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Новий різновид коронавірусу виявлено ​​в Норвегії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Новий різновид коронавірусу виявлено ​​в Норвегії

У Норвегії виявили новий різновид коронавірусу. Наскільки він заразніший ніж початковий COVID невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання NRK.

За даними медиків, за добу в країні зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Його раніше знайшли у 30 осіб у Британії, Данії та США.

Лікарі поки не знають, чи є він заразнішим. У штаму під кодом B.1.525 є подібності з британським і південноафриканським коронавірусами. У Норвегії знайшли вже понад 700 випадків зараження цими двома штамами.

Читайте також: Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, - ВООЗ
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Топ коментарі
+7
Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6330 Уже все гордо отчитались, что у них, у каждого. новый штамм. Один Стёпа завис, как дурак, на общем фоне.
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18.02.2021 20:21
+5
Все кинулись снимать с говна пенки на издыхающей теме коронавируса)
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18.02.2021 20:23
+5
Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 2019

с востока вой, мол фошизды птиц ушимляет и 16 сруских каналов закрыли.
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18.02.2021 20:29
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мож именно эта разновидность кусайе ватку с гарантией?
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18.02.2021 20:20 Відповісти
Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6330 Уже все гордо отчитались, что у них, у каждого. новый штамм. Один Стёпа завис, как дурак, на общем фоне.
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18.02.2021 20:21 Відповісти


Roman Davydenko@RomanDmitrich 17 мин

Зеленський ротом Степанова заявив, що у нас є ще тиждень, щоб передумати вакцинуватися, а у Порошенка ще тиждень, щоб, нарешті, купити вакцину.
Хто з них Державник?
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18.02.2021 20:28 Відповісти
ВСЕ ПОРА ПЛАНЕТУ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ В КОВИДИОДУРТЕРАНОВА...
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18.02.2021 20:57 Відповісти
герпес, який сидить в 5 мільярдах людей, ніяк не розуміє, чому йому не дістається така сама слава... і тихенько плаче
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18.02.2021 21:01 Відповісти
В Украине есть своя разновидность Ковида - земародер Степанов.
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18.02.2021 20:21 Відповісти
Нада новую теперь вакцину изобретать . ))
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18.02.2021 20:22 Відповісти
пи*дарики товарисчи!
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18.02.2021 20:23 Відповісти
Все кинулись снимать с говна пенки на издыхающей теме коронавируса)
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18.02.2021 20:23 Відповісти
Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļauj Krievijas TV raidījumu vadītāju Solovjovu

ай ай ай, птицу певуна в Латвие обьявили персона нон грата, за что вы догадывайтесь ведь.
На счёт нового вирса в Норге, ничего не знаю, но только что министр финансов подала в отставку, это не очень хорошо но и не плохо, просто так оно есть.
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18.02.2021 20:26 Відповісти
Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 2019

с востока вой, мол фошизды птиц ушимляет и 16 сруских каналов закрыли.
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18.02.2021 20:29 Відповісти
Від полярних сов чи білих ведмедів?
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18.02.2021 20:26 Відповісти
во кормушку придумали! Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 9017
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18.02.2021 20:27 Відповісти
наша песня хороша - начинай сначала ?
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18.02.2021 20:30 Відповісти
Паровоз вперёд летит - в комуне остановка . ))
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18.02.2021 20:35 Відповісти
тумбалалайка? )))
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18.02.2021 20:38 Відповісти
Не ёрничай , уже всё нормально работает . ))
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18.02.2021 20:53 Відповісти
та шо такое? чего ж это ёрничаю? )))
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18.02.2021 20:56 Відповісти
это даже не смешно, теперь будут держать всех на бутылках(((
Путин лучше был бы убит вирусом чем каждый день новая мутация происходит(
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18.02.2021 20:31 Відповісти
У жены на работе за неделю пять ковидных приросло.
До этого месяц тишина была.
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18.02.2021 20:36 Відповісти
а як виявили, що вони ковідні? за хибнопозитивними результатами гівнотестів?
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18.02.2021 20:59 Відповісти
Не, их тестировали тестами их поляндии.
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18.02.2021 21:06 Відповісти
яка різниця? усі плр-тести на коронавірус - фуфло, тим паче за тих умов, в яких проходить їх обробка в лабораторіях
до 90 і більше хибнопозитивних результатів

тепер грип, будь-яка ГРВІ після цих тестів стають "ковідом"
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18.02.2021 21:12 Відповісти
Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6537 Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 1039
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18.02.2021 20:37 Відповісти
тих штамів вже тисячі за рік зафіксовано
https://nextstrain.org/ncov/global

але зомбоящик видаватиме їх порціонно, щоб тримати біомасу в страху та заохочувати до вакцинації максимально довго
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18.02.2021 20:49 Відповісти
поява нової мутації вірусу - це подія більш буденна, ніж яйце, відкладене куркою
але ж журнашльондри кожного разу робитимуть з цього сенсацію =)
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18.02.2021 20:52 Відповісти
Может Украине погодить с вакциной? Пока дело реально дойдет до уколов - уже вирус будет совсем другой.
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18.02.2021 21:00 Відповісти
Нет. Так дело не пойдйоть. Сначала заплатите за первую версию.Зря что ли год тему развивали.
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18.02.2021 23:08 Відповісти
я так понял наши Зепоцы что-то знали и потому так тянут с вакцинацией.. Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6341 она уже и нах не нужна и не поможет...вернее поможет выкачать с народа деньги на лечение после вакцинации и все... лучше уж переболеть короной и надеяться на свой иммунитет что не подведет...
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18.02.2021 21:01 Відповісти
Зато у нас Зеля победил коронавирус, даже вакцинация не нужна!😁😁😁😁
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18.02.2021 21:09 Відповісти
Чесно говоря, я как был так называемым здесь ковидиотом, так и остался. Как не верил в Мыфсеумрем так и не верю.И все больше нахожу подтверждение этой суперглобальной афере. Единственно не понятны выгодоприобретатели.
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18.02.2021 23:03 Відповісти
ммм... фиолетовая! та да. такой я ещё не видел.
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19.02.2021 08:18 Відповісти
 
 