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Новости Политика Украины
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сервисные центры МВД (85) Резников (1168) КПВВ (330) Министерство реинтеграции (248)

До конца года сервисные центры будут построены на всех КПВВ, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До конца года сервисные центры будут построены на всех КПВВ, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует до конца 2021 построить современные сервисные центры на всех КПВВ.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал на встрече с директором миссии USAID в Украине и Белоруссии Джимом Хоупом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Это означает, что все наши граждане, как из подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий, находясь на любом из КПВВ, смогут получить одинаковый спектр административных и социальных услуг. Среди прочего, во всех сервисных центрах предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка, почтовые отделения, аптеки, медпункты и многое другое", - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Что бы всранным лугандоном с кацапскими паспортами проще было социалку и пенсии получать,да зебилы?
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18.02.2021 21:27
+5
киевским тортом встречайте всех поголовно...сепарам с билетом мокшанским сразу два и вишенкой сверху...
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18.02.2021 21:27
+5
а денег у нас много, девать некуда
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18.02.2021 21:48
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Что бы всранным лугандоном с кацапскими паспортами проще было социалку и пенсии получать,да зебилы?
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18.02.2021 21:27 Ответить
лугандонам
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18.02.2021 21:28 Ответить
киевским тортом встречайте всех поголовно...сепарам с билетом мокшанским сразу два и вишенкой сверху...
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18.02.2021 21:27 Ответить
А нах вони там?
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18.02.2021 21:31 Ответить
а денег у нас много, девать некуда
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18.02.2021 21:48 Ответить
Це стосується и тих півмільйону даунбасят та лугандонців, що отримали московитськи паспорти з двоголовою куркою? Ви розумієте, що робите? Вони ж і там, і тут "харчєваться" будуть! І нашо їм та Україна, якщо там вони отримують тому, что "русскій мір - то наше все", а тут тому, що Україна повинна??? Це так ви вирішили манкуртів привернути до країни, яку вони зрадили???
Вам мізки від природи не дісталися, чи видалили при вступі до цієї влади?
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18.02.2021 22:18 Ответить
Почему харчеваться тут и там БУДУТ? Они давно тут и там харчуются. Поэтому по большему счету никуда присоединяться не хотят. Что бы не пришлось кушать только в одну ложку.
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18.02.2021 22:56 Ответить
центры стоят а в них никого
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18.02.2021 22:57 Ответить
Тамженашелюде уже поднаостопи з дло.
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18.02.2021 22:58 Ответить
Ну так, вчителі вжє по 4К зелені мають, лікарі й того більше. Тепер треба даунбасян втішити...
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18.02.2021 23:24 Ответить
Їой, а як краще: даунбасян чи даунбасян? Може референдум визначить?
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18.02.2021 23:27 Ответить
Даунбасят?
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18.02.2021 23:29 Ответить
Мені здається, що дороги важче будувати, але чомусь будуються скоріше, ніж планують встановити декілька павільйонів
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19.02.2021 00:11 Ответить
Ну правильно, чтобы дамбасянская вата особо не напрягалась, а то ехать еще куда-то там дополнительно, а так перешел на нашу сторону, снял бабки и поехал назад проклиная проклятых укропов. Ну а нам еще пенсионный возраст поднимут, нужно же зельцману кормить за наш счет сепаров.
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19.02.2021 01:23 Ответить
 
 