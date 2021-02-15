Мінські угоди потребують модернізації, Україна не може від них відмовитися, - Резніков
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Незважаючи на те, що Мінські угоди несуть лише політико-дипломатичний характер, Україна не може відмовитися від них, однак текст документа потребує модернізації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Мінські угоди носять політико-дипломатичний характер. Це угоди, але ніяк не міжнародний договір, ні тим більше міжнародний закон, але це не означає, що Україна може відмовитися від Мінських угод", - зазначив віце-прем'єр.
Він також додав, що Мінські угоди залишаються єдиною базою, яка поки є, принципи і головні цілі яких - припинення війни на Донбасі.
Водночас Резніков наголосив на необхідності модернізації Мінських угод.
"Мені як юристу не подобається текст "Комплексу заходів із виконання Мінських угод", зокрема пункт 9, де йдеться про черговість проведення місцевих виборів на Донбасі та передання контролю на кордоні України і Росії. Як мінімум, цей пункт вимагає модернізації і перегляду, інакше його неможливо виконати в такій редакції", - сказав міністр.
Крім того, Резніков закликав Росію уважно читати текст угод: "Першим пунктом є питання безпеки. Без урегулювання питань безпеки не може бути й мови про виконання будь-яких політичних речей, при цьому, Росія постійно наполягає на пріоритеті політичного врегулювання, забуваючи про безпеку", - пояснив Резніков.
Раніше повідомлялося, що посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що зі зміною Мінських домовленостей треба бути обережним, тому що до них прив'язані міжнародні санкції проти РФ.
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Контроль над границею це по перше! А все інше потім!
"Немає ніяких затверджень їх, як часто кажуть росіяни, у Радбезі ООН. Це неправда, це абсолютно не відповідає дійсності. Якщо ви уважно прочитаєте резолюцію (Радбезу ООН від 17 лютого 2015 р. ), вона абсолютно не вводить в дію як міжнародно-правовий документ мінські угоди - цього немає, але ці фейки досі продовжують створюватися", - сказав Чалий.
"І перші, і другі мінські домовленості приймалися під величезним військовим тиском Росії, а військові операції проводилися російськими регулярними військами - російським спецназом, російськими танками. Найголовнішим у «мінських» домовленостях є їхній перший пункт - припинення вогню. Безпекові питання, як би російська сторона не викручувала тоді руки всім і шантажувала зброєю, все одно стоять першими. Без сталого припинення вогню годі говорити про якусь політичну частину, це очевидно і не треба видумувати якусь казуїстику, шукати пункти і переставляти їх", - зазначив В.Чалий
Нам уже ***** пригрозило, что к лету кровью умоемся.
***** умется сам, по самое нехочу.
«Именно во время каденции Карима Хана Канцелярия прокурора МУС должна определиться - что же делать с «украинскими файлами», что именно, когда и в каком виде подавать судьям МКС с тем, чтобы получить разрешение на начало официального расследования», - отметил Борис Бабин.
Дядя обробляє замовлення з Кремля
А вот ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками.Таки образом, эта так называемая ТКГ, является пособницей этих самых террористов. А все ее участники должны быть переведены в разряд государственных преступников.
визнання світом України - як держави, що не відбулася.
Зрозуміло, що і "Мінські
домовленості" , і одна мовність, і знищення договору про визнання кордонів
між Росією та Україною, і політичний розкол нації - все це не на користь
суверенної держави Україна, але йдемо далі і не хочемо зрозуміти, що ніхто і
ніякі Штати ніколи не почнуть війну із термоядерною Росією заради мало ресурсної України і
плани Путіна почали вже здійснюватися хоча б через добудову "Північного
потоку 2", який залишить Україну без транзиту газу. Так, газу достатньо
добувається в Україні для населення, але ж ліцензії на добуток віддані
"західним захисникам України" і вони ніколи не будуть дбати про
розвиток промисловості в Україні. Ми вже позбулися Криму, із якого РФ зробила
мілітаристську зону із станціями виявлення та наведення, позбулися Донбасу,
який давав Україні до 40% товарного ВВП, позбулися кам'яного вугілля, на якому працюють
всі наші теплоелектростанції, а атомні станції у кризовому становищі і вже
відключено 9 блоків по Україні. Але ми "Усрамся та нЕдамся" вже не
хочемо купувати твели в Росії та віддавати використані на схоронення до Росії,
а створюємо прямо під Києвом свою зону захоронення атомних відходів.
Отак і є- Бог і доля нарешті за
всі віки створення українського етносу нам дали незалежність, але ми цю
незалежність не вміємо і не можемо зберегти - і все через виконання інтересу для чужих держав та безталанних зомбованих дурнів, що не розуміють звідкіля береться незалежність і як її вберегти.