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Ліга Європи: "Динамо" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" у Києві

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга Європи:

У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" зіграло внічию 1:1 з бельгійським "Брюгге". Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі відкрив динамівець Буяльський, який відзначився на 62-й хвилині. "Брюгге" відігралося на 67 хвилині, забив Мехеле.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Бельгії 25 лютого.

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Топ коментарі
+5
Він ніколи не був стабільним. Воротар був топовий, але не стабільний. Привозив у свої ворота достатньо.
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18.02.2021 20:39
+3
только стрижка наголо шапаренка даёт шансы...плюс розовые колготки в подарок...
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18.02.2021 20:34
+3
Весь первый тайм вытянул Буяльский. Он мне всегда нравился. И частенько удивлял, по хорошему. Кстати, второй тайм- тоже его, если учитывать то, что он таки своего добился! И- забил. А вот то, что СоШо не нашлось достойной замены- это хреново! Нужен стабильный воротник, каким был СоШо.
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18.02.2021 20:34
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*******!
Вы этот Брюгге на карте видели?
)))
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18.02.2021 20:25 Відповісти
глобуса королевства бельгия нима в ближайшем киоске?
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18.02.2021 20:30 Відповісти
По меркам Бельгии не такой уж и маленький город.
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18.02.2021 20:52 Відповісти
118000 чел ,раз в 50 меньше Киева
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19.02.2021 08:29 Відповісти
Видели один из красивейших городов еще стоит внимания Гент все рядом относительно если ехать с Брюсселя на пригородном поезде
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18.02.2021 20:58 Відповісти
118 536 человека ...

Город с: 1128

Площадь: 138 км²

Страна: Бельгия

Официальный язык: нидерландский
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19.02.2021 08:27 Відповісти
​Марш пам'яті та справедливості https://www.youtube.com/watch?v=LSq2oMlJOkY
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18.02.2021 20:27 Відповісти
В следующем матче залягут на дно.
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18.02.2021 20:30 Відповісти
Забивать надо. 0:0 не прходит. Ну, удачи!
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19.02.2021 06:05 Відповісти
только стрижка наголо шапаренка даёт шансы...плюс розовые колготки в подарок...
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18.02.2021 20:34 Відповісти
Весь первый тайм вытянул Буяльский. Он мне всегда нравился. И частенько удивлял, по хорошему. Кстати, второй тайм- тоже его, если учитывать то, что он таки своего добился! И- забил. А вот то, что СоШо не нашлось достойной замены- это хреново! Нужен стабильный воротник, каким был СоШо.
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18.02.2021 20:34 Відповісти
Він ніколи не був стабільним. Воротар був топовий, але не стабільний. Привозив у свої ворота достатньо.
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18.02.2021 20:39 Відповісти
Все мы не без греха, вы правы. Но, в процентном отношении, к тем, кого я даже не хочу называть, включая сегодняшнего, он был- образцом стабильности. Особенно он мне нравился в послематчевых пенальти. А это- вышак!
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18.02.2021 20:51 Відповісти
І не тільки післяматчевих, та й взагалі в пенальті. Звісно кращий за багатьох. Ось був такий француз, Бартез, на вашу думку, стабільний був воротар?
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18.02.2021 21:03 Відповісти
Хороший вопрос. Если честно, то я его ненавидел, всегда. Он для меня- образец не воротника. А я сам- воротник, хотя ни разу не не выпустили меня, в "Новаторе" мариупольском, в основе, даже на замену. Ничего, наверное, мне повезло.
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18.02.2021 21:12 Відповісти
Може й пощастило, може й ні... Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве - Цензор.НЕТ 8725 Важко сказати. Особисто я надовго у секції ДЮСШ не затримався. Не вистачило таланту. Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве - Цензор.НЕТ 4555 Я так само його ненавидів завжди. І ніколи він не був стабільним, навіть топовим воротарем, проте титулів у нього вистачає, та ще й яких. Так буває...

Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве - Цензор.НЕТ 9465
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18.02.2021 21:26 Відповісти
Я- рад! Приятно было слышать совпадение во взглядах, на этого шоумэна. Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве - Цензор.НЕТ 3573
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18.02.2021 21:32 Відповісти
Ліга Європи: "Динамо" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" у Києві - Цензор.НЕТ 9539
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18.02.2021 21:43 Відповісти
..не спорьте..!! - буффон лучший.!!!)))
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18.02.2021 22:28 Відповісти
Нещерет подрастает
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18.02.2021 21:30 Відповісти
сашо- це не воротар, а просто присутній на матчі. Одним словом, валідол. я завжди дивувався, як так можна погано грати при дальнійх ударах, а потім випадково побачив його з 2 дружиною на показі мод. було йому 34 роки, ще за 8 до закінчення кар"єри, а він був в окулярах. Я спочатку думав, що то для понту він носить (він взагалі понтар) але потім стало ясно, чому він не тримає подачі флангові і далекі удари. це старшний сон суркісів на багато років.
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19.02.2021 01:19 Відповісти
Сашо - Легенда Динамо. Як Мунтян, Лобановський, Шевченко...
І не тобі, кац-ап! прр нього свистіти. В бан!
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19.02.2021 06:11 Відповісти
Тут Буяльский, там Мехеле Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве - Цензор.НЕТ 6904! Так мы мЕтрополия! Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве - Цензор.НЕТ 6241
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18.02.2021 20:34 Відповісти
дмытрополия...гордоноразумковская...
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18.02.2021 20:39 Відповісти
Это конечно не футбол ,одни деревянные и другие им под стать ,но в Бельгии суркисят порвут мяча в три ...
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18.02.2021 20:44 Відповісти
надеюсь суркисы маккаби достатньо заохотили...
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18.02.2021 20:45 Відповісти
тепер прийдеться залягти на дно в Брюгге
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18.02.2021 20:47 Відповісти
кстати неплохой фильм
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18.02.2021 22:25 Відповісти
Я-то думал, что Динамо играло в футбол, а оказалось "в ничью". Позор неучам Наполеона Мелкого!
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18.02.2021 20:50 Відповісти
Тренера меняются а по игре ДК видно что тренирует все еще физрук Хацкевич.. Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве - Цензор.НЕТ 3650
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18.02.2021 20:53 Відповісти
залечь на дно в Брюгге... и не отсвечивать)
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18.02.2021 21:04 Відповісти
меня терзают смутные сомнения... не проиграть бы в Брюгге
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18.02.2021 21:31 Відповісти
При суркисе- в динамо будущего нет.Всегда будет ниже среднего
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19.02.2021 00:14 Відповісти
Купил бы наш клуб шейх, какой? Суркисы - это не то что надо нам. Уровень самых Суркисов низкий для этого клуба. На Порошенко все вешать не приходится. Да и футбол это не его страсть. Жаль. Мы можем потерять то, что многие десятилетия заменяло нам силу, честь и стремление оставаться всегда украинцами.
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19.02.2021 03:49 Відповісти
Шевченка б з Ребровим...
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19.02.2021 06:13 Відповісти
ПОЗОР !!! ТАК ЖЕ КАК И НЕВОЗВРАТ СКИФСКОГО ЗОЛОТА !!!
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19.02.2021 08:08 Відповісти
Та нехай собі грають. Краще вболівати за литовців, грузин і канадійців, а за команду малороса вболівати немає бажання.
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19.02.2021 08:08 Відповісти
 
 