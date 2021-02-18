Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців
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Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сторінці законопроєкту №4531 на сайті парламенту.
Однак поки текст пропозицій президента щодо законопроєкту на сайті не опубліковано.
Відповідно до ухваленого законопроєкту, впродовж пів року з дня набрання чинності цим законом оголошуються конкурси на посади, зайняті особами, з якими укладено контракти про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів.
Відповідні контракти діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев'яти місяців від дня набрання чинності цим законом.
Будь ласка, зачекайте...
С этими конкурсами ни одну венедиктову не поставишь куда надо... бабе Бене, Ахмету, Вове.
И тут зе своих сектантов в гавно их тупой мордой мокнул
- Порошенко - "президент з бандерівським обрізом", а Зеленський - "з кремлівським обрізанням"...
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·32 мин
Ну теперь заживем!
Налетайте роспродаються государственные должностя! Президент #Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов на госслужбу
Мы всегда пытаемся предполагать, что наши противники умнее и информированее нас. Это стимулирует. Но когда дело заходит о Зеленском - это дает сбой ... трудно это предполагать под дружный хохот наших аналитиков. Судите сами. Зеленский через Гетьманцева, запускает законопроект о "налогообложении Google". Не будем о бесплатных сервисах которым пользуется пол-страны. Мы о смысле. Зеленский атакует корпорацию, которая кроме всего прочего является крупнейшим донатором политической системы США. Вклад - 2 млр. $ поровну республиканцам и демократам.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·14 минЗЕ Ветував Закон "Про державну службу" Згідно проголос\закону Вітренко вже мав би бути звільнений з посади в.о.МЕ Спостерігаємо картину рівнозначну часів ПОП Коли змінили закон "Про Прокуратуру" Заради признач\Луценко Країна-Забаганок влади -Приречена