Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає ФОТО

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) посадило на поверхню Марса апарат під назвою Perseverance ("Наполегливість").

Про це NASA повідомляє на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Марсохід летів на Червону планету 7 місяців. Він успішно сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками науковців, мільярди років тому було розташоване озеро і дельта річки.

Головна мета Perseverance - пошук доказів того, що в минулому на Марсі існувало життя. Поки ж апарат надсилає з Червоної планети перші фотографії - на них переважно ґрунт, каміння і тінь від самого марсохода.

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Марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні "аналоги", і може самостійно переміщатися на 200 метрів на день. Він обладнаний 19 камерами і двома мікрофонами, які, як сподіваються вчені, вперше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована "рука" завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.