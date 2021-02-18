Ліга Європи: "Динамо" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" у Києві

У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" зіграло внічию 1:1 з бельгійським "Брюгге". Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі відкрив динамівець Буяльський, який відзначився на 62-й хвилині. "Брюгге" відігралося на 67 хвилині, забив Мехеле.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Бельгії 25 лютого.

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