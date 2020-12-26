Шесть украинских футбольных клубов вошли в список лучших в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил рейтинг лучших клубов Лиги чемпионов за свою историю (1955-2020). Киевское "Динамо" оказалось на 11-м месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Лучших определяли по простой процедуре: за каждую победу в истории турнира клуб получал 2 балла, за каждую ничью - 1.

Лучшим клубом ЛЧ стал мадридский "Реал", который принял участие в 51 розыгрыше. Он выиграл турнир 13 раз, а в целом за свои победы и ничьи получил 697 баллов. К слову, "Реал" стал победителем первых пяти розыгрышей ЛЧ - с 1956 до 1960 года.

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Далее в рейтинге идут мюнхенская "Бавария" (495 очков), каталонская "Барселона" (459) и английский "Манчестер Юнайтед" (380).

"Динамо" с 255 баллами - на 11-м месте. Что интересно, у киевлян - наилучшее место среди команд, которые ни разу не выигрывали Кубок чемпионов и не выходили в финал. Лучшее достижение команды - три выхода в полуфинал. Последний раз в четверку лучших ЛЧ "Динамо" выходило в сезоне 1998/1999 под руководством Валерия Лобановского.

Нынешний чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - занимает в рейтинге 31-е место. В топ-500 также попали днепровский "Днепр" (176), луганская "Заря" (286), харьковский "Металлист" (336) и симферопольская "Таврия" (346).

Самый престижный футбольный турнир Европы проводится с 1955 года, тогда он назывался Кубок европейских чемпионов. С сезона 1991/1992 его формат изменился и он получил уже привычное для нас название - Лига чемпионов УЕФА.

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