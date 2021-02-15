Мінські угоди потребують модернізації, Україна не може від них відмовитися, - Резніков

Незважаючи на те, що Мінські угоди несуть лише політико-дипломатичний характер, Україна не може відмовитися від них, однак текст документа потребує модернізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Мінські угоди носять політико-дипломатичний характер. Це угоди, але ніяк не міжнародний договір, ні тим більше міжнародний закон, але це не означає, що Україна може відмовитися від Мінських угод", - зазначив віце-прем'єр.

Він також додав, що Мінські угоди залишаються єдиною базою, яка поки є, принципи і головні цілі яких - припинення війни на Донбасі.

Водночас Резніков наголосив на необхідності модернізації Мінських угод.

"Мені як юристу не подобається текст "Комплексу заходів із виконання Мінських угод", зокрема пункт 9, де йдеться про черговість проведення місцевих виборів на Донбасі та передання контролю на кордоні України і Росії. Як мінімум, цей пункт вимагає модернізації і перегляду, інакше його неможливо виконати в такій редакції", - сказав міністр.

Крім того, Резніков закликав Росію уважно читати текст угод: "Першим пунктом є питання безпеки. Без урегулювання питань безпеки не може бути й мови про виконання будь-яких політичних речей, при цьому, Росія постійно наполягає на пріоритеті політичного врегулювання, забуваючи про безпеку", - пояснив Резніков.

Раніше повідомлялося, що посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що зі зміною Мінських домовленостей треба бути обережним, тому що до них прив'язані міжнародні санкції проти РФ.

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