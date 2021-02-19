Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4531 на сайте парламента.
Однако пока текст предложений президента по законопроекту на сайте не опубликован.
Согласно принятому законопроекту, в течение полугода со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.
Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.
Пожалуйста, подождите...
С этими конкурсами ни одну венедиктову не поставишь куда надо... бабе Бене, Ахмету, Вове.
И тут зе своих сектантов в гавно их тупой мордой мокнул
- Порошенко - "президент з бандерівським обрізом", а Зеленський - "з кремлівським обрізанням"...
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·32 мин
Ну теперь заживем!
Налетайте роспродаються государственные должностя! Президент #Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов на госслужбу
Мы всегда пытаемся предполагать, что наши противники умнее и информированее нас. Это стимулирует. Но когда дело заходит о Зеленском - это дает сбой ... трудно это предполагать под дружный хохот наших аналитиков. Судите сами. Зеленский через Гетьманцева, запускает законопроект о "налогообложении Google". Не будем о бесплатных сервисах которым пользуется пол-страны. Мы о смысле. Зеленский атакует корпорацию, которая кроме всего прочего является крупнейшим донатором политической системы США. Вклад - 2 млр. $ поровну республиканцам и демократам.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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