До кінця року сервісні центри буде побудовано на всіх КПВВ, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує до кінця 2021 побудувати сучасні сервісні центри на всіх КПВВ.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сказав на зустрічі з директором місії USAID в Україні та Білорусії Джимом Хоупом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

"Це означає, що всі наші громадяни, як із підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій, перебуваючи на будь-якому з КПВВ, зможуть отримати однаковий спектр адміністративних та соціальних послуг. Серед іншого, у всіх сервісних центрах передбачено і відділення банку, і кімнати матері і дитини, поштові відділення, аптеки, медпункти і багато іншого", - підкреслив міністр.

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