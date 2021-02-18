Новий різновид коронавірусу виявлено ​​в Норвегії

У Норвегії виявили новий різновид коронавірусу. Наскільки він заразніший ніж початковий COVID невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання NRK.

За даними медиків, за добу в країні зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Його раніше знайшли у 30 осіб у Британії, Данії та США.

Лікарі поки не знають, чи є він заразнішим. У штаму під кодом B.1.525 є подібності з британським і південноафриканським коронавірусами. У Норвегії знайшли вже понад 700 випадків зараження цими двома штамами.

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