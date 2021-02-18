Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сторінці законопроєкту №4531 на сайті парламенту.

Однак поки текст пропозицій президента щодо законопроєкту на сайті не опубліковано.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, впродовж пів року з дня набрання чинності цим законом оголошуються конкурси на посади, зайняті особами, з якими укладено контракти про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів.

Відповідні контракти діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев'яти місяців від дня набрання чинності цим законом.

Читайте також: Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців