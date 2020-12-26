Шість українських футбольних клубів увійшли до списку найкращих у Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив рейтинг найкращих клубів Ліги чемпіонів за свою історію (1955-2020 рр.). Київське "Динамо" виявилося на 11 місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Найкращих визначали за простою процедурою: за кожну перемогу в історії турніру клуб отримував 2 бали, за кожну нічию - 1.

Найкращим клубом ЛЧ став мадридський "Реал", який взяв участь у 51 розіграші. Він виграв турнір 13 разів, а загалом за свої перемоги та нічиї отримав 697 балів. До слова, "Реал" став переможцем перших п’яти розіграшів ЛЧ - із 1956 р. до 1960 р.

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Далі в рейтингу - мюнхенська "Баварія" (495 очок), каталонська "Барселона" (459) і англійський "Манчестер Юнайтед" (380).

"Динамо" з 255 балами - на одинадцятому місці. Що цікаво, у киян - найкраще місце серед команд, які жодного разу не вигравали Кубок чемпіонів і не потрапляли до фіналу. Найкращі досягнення команди - три виходи в півфінал. Востаннє до четвірки найкращих ЛЧ "Динамо" потрапляло у сезоні 1998-1999 рр. під керівництвом Валерія Лобановського.

Нинішній чемпіон України - донецький "Шахтар" - посідає в рейтингу 31 місце. До 500 найкращих також потрапили дніпровський "Дніпро" (176), луганська "Зоря" (286), харківський "Металіст" (336) і сімферопольська "Таврія" (346).

Найпрестижніший футбольний турнір Європи проводиться з 1955 року. Тоді він називався Кубок європейських чемпіонів. З сезону 1991/1992 його формат змінився і він отримав вже звичну для нас назву - Ліга чемпіонів УЄФА.

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