Украина будет придерживаться Минских договоренностей, - Резников

Украина не планирует отходить от формата Минских договоренностей, хоть они и нуждаются в модернизации.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Отходить от Минского формата власть не будет и не планирует, так как это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014 году и продлено в 2015-м", - сказал он.

При этом Резников заметил, что Минские соглашения являются неидеальными и юридически шаткими и требуют пересмотра и модернизации. По словам министра, реинтеграция территорий должна быть безопасной, не нести рисков раскола страны.

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Также вице-премьер указал, что именно Россия нарушает Минские соглашения: "Хочу напомнить, что в комплексе мер Минских соглашений было четко определено, что линия разграничения должна быть в определенных координатах, определенных постановлением Верховной Рады. Согласно этим договоренностям, Дебальцево должно быть на подконтрольной правительству Украины территории".

Резников также подчеркнул, что Украина намерена и в дальнейшем отстаивать свою позицию на переговорах.