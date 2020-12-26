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Шесть украинских футбольных клубов вошли в список лучших в Лиге чемпионов

Шесть украинских футбольных клубов вошли в список лучших в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил рейтинг лучших клубов Лиги чемпионов за свою историю (1955-2020). Киевское "Динамо" оказалось на 11-м месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Лучших определяли по простой процедуре: за каждую победу в истории турнира клуб получал 2 балла, за каждую ничью - 1.

Лучшим клубом ЛЧ стал мадридский "Реал", который принял участие в 51 розыгрыше. Он выиграл турнир 13 раз, а в целом за свои победы и ничьи получил 697 баллов. К слову, "Реал" стал победителем первых пяти розыгрышей ЛЧ - с 1956 до 1960 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" сыграет в 1/16 с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге"

Далее в рейтинге идут мюнхенская "Бавария" (495 очков), каталонская "Барселона" (459) и английский "Манчестер Юнайтед" (380).

"Динамо" с 255 баллами - на 11-м месте. Что интересно, у киевлян - наилучшее место среди команд, которые ни разу не выигрывали Кубок чемпионов и не выходили в финал. Лучшее достижение команды - три выхода в полуфинал. Последний раз в четверку лучших ЛЧ "Динамо" выходило в сезоне 1998/1999 под руководством Валерия Лобановского.

Нынешний чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - занимает в рейтинге 31-е место. В топ-500 также попали днепровский "Днепр" (176), луганская "Заря" (286), харьковский "Металлист" (336) и симферопольская "Таврия" (346).

Самый престижный футбольный турнир Европы проводится с 1955 года, тогда он назывался Кубок европейских чемпионов. С сезона 1991/1992 его формат изменился и он получил уже привычное для нас название - Лига чемпионов УЕФА.

Также читайте: Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с миланским "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы

Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+8
Рейтинг Динамо--это всё, что осталось от Лобановского, это всё---именно его достижения.
Сегодня Динамо---это срань, по сравнению с Динамо Лобановского.
Какая Жаль.
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26.12.2020 21:50
+5
Динамо Лобановского и Динамо сегодня мягко говоря не то Динамо...
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26.12.2020 21:36
+4
До речі, Абрамович на цій справіі теж обісрався, попри вкинуті мільярди. Віддача була явно непропорційна, тому чекаю, що і цей пан невдовзі позбудеться "Челсі".
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26.12.2020 22:17
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Динамо Лобановского и Динамо сегодня мягко говоря не то Динамо...
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26.12.2020 21:36 Ответить
20 лет назад ,
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27.12.2020 08:09 Ответить
Хоть какой-то положительный момент от ковида.)))
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26.12.2020 21:40 Ответить
Лучшие из лучших
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26.12.2020 21:43 Ответить
Рейтинг Динамо--это всё, что осталось от Лобановского, это всё---именно его достижения.
Сегодня Динамо---это срань, по сравнению с Динамо Лобановского.
Какая Жаль.
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26.12.2020 21:50 Ответить
Суркіси ще не вграли остаточно "Динамо", як Каломой вграв "Дніпро", все попереду. Дивлячись на бездарне володіння-керування футбольними клубами цих панів, я починаю розуміти, чому в Ізраїлі посередній футбол.
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26.12.2020 22:13 Ответить
До речі, Абрамович на цій справіі теж обісрався, попри вкинуті мільярди. Віддача була явно непропорційна, тому чекаю, що і цей пан невдовзі позбудеться "Челсі".
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26.12.2020 22:17 Ответить
Согласен со всем.
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26.12.2020 22:20 Ответить
Шість українських футбольних клубів увійшли до списку найкращих у Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 2208
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26.12.2020 22:20 Ответить
С куя ли ты кученка сюда всунул? Это гавно к ФКМХ вообще никакого отношения не имеет. Могильщик клуба и не более...
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26.12.2020 23:11 Ответить
«Металист» при Маркевече дрючил и Шахтер и Динамо.Ну может не всегда-но играл красиво.Судьи падлюкы засужувалы.А Курченкко тоже падлюка-розпродав футболистов за миллионы,и смотался.
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27.12.2020 09:27 Ответить
від динамо залишився "Динамівський дух"
і вболівальники.. котрі кажуть,що самим духом ситий не будеш..(
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26.12.2020 22:19 Ответить
Судя по всему это уже история. Причем советская.
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26.12.2020 21:59 Ответить
Ага при совке побеждали когда профи играли против любителей! А когда стали играть профи против профи то жидко стали сратся!
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26.12.2020 22:44 Ответить
1975 р.,Кубок кубків,Динамо Київ-Ференцварош,3:0 !!!)))
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26.12.2020 22:16 Ответить
тогда победа Динамо со счетом не 3:0 оставляла привкус чего неправильного.
Лобан умел из хлопцев делать игроков мирового уровня...
"Таких уж нет, а те далече...."
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26.12.2020 22:21 Ответить
тот же Федоренко - ты его на 15 минут выпусти - он свой гол сделает.
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26.12.2020 22:27 Ответить
Какой Федоренко?
Он ни минуті в еврокубках не играл!
Совсем рамсі попутал!
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27.12.2020 08:39 Ответить
"Бишевец з Мунтяном,Сабо з Паркуяном.." !!!)))
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26.12.2020 22:18 Ответить
Биба, а не Бышовец!Еще один "знаток" нарисовался!
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27.12.2020 08:41 Ответить
прекрасно... шесть украинских клубов вошли в первую тысячу лучших в киевской области... ПОЗОР...
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27.12.2020 06:39 Ответить
 
 