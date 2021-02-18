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Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии

В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса. Насколько он более заразный чем изначальный COVID неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание сообщает NRK.

По данным медиков, за сутки в стране зафиксировали около 10 случаев заражения новым штаммом. Его ранее нашли у 30 человек в Британии, Дании и США.

Врачи пока не знают, является ли он более заразным. У штамма под кодом B.1.525 есть сходства с британским и южноафриканским коронавирусом. В Норвегии нашли уже более 700 случаев заражения этими двумя штаммами.

Также читайте: Имеет черты "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса: в Финляндии обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6330 Уже все гордо отчитались, что у них, у каждого. новый штамм. Один Стёпа завис, как дурак, на общем фоне.
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18.02.2021 20:21
+5
Все кинулись снимать с говна пенки на издыхающей теме коронавируса)
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18.02.2021 20:23
+5
Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 2019

с востока вой, мол фошизды птиц ушимляет и 16 сруских каналов закрыли.
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18.02.2021 20:29
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мож именно эта разновидность кусайе ватку с гарантией?
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18.02.2021 20:20 Ответить
Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6330 Уже все гордо отчитались, что у них, у каждого. новый штамм. Один Стёпа завис, как дурак, на общем фоне.
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18.02.2021 20:21 Ответить


Roman Davydenko@RomanDmitrich 17 мин

Зеленський ротом Степанова заявив, що у нас є ще тиждень, щоб передумати вакцинуватися, а у Порошенка ще тиждень, щоб, нарешті, купити вакцину.
Хто з них Державник?
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18.02.2021 20:28 Ответить
ВСЕ ПОРА ПЛАНЕТУ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ В КОВИДИОДУРТЕРАНОВА...
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18.02.2021 20:57 Ответить
герпес, який сидить в 5 мільярдах людей, ніяк не розуміє, чому йому не дістається така сама слава... і тихенько плаче
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18.02.2021 21:01 Ответить
В Украине есть своя разновидность Ковида - земародер Степанов.
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18.02.2021 20:21 Ответить
Нада новую теперь вакцину изобретать . ))
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18.02.2021 20:22 Ответить
пи*дарики товарисчи!
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18.02.2021 20:23 Ответить
Все кинулись снимать с говна пенки на издыхающей теме коронавируса)
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18.02.2021 20:23 Ответить
Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļauj Krievijas TV raidījumu vadītāju Solovjovu

ай ай ай, птицу певуна в Латвие обьявили персона нон грата, за что вы догадывайтесь ведь.
На счёт нового вирса в Норге, ничего не знаю, но только что министр финансов подала в отставку, это не очень хорошо но и не плохо, просто так оно есть.
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18.02.2021 20:26 Ответить
Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 2019

с востока вой, мол фошизды птиц ушимляет и 16 сруских каналов закрыли.
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18.02.2021 20:29 Ответить
Від полярних сов чи білих ведмедів?
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18.02.2021 20:26 Ответить
во кормушку придумали! Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 9017
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18.02.2021 20:27 Ответить
наша песня хороша - начинай сначала ?
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18.02.2021 20:30 Ответить
Паровоз вперёд летит - в комуне остановка . ))
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18.02.2021 20:35 Ответить
тумбалалайка? )))
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18.02.2021 20:38 Ответить
Не ёрничай , уже всё нормально работает . ))
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18.02.2021 20:53 Ответить
та шо такое? чего ж это ёрничаю? )))
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18.02.2021 20:56 Ответить
это даже не смешно, теперь будут держать всех на бутылках(((
Путин лучше был бы убит вирусом чем каждый день новая мутация происходит(
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18.02.2021 20:31 Ответить
У жены на работе за неделю пять ковидных приросло.
До этого месяц тишина была.
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18.02.2021 20:36 Ответить
а як виявили, що вони ковідні? за хибнопозитивними результатами гівнотестів?
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18.02.2021 20:59 Ответить
Не, их тестировали тестами их поляндии.
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18.02.2021 21:06 Ответить
яка різниця? усі плр-тести на коронавірус - фуфло, тим паче за тих умов, в яких проходить їх обробка в лабораторіях
до 90 і більше хибнопозитивних результатів

тепер грип, будь-яка ГРВІ після цих тестів стають "ковідом"
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18.02.2021 21:12 Ответить
Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6537 Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 1039
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18.02.2021 20:37 Ответить
тих штамів вже тисячі за рік зафіксовано
https://nextstrain.org/ncov/global

але зомбоящик видаватиме їх порціонно, щоб тримати біомасу в страху та заохочувати до вакцинації максимально довго
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18.02.2021 20:49 Ответить
поява нової мутації вірусу - це подія більш буденна, ніж яйце, відкладене куркою
але ж журнашльондри кожного разу робитимуть з цього сенсацію =)
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18.02.2021 20:52 Ответить
Может Украине погодить с вакциной? Пока дело реально дойдет до уколов - уже вирус будет совсем другой.
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18.02.2021 21:00 Ответить
Нет. Так дело не пойдйоть. Сначала заплатите за первую версию.Зря что ли год тему развивали.
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18.02.2021 23:08 Ответить
я так понял наши Зепоцы что-то знали и потому так тянут с вакцинацией.. Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6341 она уже и нах не нужна и не поможет...вернее поможет выкачать с народа деньги на лечение после вакцинации и все... лучше уж переболеть короной и надеяться на свой иммунитет что не подведет...
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18.02.2021 21:01 Ответить
Зато у нас Зеля победил коронавирус, даже вакцинация не нужна!😁😁😁😁
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18.02.2021 21:09 Ответить
Чесно говоря, я как был так называемым здесь ковидиотом, так и остался. Как не верил в Мыфсеумрем так и не верю.И все больше нахожу подтверждение этой суперглобальной афере. Единственно не понятны выгодоприобретатели.
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18.02.2021 23:03 Ответить
ммм... фиолетовая! та да. такой я ещё не видел.
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19.02.2021 08:18 Ответить
 
 