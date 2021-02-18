Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" сыграло в ничью 1:1 с бельгийским "Брюгге". Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет в матче открыл динамовец Буяльский, отличившийся на 62-й минуте. "Брюгге" отыгрался на 67 минуте, забил Мехеле.

Ответный поединок пройдет в Бельгии 25 февраля.

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