Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и шлет ФОТО
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Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) посадило на поверхность Марса аппарат под названием Perseverance ("Настойчивость").
Об этом NASA сообщает на своем официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.
Марсоход летел на Красную планету 7 месяцев. Он успешно сел в районе кратера Jezero, где, по оценкам ученых, миллиарды лет назад было расположено озеро и дельта реки.
Главная цель Perseverance - поиск доказательств того, что в прошлом на Марсе существовала жизнь. Пока же аппарат шлет с Красной планеты первые фотографии - на них преимущественно грунт, камни и тень от самого марсохода.
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Марсоход Perseverance обладает большей вычислительной мощностью, чем его предыдущие "аналоги", и может самостоятельно перемещаться на 200 метров в день. Он оборудован 19 камерами и двумя микрофонами, которые, как надеются ученые, впервые сделают запись звука на Марсе. Его роботизированная "рука" длиной 2 метра питается от небольшого ядерного генератора.
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Список межпланетных космических аппаратов - список космических аппаратов, которые использовались для исследования планет, комет, астероидов, Солнца и космического пространства в пределах Солнечной системы, с выходом за пределы околоземной орбиты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Але куди мені тягатися з проплаченою лавиною ботів, які до космічних фейків відразу приплітають політику, війну, москалів, фашистів, геїв, лесбіянок, жидів і т.д. Що хочеш пиши, каже куратор, аби заболтать тему по суті. Знаю я вас, ми вас нагнули ще в 2008 з фейковою кацманавтикою, але поколєнію пепсі то байдуже - аби заробити зп за кількість символів чи повідомлень.
Освоєння Марса у ближні роки а то й десятиліття - авантюра.
Але планету вивчати потрібно. Аби знати більше про власну, дану нам Творцем планету.
http://zori.org.ua/misii/voiadzhery/178-chy-sylne-tiazhinnia-na-marsi.html
Що, не хочеться розочаровуватися в Маску? Не сотвори собі кумира
короче росия это даже не 19й это 17й век какой то
Японський космічний зонд записав власне зіткнення з астероїдом на відео
Апарат доставив на астероїд двох стрибаючих роботів.
https://www.youtube.com/watch?v=O0mUyfjYQng
Слава Штатам, велична країна!!!!!
Причому Велична у всьому!!!
да запросто...пипл все и так схавает
Велика країна, великі справи.
Зашевелились китайозы и арабы также... уж очень хотят взять пробы грунта...))
На самом деле, скорей всего,там есть остатки высокоразвитой цивилизации ! Захват технологий которых первыми даст технологическое преимущество.