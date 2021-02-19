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Україна дотримуватиметься Мінських домовленостей, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна дотримуватиметься Мінських домовленостей, - Резніков

Україна не планує відходити від формату Мінських домовленостей, хоч вони і потребують модернізації.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, тому що це зобов'язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015-му", - сказав він.

При цьому Резніков зауважив, що Мінські угоди є неідеальними та юридично хиткими і потребують перегляду та модернізації. За словами урядовця, реінтеграція територій має бути безпечною, не нести ризиків розколу країни.

Також читайте: Мінські угоди потребують модернізації, Україна не може від них відмовитися, - Резніков

Також віцепрем'єр вказав, що саме Росія порушує Мінські угоди: "Хочу нагадати, що у комплексі заходів Мінських угод було чітко визначено, що лінія розмежування має бути в певних координатах, визначених постановою Верховної Ради. Згідно з цими домовленостями, Дебальцево має бути на підконтрольній уряду України території".

Резніков наголосив, що Україна має намір і надалі відстоювати свої позиції на переговорах.

Автор: Наталя Джума
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А где же планы Б, В, Г ... Ю Украина будет придерживаться Минских договоренностей, - Резников - Цензор.НЕТ 5058
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19.02.2021 01:59 Відповісти
Лютые новости:

Проблемы с бензином уже дошли до Сибири. Сообщают, что вслед за Дальним Востоком без бензина осталась и Иркутская область.. Дефицит бензина теперь наблюдается не только в Хабаровском крае и Амурской области, где уже "распечатали" государственный стратегический резерв для преодоления кризиса, но и в Иркутской области.
Похоже, что у страны-бензоколонки сломалась бензоколонка, а починить её могут только импортные запчасти. Но там засада - полезные санкции.

Но не бензином единым. Не везет мещерским одичалым. И все тут.
Производство масла и сахара на Московии рухнуло после заморозки цен. Заводы сворачивают выпуск: масла произведено на 20% меньше, сахара - почти в 3 раза. На очереди производители колбасы.
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19.02.2021 02:26 Відповісти
кацапы и дальше будут отжимать по 1400 кв.км,а зебилы будут придерживаться ипанутых минских договорняков.
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19.02.2021 02:40 Відповісти
да...я услышала....что сделали руссские с Крымом.....Я ПОНЯЛА..что Крым уже никогда не будет УКРАИНСКИМ....КРЫМ--ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЬЕКТ..и там раша вкладывает очень большие деньги...Я теперь понимаю....что таким образом УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К РАСПАДУ.
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19.02.2021 03:35 Відповісти
Что за набор букв?)
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19.02.2021 09:44 Відповісти
А как вы их не будете придерживаться, если вам Путин не разрешает? Он обозначил рамки стойла, и в них вы и топчетесь. Ибо ссыкотно. Это единственная причина Минска, ТКК, СЦКК и прочей Нормандии.

Остальное - это сопливая ахинея беспринципных украинских лжецов.
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19.02.2021 05:42 Відповісти
Україна дотримуватиметься Мінських домовленостей, - Резніков - Цензор.НЕТ 1775
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19.02.2021 08:33 Відповісти
Правда? А что ей ещё остаётся делать?
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19.02.2021 08:48 Відповісти
 
 