Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" сыграло в ничью 1:1 с бельгийским "Брюгге". Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет в матче открыл динамовец Буяльский, отличившийся на 62-й минуте. "Брюгге" отыгрался на 67 минуте, забил Мехеле.
Ответный поединок пройдет в Бельгии 25 февраля.
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+3 Андрей Шевченко 29aa0d51
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Вы этот Брюгге на карте видели?
)))
Город с: 1128
Площадь: 138 км²
Страна: Бельгия
Официальный язык: нидерландский
І не тобі, кац-ап! прр нього свистіти. В бан!