Ліга Європи: "Динамо" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" у Києві
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" зіграло внічию 1:1 з бельгійським "Брюгге". Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рахунок у матчі відкрив динамівець Буяльський, який відзначився на 62-й хвилині. "Брюгге" відігралося на 67 хвилині, забив Мехеле.
Поєдинок у відповідь відбудеться в Бельгії 25 лютого.
Топ коментарі
+5 vitaliymkua
показати весь коментар18.02.2021 20:39
+3 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар18.02.2021 20:34
+3 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар18.02.2021 20:34
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Вы этот Брюгге на карте видели?
)))
Город с: 1128
Площадь: 138 км²
Страна: Бельгия
Официальный язык: нидерландский
І не тобі, кац-ап! прр нього свистіти. В бан!