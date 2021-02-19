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Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) посадило на поверхню Марса апарат під назвою Perseverance ("Наполегливість").

Про це NASA повідомляє на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Марсохід летів на Червону планету 7 місяців. Він успішно сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками науковців, мільярди років тому було розташоване озеро і дельта річки.

Головна мета Perseverance - пошук доказів того, що в минулому на Марсі існувало життя. Поки ж апарат надсилає з Червоної планети перші фотографії - на них переважно ґрунт, каміння і тінь від самого марсохода.

Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає 01Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск хоче продати все своє майно заради колонізації Марса та надати позики тим, у кого немає грошей для польоту на "червону планету"

Марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні "аналоги", і може самостійно переміщатися на 200 метрів на день. Він обладнаний 19 камерами і двома мікрофонами, які, як сподіваються вчені, вперше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована "рука" завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.

Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+62
Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и шлет - Цензор.НЕТ 5863
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19.02.2021 01:15
+45
а тем временем на рассии знаменитый якутский скульптор Бапосов слепил еще одного петуха из говна...
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19.02.2021 01:22
+28
Тем временем в стране-помойке решили бороться с коронавирусом с помощью кизячьих патрулей.
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19.02.2021 01:23
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А рюзкіє лише опозиціонерів у в'язницю чи на пляшку посадити можуть
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19.02.2021 07:48 Відповісти
При посадке использовался "небесный кран". Это когда платформа на восьми реактивных двигателях зависает над поверхностью Марса и с нее на тросах спускается марсоход. А потом платформа улетает. В статье об этом ни слова.
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19.02.2021 07:50 Відповісти
Луноходи, марсоходи й інші планетоходи майже всі залишаються в космосі.
Список межпланетных космических аппаратов - список космических аппаратов, которые использовались для исследования планет, комет, астероидов, Солнца и космического пространства в пределах Солнечной системы, с выходом за пределы околоземной орбиты.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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19.02.2021 09:33 Відповісти
вчені - красунчики!
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19.02.2021 08:18 Відповісти
Браво Америка!
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19.02.2021 08:19 Відповісти
Ну і фото - як на Нокію 1997 року.
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19.02.2021 08:21 Відповісти
вы видели эту нокию ? или вам 16 лет ?
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19.02.2021 08:52 Відповісти
На Марс!Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 9650
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19.02.2021 09:04 Відповісти
В мене крім відєть ще вєдать трошки працює.
Але куди мені тягатися з проплаченою лавиною ботів, які до космічних фейків відразу приплітають політику, війну, москалів, фашистів, геїв, лесбіянок, жидів і т.д. Що хочеш пиши, каже куратор, аби заболтать тему по суті. Знаю я вас, ми вас нагнули ще в 2008 з фейковою кацманавтикою, але поколєнію пепсі то байдуже - аби заробити зп за кількість символів чи повідомлень.
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19.02.2021 12:03 Відповісти
Круто, треба в школах обов'язково на уроках географії давати дітям інформацію про те що подібні прилади знаходять на планетах, кометах... Діти мають отримувати дані про ці місії в повному обсязі. Це підштовхне до зростання кількості і якості української науки в майбутньому... Дітям тре менше інфо на уроках про російську літературу чи історію, бо це марна трата часу... Жовтневий переворот в Росії тре подати на уроках історії за 2-3 хв.
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19.02.2021 08:56 Відповісти
Нарід не обсирайте фотки ! Це все коштує великі гроші, напевне кожен мбт по 100 амер.рублів. Лохом треба бути аби задарма робити красиву фотошоу марсіянських ландшафтів. Чомусь хороші супутникові знімки продають за гроші.
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19.02.2021 09:03 Відповісти
Большая часть России не имеет водопровода, канализации, природного газа, кругом нищета, убогость, запущенность, рабство. В это время американский Марсоход успешно приземлился на другой планете солнечной системы. Он будет искать биологическую жизнь, будет брать пробы грунта и планируется, что он передаст образцы грунта на Землю. Он запустит дрон, который будет совершать полеты над Марсом и передавать фотографии на Землю. Такое может создать только великая демократическая, свободная страна - США. Наши поздравления США
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19.02.2021 09:16 Відповісти
А телефон "Нокія" -- найкращий !
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19.02.2021 10:03 Відповісти
Марс знаходиться далі від Сонця за Землю. А отже сонячного тепла отримує менше. Атмосфери немає (Марс легший), магнітне поле слабке і нестійке, отже радіація достатньо небезпечна не тільки для живого, а й для механізмів, що там перебувають.
Освоєння Марса у ближні роки а то й десятиліття - авантюра.
Але планету вивчати потрібно. Аби знати більше про власну, дану нам Творцем планету.
http://zori.org.ua/misii/voiadzhery/178-chy-sylne-tiazhinnia-na-marsi.html
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19.02.2021 09:40 Відповісти
Опасность радитаци там - сильно преувеличивается. На первом этапе - жилища надо будет засыпать парой метров песка, и не болтаться слишком часто на открытом воздухе. Впоследствии же, если планету удасться терраформировать, эта опсность вообще отпадет - излучение прекрасно задержиться атмосферой.
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19.02.2021 15:00 Відповісти
Почитайте про сонячний вітер і що від нього нас спасає. воздуха (земної атмосфери) там нема в принципі. Що будем робити з низьким тяжінням? Яке і не дає сформуватися атмосфері подібній земній чи атмосфері Венери?
Що, не хочеться розочаровуватися в Маску? Не сотвори собі кумира Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 6886
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22.02.2021 10:07 Відповісти
Вот это я понимаю величие, вот это я понимаю космическая держава США. А у лаптеногих на россии только на ток шоу орут что они сверх космическая держава, но кроме как рвать пердаки они больше ни на что не способны.. а тут вот - фото с Марса, ракеты многоразового использования и т.д...

короче росия это даже не 19й это 17й век какой то Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 8727
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19.02.2021 09:40 Відповісти
А мы уже 16-й.
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19.02.2021 09:45 Відповісти
Ну вы то в лугандоне понятно что 16й
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19.02.2021 16:14 Відповісти
Хто хто, а японці точно не лохи і не нарваний народ. Але теж астероїд знімали ч.б. камерою
Японський космічний зонд записав власне зіткнення з астероїдом на відео
Апарат доставив на астероїд двох стрибаючих роботів.
https://www.youtube.com/watch?v=O0mUyfjYQng
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19.02.2021 09:45 Відповісти
С вирусом бороться не в состоянии, зато на Марс летаем.
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19.02.2021 09:53 Відповісти
лаптеногим до сих пор не известно что в США изобретена факцина phazier и полным ходом уже идёт вакцинация? Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 4827
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19.02.2021 10:15 Відповісти
Ну вот наконец то я дожил до светлого дня когда сбылась таки мечта идиотов "догнать и перегнать Америку". Теперь ждём ещё одну новость --- Америка вырастила и доставила на Землю урожай яблок о котором так долго мечтали в ссср. А Президент Байден заверил что покажет в прямом эфире как вся Америка ест эти яблоки "на зло надменному соседу".
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19.02.2021 10:08 Відповісти
"Батут працює!" И. Маск.
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19.02.2021 10:25 Відповісти
Расея вперде!
Слава Штатам, велична країна!!!!!
Причому Велична у всьому!!!
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Почти за классиками: При современном развитии печатного дела на Западе, сделать эти смешные фотки...
да запросто...пипл все и так схавает Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 4995 Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 2823 Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 8755
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19.02.2021 11:08 Відповісти
Приємна новина.
Велика країна, великі справи.
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19.02.2021 11:21 Відповісти
Зараз кацапські когутики запіють що це постановочна зйомка!!!
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19.02.2021 13:09 Відповісти
Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 5947Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 3308Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає - Цензор.НЕТ 1104
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19.02.2021 14:33 Відповісти
скорей бы, порошенко туда отправить , новая партия- марсианская солидарность
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19.02.2021 19:05 Відповісти
И шлет Черно-Белые фотографии в 21-ом ВЕКЕ !? хе-хе)) уже даже как то не смешно...

Зашевелились китайозы и арабы также... уж очень хотят взять пробы грунта...))
На самом деле, скорей всего,там есть остатки высокоразвитой цивилизации ! Захват технологий которых первыми даст технологическое преимущество.
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19.02.2021 23:37 Відповісти
дивиться не знайдіть там рускаязичноє населення, бо потім проблем з ним не позбавитесь
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19.02.2021 23:53 Відповісти
там еще Tianwen-1 и Al Amal в этом месяце на орбиту вышли. Если уже пишите про космос так пишите про всех.
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20.02.2021 11:25 Відповісти
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