесь ведь.
На счёт нового вирса в Норге, ничего не знаю, но только что министр финансов подала в отставку, это не очень хорошо но и не плохо, просто так оно есть.
с востока вой, мол фошизды птиц ушимляет и 16 сруских каналов закрыли.
Путин лучше был бы убит вирусом чем каждый день новая мутация происходит(
До этого месяц тишина была.
до 90 і більше хибнопозитивних результатів
тепер грип, будь-яка ГРВІ після цих тестів стають "ковідом"
https://nextstrain.org/ncov/global
але зомбоящик видаватиме їх порціонно, щоб тримати біомасу в страху та заохочувати до вакцинації максимально довго
але ж журнашльондри кожного разу робитимуть з цього сенсацію =)