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вето (132) держслужбовці (227)

Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сторінці законопроєкту №4531 на сайті парламенту.

Однак поки текст пропозицій президента щодо законопроєкту на сайті не опубліковано.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, впродовж пів року з дня набрання чинності цим законом оголошуються конкурси на посади, зайняті особами, з якими укладено контракти про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів.

Відповідні контракти діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев'яти місяців від дня набрання чинності цим законом.

Читайте також: Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців
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Топ коментарі
+15
Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих - Цензор.НЕТ 1168
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18.02.2021 22:38
+14
Цифровизатор ёпта!
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18.02.2021 22:33
+11
Оно ему надо?
С этими конкурсами ни одну венедиктову не поставишь куда надо... бабе Бене, Ахмету, Вове.
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18.02.2021 22:36
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Цифровизатор ёпта!
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18.02.2021 22:33 Відповісти
Це зара так наркіманів кличуть?
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18.02.2021 22:35 Відповісти
Продвинутих чи задвинутих ???)))
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18.02.2021 22:36 Відповісти
Убитих.
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18.02.2021 22:47 Відповісти
клоуну закон не понравился.. там не прописано что все назначения через ермака, его брата и "инвестнянь" Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців - Цензор.НЕТ 7961
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19.02.2021 00:07 Відповісти
Це з його цитатніка !!)))
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18.02.2021 22:40 Відповісти
Ага... Хабарі бере той, хто в тому комп"ютері клавіші натискає...
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18.02.2021 22:42 Відповісти
Кто даёт задание нажимающему на клавиши.
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18.02.2021 23:02 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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18.02.2021 22:35 Відповісти
Оно ему надо?
С этими конкурсами ни одну венедиктову не поставишь куда надо... бабе Бене, Ахмету, Вове.
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18.02.2021 22:36 Відповісти
Та да , а помните как весной 19 года ослик обещал свидетелям секты зе открытые конкурсы на все гос должности ?
И тут зе своих сектантов в гавно их тупой мордой мокнул
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18.02.2021 23:10 Відповісти
Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців - Цензор.НЕТ 2035
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19.02.2021 00:00 Відповісти
После этого вето на госслужбу будут брать только генитальных писюнистов. Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих - Цензор.НЕТ 840
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18.02.2021 22:37 Відповісти
Але, це так саме конкурс,в кого довше,хто вправніше !!!)))
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18.02.2021 22:39 Відповісти
И ещё и язык надо по шершавей иметь ....
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18.02.2021 23:12 Відповісти
Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих - Цензор.НЕТ 1168
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18.02.2021 22:38 Відповісти
- В чому різниця між президентом Порошенком і "************" Зеленським?
- Порошенко - "президент з бандерівським обрізом", а Зеленський - "з кремлівським обрізанням"...
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18.02.2021 22:39 Відповісти
Думаю, що обрізання не кремлівське.
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18.02.2021 22:56 Відповісти
А чиє? "Беніне"? А його руки хто направляв, коли він це "лайно" на вибори просував? На той час "Беня" вже зрозумів, що Порошенко йому грабувать Україну, не дасть, на Захід йому дорога закрита, Ізраїлю він уже осточортів... І єдиний прихисток - "Рубльовська народна республіка"...От він і зробив "обрізання" по кремлівському сценарію... А це "естрадне непорозуміння" зараз робить "обрізання" усій Україні...
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18.02.2021 23:03 Відповісти
А зачем зеленому чучелу конкурсы на госслужбу, если из его шапито еще не все фотографы и аниматоры трудоустроены?!
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18.02.2021 22:42 Відповісти



Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·32 мин

Ну теперь заживем!

Налетайте роспродаються государственные должностя! Президент #Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов на госслужбу
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18.02.2021 22:43 Відповісти
Тарифную сетку забыли. Прикрутили, можно и обратно в Раду.
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18.02.2021 22:43 Відповісти
Объявит очередной предварительный набор дебилоидов по типу "преданных" и не безвозмездно.
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18.02.2021 22:58 Відповісти
всё вернул взад тупым ещё тупее
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18.02.2021 23:14 Відповісти
Все госдолжности должности идут исключительно через бухгалтерию, после одобрения Ермака.
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18.02.2021 23:16 Відповісти
Явление Коли-Котлеты (псевдо Николай Тищенко), назначенного Зеленским новым партийным куратором Закарпатья угрожает стать оглушающим. Будет большой дерибан потоков, контрабанды и таможни. Лихие 90-е по аккомпанемент эпидемии будет интересно посмотреть
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19.02.2021 00:32 Відповісти
TZE
Мы всегда пытаемся предполагать, что наши противники умнее и информированее нас. Это стимулирует. Но когда дело заходит о Зеленском - это дает сбой ... трудно это предполагать под дружный хохот наших аналитиков. Судите сами. Зеленский через Гетьманцева, запускает законопроект о "налогообложении Google". Не будем о бесплатных сервисах которым пользуется пол-страны. Мы о смысле. Зеленский атакует корпорацию, которая кроме всего прочего является крупнейшим донатором политической системы США. Вклад - 2 млр. $ поровну республиканцам и демократам.
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19.02.2021 00:34 Відповісти
а как он свой цирк будет во власть пропихивать?))
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19.02.2021 07:23 Відповісти
Зелені чоловічки руйнують все позитивне, що було зроблено після 2014 року. Нам і ворогів не треба, коли є такі "державники"
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19.02.2021 08:41 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·14 минЗЕ Ветував Закон "Про державну службу" Згідно проголос\закону Вітренко вже мав би бути звільнений з посади в.о.МЕ Спостерігаємо картину рівнозначну часів ПОП Коли змінили закон "Про Прокуратуру" Заради признач\Луценко Країна-Забаганок влади -Приречена
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19.02.2021 09:38 Відповісти
 
 