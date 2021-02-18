Новий різновид коронавірусу виявлено в Норвегії
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У Норвегії виявили новий різновид коронавірусу. Наскільки він заразніший ніж початковий COVID невідомо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання NRK.
За даними медиків, за добу в країні зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Його раніше знайшли у 30 осіб у Британії, Данії та США.
Лікарі поки не знають, чи є він заразнішим. У штаму під кодом B.1.525 є подібності з британським і південноафриканським коронавірусами. У Норвегії знайшли вже понад 700 випадків зараження цими двома штамами.
Топ коментарі
+7 belge
показати весь коментар18.02.2021 20:21
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показати весь коментар18.02.2021 20:29
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Roman Davydenko@RomanDmitrich 17 мин
Зеленський ротом Степанова заявив, що у нас є ще тиждень, щоб передумати вакцинуватися, а у Порошенка ще тиждень, щоб, нарешті, купити вакцину.
Хто з них Державник?
ай ай ай, птицу певуна в Латвие обьявили персона нон грата, за что вы догадывайтесь ведь.
На счёт нового вирса в Норге, ничего не знаю, но только что министр финансов подала в отставку, это не очень хорошо но и не плохо, просто так оно есть.
с востока вой, мол фошизды птиц ушимляет и 16 сруских каналов закрыли.
Путин лучше был бы убит вирусом чем каждый день новая мутация происходит(
До этого месяц тишина была.
до 90 і більше хибнопозитивних результатів
тепер грип, будь-яка ГРВІ після цих тестів стають "ковідом"
https://nextstrain.org/ncov/global
але зомбоящик видаватиме їх порціонно, щоб тримати біомасу в страху та заохочувати до вакцинації максимально довго
але ж журнашльондри кожного разу робитимуть з цього сенсацію =)