РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14304 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6 171 31
вето (354) Зеленский (16558) госслужащие (331)

Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4531 на сайте парламента.

Однако пока текст предложений президента по законопроекту на сайте не опубликован.

Согласно принятому законопроекту, в течение полугода со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.

Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих - Цензор.НЕТ 1168
показать весь комментарий
18.02.2021 22:38
+14
Цифровизатор ёпта!
показать весь комментарий
18.02.2021 22:33
+11
Оно ему надо?
С этими конкурсами ни одну венедиктову не поставишь куда надо... бабе Бене, Ахмету, Вове.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цифровизатор ёпта!
показать весь комментарий
18.02.2021 22:33 Ответить
Це зара так наркіманів кличуть?
показать весь комментарий
18.02.2021 22:35 Ответить
Продвинутих чи задвинутих ???)))
показать весь комментарий
18.02.2021 22:36 Ответить
Убитих.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:47 Ответить
клоуну закон не понравился.. там не прописано что все назначения через ермака, его брата и "инвестнянь" Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців - Цензор.НЕТ 7961
показать весь комментарий
19.02.2021 00:07 Ответить
Це з його цитатніка !!)))
показать весь комментарий
18.02.2021 22:40 Ответить
Ага... Хабарі бере той, хто в тому комп"ютері клавіші натискає...
показать весь комментарий
18.02.2021 22:42 Ответить
Кто даёт задание нажимающему на клавиши.
показать весь комментарий
18.02.2021 23:02 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
18.02.2021 22:35 Ответить
Оно ему надо?
С этими конкурсами ни одну венедиктову не поставишь куда надо... бабе Бене, Ахмету, Вове.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:36 Ответить
Та да , а помните как весной 19 года ослик обещал свидетелям секты зе открытые конкурсы на все гос должности ?
И тут зе своих сектантов в гавно их тупой мордой мокнул
показать весь комментарий
18.02.2021 23:10 Ответить
Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців - Цензор.НЕТ 2035
показать весь комментарий
19.02.2021 00:00 Ответить
После этого вето на госслужбу будут брать только генитальных писюнистов. Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих - Цензор.НЕТ 840
показать весь комментарий
18.02.2021 22:37 Ответить
Але, це так саме конкурс,в кого довше,хто вправніше !!!)))
показать весь комментарий
18.02.2021 22:39 Ответить
И ещё и язык надо по шершавей иметь ....
показать весь комментарий
18.02.2021 23:12 Ответить
Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих - Цензор.НЕТ 1168
показать весь комментарий
18.02.2021 22:38 Ответить
- В чому різниця між президентом Порошенком і "************" Зеленським?
- Порошенко - "президент з бандерівським обрізом", а Зеленський - "з кремлівським обрізанням"...
показать весь комментарий
18.02.2021 22:39 Ответить
Думаю, що обрізання не кремлівське.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:56 Ответить
А чиє? "Беніне"? А його руки хто направляв, коли він це "лайно" на вибори просував? На той час "Беня" вже зрозумів, що Порошенко йому грабувать Україну, не дасть, на Захід йому дорога закрита, Ізраїлю він уже осточортів... І єдиний прихисток - "Рубльовська народна республіка"...От він і зробив "обрізання" по кремлівському сценарію... А це "естрадне непорозуміння" зараз робить "обрізання" усій Україні...
показать весь комментарий
18.02.2021 23:03 Ответить
А зачем зеленому чучелу конкурсы на госслужбу, если из его шапито еще не все фотографы и аниматоры трудоустроены?!
показать весь комментарий
18.02.2021 22:42 Ответить



Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·32 мин

Ну теперь заживем!

Налетайте роспродаються государственные должностя! Президент #Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов на госслужбу
показать весь комментарий
18.02.2021 22:43 Ответить
Тарифную сетку забыли. Прикрутили, можно и обратно в Раду.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:43 Ответить
Объявит очередной предварительный набор дебилоидов по типу "преданных" и не безвозмездно.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:58 Ответить
всё вернул взад тупым ещё тупее
показать весь комментарий
18.02.2021 23:14 Ответить
Все госдолжности должности идут исключительно через бухгалтерию, после одобрения Ермака.
показать весь комментарий
18.02.2021 23:16 Ответить
Явление Коли-Котлеты (псевдо Николай Тищенко), назначенного Зеленским новым партийным куратором Закарпатья угрожает стать оглушающим. Будет большой дерибан потоков, контрабанды и таможни. Лихие 90-е по аккомпанемент эпидемии будет интересно посмотреть
показать весь комментарий
19.02.2021 00:32 Ответить
TZE
Мы всегда пытаемся предполагать, что наши противники умнее и информированее нас. Это стимулирует. Но когда дело заходит о Зеленском - это дает сбой ... трудно это предполагать под дружный хохот наших аналитиков. Судите сами. Зеленский через Гетьманцева, запускает законопроект о "налогообложении Google". Не будем о бесплатных сервисах которым пользуется пол-страны. Мы о смысле. Зеленский атакует корпорацию, которая кроме всего прочего является крупнейшим донатором политической системы США. Вклад - 2 млр. $ поровну республиканцам и демократам.
показать весь комментарий
19.02.2021 00:34 Ответить
а как он свой цирк будет во власть пропихивать?))
показать весь комментарий
19.02.2021 07:23 Ответить
Зелені чоловічки руйнують все позитивне, що було зроблено після 2014 року. Нам і ворогів не треба, коли є такі "державники"
показать весь комментарий
19.02.2021 08:41 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·14 минЗЕ Ветував Закон "Про державну службу" Згідно проголос\закону Вітренко вже мав би бути звільнений з посади в.о.МЕ Спостерігаємо картину рівнозначну часів ПОП Коли змінили закон "Про Прокуратуру" Заради признач\Луценко Країна-Забаганок влади -Приречена
показать весь комментарий
19.02.2021 09:38 Ответить
 
 