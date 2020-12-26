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Шість українських футбольних клубів увійшли до списку найкращих у Лізі чемпіонів

Шість українських футбольних клубів увійшли до списку найкращих у Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив рейтинг найкращих клубів Ліги чемпіонів за свою історію (1955-2020 рр.). Київське "Динамо" виявилося на 11 місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Найкращих визначали за простою процедурою: за кожну перемогу в історії турніру клуб отримував 2 бали, за кожну нічию - 1.

Найкращим клубом ЛЧ став мадридський "Реал", який взяв участь у 51 розіграші. Він виграв турнір 13 разів, а загалом за свої перемоги та нічиї отримав  697 балів. До слова, "Реал" став переможцем перших п’яти розіграшів ЛЧ - із 1956 р.  до 1960 р.

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Далі в рейтингу - мюнхенська "Баварія" (495 очок), каталонська "Барселона" (459) і англійський "Манчестер Юнайтед" (380).

"Динамо" з 255 балами - на одинадцятому місці. Що цікаво, у киян - найкраще місце серед команд, які жодного разу не вигравали Кубок чемпіонів і не потрапляли до фіналу. Найкращі досягнення команди - три виходи в півфінал. Востаннє до четвірки найкращих ЛЧ "Динамо" потрапляло у сезоні 1998-1999 рр. під керівництвом Валерія Лобановського.

Нинішній чемпіон України - донецький "Шахтар" - посідає в рейтингу 31 місце. До 500 найкращих також потрапили дніпровський "Дніпро" (176), луганська "Зоря" (286), харківський "Металіст" (336) і сімферопольська "Таврія" (346).

Найпрестижніший футбольний турнір Європи проводиться з 1955 року. Тоді він називався Кубок європейських чемпіонів. З сезону 1991/1992 його формат змінився і він отримав вже звичну для нас назву - Ліга чемпіонів УЄФА.

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Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1582)


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Топ коментарі
+8
Рейтинг Динамо--это всё, что осталось от Лобановского, это всё---именно его достижения.
Сегодня Динамо---это срань, по сравнению с Динамо Лобановского.
Какая Жаль.
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26.12.2020 21:50
+5
Динамо Лобановского и Динамо сегодня мягко говоря не то Динамо...
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26.12.2020 21:36
+4
До речі, Абрамович на цій справіі теж обісрався, попри вкинуті мільярди. Віддача була явно непропорційна, тому чекаю, що і цей пан невдовзі позбудеться "Челсі".
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26.12.2020 22:17
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Динамо Лобановского и Динамо сегодня мягко говоря не то Динамо...
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26.12.2020 21:36 Відповісти
20 лет назад ,
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27.12.2020 08:09 Відповісти
Хоть какой-то положительный момент от ковида.)))
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26.12.2020 21:40 Відповісти
Лучшие из лучших
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26.12.2020 21:43 Відповісти
Рейтинг Динамо--это всё, что осталось от Лобановского, это всё---именно его достижения.
Сегодня Динамо---это срань, по сравнению с Динамо Лобановского.
Какая Жаль.
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26.12.2020 21:50 Відповісти
Суркіси ще не вграли остаточно "Динамо", як Каломой вграв "Дніпро", все попереду. Дивлячись на бездарне володіння-керування футбольними клубами цих панів, я починаю розуміти, чому в Ізраїлі посередній футбол.
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26.12.2020 22:13 Відповісти
До речі, Абрамович на цій справіі теж обісрався, попри вкинуті мільярди. Віддача була явно непропорційна, тому чекаю, що і цей пан невдовзі позбудеться "Челсі".
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26.12.2020 22:17 Відповісти
Согласен со всем.
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26.12.2020 22:20 Відповісти
Шість українських футбольних клубів увійшли до списку найкращих у Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 2208
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26.12.2020 22:20 Відповісти
С куя ли ты кученка сюда всунул? Это гавно к ФКМХ вообще никакого отношения не имеет. Могильщик клуба и не более...
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26.12.2020 23:11 Відповісти
«Металист» при Маркевече дрючил и Шахтер и Динамо.Ну может не всегда-но играл красиво.Судьи падлюкы засужувалы.А Курченкко тоже падлюка-розпродав футболистов за миллионы,и смотался.
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27.12.2020 09:27 Відповісти
від динамо залишився "Динамівський дух"
і вболівальники.. котрі кажуть,що самим духом ситий не будеш..(
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26.12.2020 22:19 Відповісти
Судя по всему это уже история. Причем советская.
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26.12.2020 21:59 Відповісти
Ага при совке побеждали когда профи играли против любителей! А когда стали играть профи против профи то жидко стали сратся!
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26.12.2020 22:44 Відповісти
1975 р.,Кубок кубків,Динамо Київ-Ференцварош,3:0 !!!)))
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26.12.2020 22:16 Відповісти
тогда победа Динамо со счетом не 3:0 оставляла привкус чего неправильного.
Лобан умел из хлопцев делать игроков мирового уровня...
"Таких уж нет, а те далече...."
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26.12.2020 22:21 Відповісти
тот же Федоренко - ты его на 15 минут выпусти - он свой гол сделает.
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26.12.2020 22:27 Відповісти
Какой Федоренко?
Он ни минуті в еврокубках не играл!
Совсем рамсі попутал!
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27.12.2020 08:39 Відповісти
"Бишевец з Мунтяном,Сабо з Паркуяном.." !!!)))
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26.12.2020 22:18 Відповісти
Биба, а не Бышовец!Еще один "знаток" нарисовался!
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27.12.2020 08:41 Відповісти
прекрасно... шесть украинских клубов вошли в первую тысячу лучших в киевской области... ПОЗОР...
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27.12.2020 06:39 Відповісти
 
 