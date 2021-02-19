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Новости Политика Украины
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Украина будет придерживаться Минских договоренностей, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина будет придерживаться Минских договоренностей, - Резников

Украина не планирует отходить от формата Минских договоренностей, хоть они и нуждаются в модернизации.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Отходить от Минского формата власть не будет и не планирует, так как это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014 году и продлено в 2015-м", - сказал он.

При этом Резников заметил, что Минские соглашения являются неидеальными и юридически шаткими и требуют пересмотра и модернизации. По словам министра, реинтеграция территорий должна быть безопасной, не нести рисков раскола страны.

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Также вице-премьер указал, что именно Россия нарушает Минские соглашения: "Хочу напомнить, что в комплексе мер Минских соглашений было четко определено, что линия разграничения должна быть в определенных координатах, определенных постановлением Верховной Рады. Согласно этим договоренностям, Дебальцево должно быть на подконтрольной правительству Украины территории".

Резников также подчеркнул, что Украина намерена и в дальнейшем отстаивать свою позицию на переговорах.

Автор: Ольга Лузан
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А где же планы Б, В, Г ... Ю Украина будет придерживаться Минских договоренностей, - Резников - Цензор.НЕТ 5058
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19.02.2021 01:59 Ответить
Лютые новости:

Проблемы с бензином уже дошли до Сибири. Сообщают, что вслед за Дальним Востоком без бензина осталась и Иркутская область.. Дефицит бензина теперь наблюдается не только в Хабаровском крае и Амурской области, где уже "распечатали" государственный стратегический резерв для преодоления кризиса, но и в Иркутской области.
Похоже, что у страны-бензоколонки сломалась бензоколонка, а починить её могут только импортные запчасти. Но там засада - полезные санкции.

Но не бензином единым. Не везет мещерским одичалым. И все тут.
Производство масла и сахара на Московии рухнуло после заморозки цен. Заводы сворачивают выпуск: масла произведено на 20% меньше, сахара - почти в 3 раза. На очереди производители колбасы.
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19.02.2021 02:26 Ответить
кацапы и дальше будут отжимать по 1400 кв.км,а зебилы будут придерживаться ипанутых минских договорняков.
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19.02.2021 02:40 Ответить
да...я услышала....что сделали руссские с Крымом.....Я ПОНЯЛА..что Крым уже никогда не будет УКРАИНСКИМ....КРЫМ--ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЬЕКТ..и там раша вкладывает очень большие деньги...Я теперь понимаю....что таким образом УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К РАСПАДУ.
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19.02.2021 03:35 Ответить
Что за набор букв?)
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19.02.2021 09:44 Ответить
А как вы их не будете придерживаться, если вам Путин не разрешает? Он обозначил рамки стойла, и в них вы и топчетесь. Ибо ссыкотно. Это единственная причина Минска, ТКК, СЦКК и прочей Нормандии.

Остальное - это сопливая ахинея беспринципных украинских лжецов.
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19.02.2021 05:42 Ответить
Україна дотримуватиметься Мінських домовленостей, - Резніков - Цензор.НЕТ 1775
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19.02.2021 08:33 Ответить
Правда? А что ей ещё остаётся делать?
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19.02.2021 08:48 Ответить
 
 