Україна дотримуватиметься Мінських домовленостей, - Резніков

Україна не планує відходити від формату Мінських домовленостей, хоч вони і потребують модернізації.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, тому що це зобов'язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015-му", - сказав він.

При цьому Резніков зауважив, що Мінські угоди є неідеальними та юридично хиткими і потребують перегляду та модернізації. За словами урядовця, реінтеграція територій має бути безпечною, не нести ризиків розколу країни.

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Також віцепрем'єр вказав, що саме Росія порушує Мінські угоди: "Хочу нагадати, що у комплексі заходів Мінських угод було чітко визначено, що лінія розмежування має бути в певних координатах, визначених постановою Верховної Ради. Згідно з цими домовленостями, Дебальцево має бути на підконтрольній уряду України території".

Резніков наголосив, що Україна має намір і надалі відстоювати свої позиції на переговорах.