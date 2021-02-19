Україна дотримуватиметься Мінських домовленостей, - Резніков
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Україна не планує відходити від формату Мінських домовленостей, хоч вони і потребують модернізації.
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, тому що це зобов'язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015-му", - сказав він.
При цьому Резніков зауважив, що Мінські угоди є неідеальними та юридично хиткими і потребують перегляду та модернізації. За словами урядовця, реінтеграція територій має бути безпечною, не нести ризиків розколу країни.
Також віцепрем'єр вказав, що саме Росія порушує Мінські угоди: "Хочу нагадати, що у комплексі заходів Мінських угод було чітко визначено, що лінія розмежування має бути в певних координатах, визначених постановою Верховної Ради. Згідно з цими домовленостями, Дебальцево має бути на підконтрольній уряду України території".
Резніков наголосив, що Україна має намір і надалі відстоювати свої позиції на переговорах.
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Проблемы с бензином уже дошли до Сибири. Сообщают, что вслед за Дальним Востоком без бензина осталась и Иркутская область.. Дефицит бензина теперь наблюдается не только в Хабаровском крае и Амурской области, где уже "распечатали" государственный стратегический резерв для преодоления кризиса, но и в Иркутской области.
Похоже, что у страны-бензоколонки сломалась бензоколонка, а починить её могут только импортные запчасти. Но там засада - полезные санкции.
Но не бензином единым. Не везет мещерским одичалым. И все тут.
Производство масла и сахара на Московии рухнуло после заморозки цен. Заводы сворачивают выпуск: масла произведено на 20% меньше, сахара - почти в 3 раза. На очереди производители колбасы.
Остальное - это сопливая ахинея беспринципных украинских лжецов.