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До кінця року сервісні центри буде побудовано на всіх КПВВ, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До кінця року сервісні центри буде побудовано на всіх КПВВ, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує до кінця 2021 побудувати сучасні сервісні центри на всіх КПВВ.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сказав на зустрічі з директором місії USAID в Україні та Білорусії Джимом Хоупом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

"Це означає, що всі наші громадяни, як із підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій, перебуваючи на будь-якому з КПВВ, зможуть отримати однаковий спектр адміністративних та соціальних послуг. Серед іншого, у всіх сервісних центрах передбачено і відділення банку, і кімнати матері і дитини, поштові відділення, аптеки, медпункти і багато іншого", - підкреслив міністр.

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Топ коментарі
+8
Что бы всранным лугандоном с кацапскими паспортами проще было социалку и пенсии получать,да зебилы?
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18.02.2021 21:27
+5
киевским тортом встречайте всех поголовно...сепарам с билетом мокшанским сразу два и вишенкой сверху...
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18.02.2021 21:27
+5
а денег у нас много, девать некуда
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18.02.2021 21:48
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Что бы всранным лугандоном с кацапскими паспортами проще было социалку и пенсии получать,да зебилы?
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18.02.2021 21:27 Відповісти
лугандонам
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18.02.2021 21:28 Відповісти
киевским тортом встречайте всех поголовно...сепарам с билетом мокшанским сразу два и вишенкой сверху...
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18.02.2021 21:27 Відповісти
А нах вони там?
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18.02.2021 21:31 Відповісти
а денег у нас много, девать некуда
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18.02.2021 21:48 Відповісти
Це стосується и тих півмільйону даунбасят та лугандонців, що отримали московитськи паспорти з двоголовою куркою? Ви розумієте, що робите? Вони ж і там, і тут "харчєваться" будуть! І нашо їм та Україна, якщо там вони отримують тому, что "русскій мір - то наше все", а тут тому, що Україна повинна??? Це так ви вирішили манкуртів привернути до країни, яку вони зрадили???
Вам мізки від природи не дісталися, чи видалили при вступі до цієї влади?
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18.02.2021 22:18 Відповісти
Почему харчеваться тут и там БУДУТ? Они давно тут и там харчуются. Поэтому по большему счету никуда присоединяться не хотят. Что бы не пришлось кушать только в одну ложку.
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18.02.2021 22:56 Відповісти
центры стоят а в них никого
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18.02.2021 22:57 Відповісти
Тамженашелюде уже поднаостопи з дло.
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18.02.2021 22:58 Відповісти
Ну так, вчителі вжє по 4К зелені мають, лікарі й того більше. Тепер треба даунбасян втішити...
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18.02.2021 23:24 Відповісти
Їой, а як краще: даунбасян чи даунбасян? Може референдум визначить?
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18.02.2021 23:27 Відповісти
Даунбасят?
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18.02.2021 23:29 Відповісти
Мені здається, що дороги важче будувати, але чомусь будуються скоріше, ніж планують встановити декілька павільйонів
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19.02.2021 00:11 Відповісти
Ну правильно, чтобы дамбасянская вата особо не напрягалась, а то ехать еще куда-то там дополнительно, а так перешел на нашу сторону, снял бабки и поехал назад проклиная проклятых укропов. Ну а нам еще пенсионный возраст поднимут, нужно же зельцману кормить за наш счет сепаров.
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19.02.2021 01:23 Відповісти
 
 