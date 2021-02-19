Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає ФОТО
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Національне аерокосмічне агентство США (NASA) посадило на поверхню Марса апарат під назвою Perseverance ("Наполегливість").
Про це NASA повідомляє на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
Марсохід летів на Червону планету 7 місяців. Він успішно сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками науковців, мільярди років тому було розташоване озеро і дельта річки.
Головна мета Perseverance - пошук доказів того, що в минулому на Марсі існувало життя. Поки ж апарат надсилає з Червоної планети перші фотографії - на них переважно ґрунт, каміння і тінь від самого марсохода.
Марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні "аналоги", і може самостійно переміщатися на 200 метрів на день. Він обладнаний 19 камерами і двома мікрофонами, які, як сподіваються вчені, вперше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована "рука" завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.
Будь ласка, зачекайте...
Список межпланетных космических аппаратов - список космических аппаратов, которые использовались для исследования планет, комет, астероидов, Солнца и космического пространства в пределах Солнечной системы, с выходом за пределы околоземной орбиты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Але куди мені тягатися з проплаченою лавиною ботів, які до космічних фейків відразу приплітають політику, війну, москалів, фашистів, геїв, лесбіянок, жидів і т.д. Що хочеш пиши, каже куратор, аби заболтать тему по суті. Знаю я вас, ми вас нагнули ще в 2008 з фейковою кацманавтикою, але поколєнію пепсі то байдуже - аби заробити зп за кількість символів чи повідомлень.
Освоєння Марса у ближні роки а то й десятиліття - авантюра.
Але планету вивчати потрібно. Аби знати більше про власну, дану нам Творцем планету.
http://zori.org.ua/misii/voiadzhery/178-chy-sylne-tiazhinnia-na-marsi.html
Що, не хочеться розочаровуватися в Маску? Не сотвори собі кумира
короче росия это даже не 19й это 17й век какой то
Японський космічний зонд записав власне зіткнення з астероїдом на відео
Апарат доставив на астероїд двох стрибаючих роботів.
https://www.youtube.com/watch?v=O0mUyfjYQng
Слава Штатам, велична країна!!!!!
Причому Велична у всьому!!!
да запросто...пипл все и так схавает
Велика країна, великі справи.
Зашевелились китайозы и арабы также... уж очень хотят взять пробы грунта...))
На самом деле, скорей всего,там есть остатки высокоразвитой цивилизации ! Захват технологий которых первыми даст технологическое преимущество.