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Мінські угоди потребують модернізації, Україна не може від них відмовитися, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінські угоди потребують модернізації, Україна не може від них відмовитися, - Резніков

Незважаючи на те, що Мінські угоди несуть лише політико-дипломатичний характер, Україна не може відмовитися від них, однак текст документа потребує модернізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Мінські угоди носять політико-дипломатичний характер. Це угоди, але ніяк не міжнародний договір, ні тим більше міжнародний закон, але це не означає, що Україна може відмовитися від Мінських угод", - зазначив віце-прем'єр.

Він також додав, що Мінські угоди залишаються єдиною базою, яка поки є, принципи і головні цілі яких - припинення війни на Донбасі.

Водночас Резніков наголосив на необхідності модернізації Мінських угод.

"Мені як юристу не подобається текст "Комплексу заходів із виконання Мінських угод", зокрема пункт 9, де йдеться про черговість проведення місцевих виборів на Донбасі та передання контролю на кордоні України і Росії. Як мінімум, цей пункт вимагає модернізації і перегляду, інакше його неможливо виконати в такій редакції", - сказав міністр.

Крім того, Резніков закликав Росію уважно читати текст угод: "Першим пунктом є питання безпеки. Без урегулювання питань безпеки не може бути й мови про виконання будь-яких політичних речей, при цьому, Росія постійно наполягає на пріоритеті політичного врегулювання, забуваючи про безпеку", - пояснив Резніков.

Раніше повідомлялося, що посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що зі зміною Мінських домовленостей треба бути обережним, тому що до них прив'язані міжнародні санкції проти РФ.

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Топ коментарі
+7
А з якого такого буйка не може??? А якщо договір який не виконується однією з сторін вважається не дійсним! Де *** контроль над границею??? Першим пунктом записано
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15.02.2021 17:04
+3
Вангователь, калоборант і проффесор, резнікович, за наші гроші нам варить совітьську комунятську локшину, пора в Ростов.
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15.02.2021 17:49
+2
Только потому, что на них настаивает параша? Ну так если мы будем все делать так, как она хочет, то придется сдать всю Украину.
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15.02.2021 17:06
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А з якого такого буйка не може??? А якщо договір який не виконується однією з сторін вважається не дійсним! Де *** контроль над границею??? Першим пунктом записано
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15.02.2021 17:04 Відповісти
Вы тупой? Первый пункт - прекращение огня. Контроль за границей - 9-й!
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15.02.2021 17:32 Відповісти
Вывод незаконно находящихся на ТЕРРИТОРИИ Украины иностранных войск - пункт 10 !
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15.02.2021 17:36 Відповісти
Вангователь, калоборант і проффесор, резнікович, за наші гроші нам варить совітьську комунятську локшину, пора в Ростов.
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15.02.2021 17:49 Відповісти
Пункт Первый для дебилофф!
Контроль над границею це по перше! А все інше потім!
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15.02.2021 19:25 Відповісти
А терше будет первым епта!
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16.02.2021 08:39 Відповісти
Дебальцево уже отдали Украине ?
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15.02.2021 18:43 Відповісти
і федералізацію...
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15.02.2021 19:24 Відповісти
Фіделерезацію на Кубі будеш проводити
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15.02.2021 19:30 Відповісти
Только потому, что на них настаивает параша? Ну так если мы будем все делать так, как она хочет, то придется сдать всю Украину.
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15.02.2021 17:06 Відповісти
Чтобы делать так как хочет Россия никакого договора не надо иметь. Только шмарклю. Который будет раз в месяц ездить в Москву и спрашивать: " Чего изволите ?"
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15.02.2021 18:45 Відповісти
Модернизация от зелёных это выборы под полным контролем Кремля без разоружения бандформирований.
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15.02.2021 17:06 Відповісти
Експосол України в США, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий під час публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?» заявив: "Ухвалені шість років тому Мінські домовленості є політичними, вони не мають міжнародно-правового характеру, а підтримка їх Радою безпеки ООН не означає введення їх у дію саме як міжнародно-правового документа".
"Немає ніяких затверджень їх, як часто кажуть росіяни, у Радбезі ООН. Це неправда, це абсолютно не відповідає дійсності. Якщо ви уважно прочитаєте резолюцію (Радбезу ООН від 17 лютого 2015 р. ), вона абсолютно не вводить в дію як міжнародно-правовий документ мінські угоди - цього немає, але ці фейки досі продовжують створюватися", - сказав Чалий.
"І перші, і другі мінські домовленості приймалися під величезним військовим тиском Росії, а військові операції проводилися російськими регулярними військами - російським спецназом, російськими танками. Найголовнішим у «мінських» домовленостях є їхній перший пункт - припинення вогню. Безпекові питання, як би російська сторона не викручувала тоді руки всім і шантажувала зброєю, все одно стоять першими. Без сталого припинення вогню годі говорити про якусь політичну частину, це очевидно і не треба видумувати якусь казуїстику, шукати пункти і переставляти їх", - зазначив В.Чалий
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15.02.2021 17:06 Відповісти
Расия в Минском договоре участник войны Украины с оккупантом Расией, если оставлять Минский договор, то в договоре Украина выглядит с гражданским конфликтом, при этом потеряв Крым и часть Донбасса, где российское военное командование разместила свои войска для прорыва в глубь Украины.
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15.02.2021 17:12 Відповісти
Пункт 10 может относится только к России! Вывод незаконно находящихся на ТЕРРИТОРИИ Украины иностранных войск - пункт 10
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15.02.2021 17:38 Відповісти
Резников, Минские соглашения от Украины писали умные люди, а не зебилы. По ним параша уже 6 лет висит за яйки. А ты опять несёшь херню про пункт 9, забывая о предыдущих. Читай классику, "юрист" хренов:
Минские соглашения нуждаются в модернизации, Украина не может от них отказаться, - Резников - Цензор.НЕТ 7773
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15.02.2021 17:13 Відповісти
Итого, если по-чесноку, в окопах сидеть ещё скока? Поставлю пока на 8 лет. Это- в лучшем случае. А Резниковы и всякие Козаки, чи хто там, будут вешать лапшу. Первый- нам, второй- им.
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15.02.2021 17:15 Відповісти
"3,14...тит, как Троцкий". Его віражения носят взаимоисключающий характер.
Нам уже ***** пригрозило, что к лету кровью умоемся.
***** умется сам, по самое нехочу.
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15.02.2021 17:16 Відповісти
Резніков ще себе не замазав ЗЕбагнюкою, й він дуже розумний чоловік, знайде шляхи своїм вчинкам та ідеям у новій для Вовки міжнародній ситуаціЇ Козир -НА ВИХІД! Його інтерв"ю це дуже показово - пацюк з напівтіні ОПУ вийшов на світло пресухи...
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15.02.2021 17:31 Відповісти
12 февраля 2021 произошло событие, которое будет иметь краеугольное значение для привлечения к ответственности виновных в международных преступлениях, совершенных в Украине с 2014 года. Произошло избрание нового прокурора Международного уголовного суда, а именно - британского гражданина, адвоката и доктора права Карима Ахмад Хана. Об этом сообщил на своей странице в Facebook доктор юридических наук, бывший постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
«Именно во время каденции Карима Хана Канцелярия прокурора МУС должна определиться - что же делать с «украинскими файлами», что именно, когда и в каком виде подавать судьям МКС с тем, чтобы получить разрешение на начало официального расследования», - отметил Борис Бабин.
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15.02.2021 17:35 Відповісти
Єдине що потребує модернізації то це ЗЕгенератні мізки, але це абсолютно неможливо...
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15.02.2021 17:47 Відповісти
Модернизация минских соглашений тоже ничего не изменят.Даже не исключено,что они могут оказаться ещё хуже.Резников сам говорит.что нет международного договора.И он крайне необходим.Но он должен быть подписан странами антироссийской коалиции с целью полной экономической изоляции РФ.
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15.02.2021 18:22 Відповісти
Нафіга воно нам треба? Все одно не будуть сепаратисти голосувати ні за Зеленського, ні за ОТЗЖ
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15.02.2021 18:41 Відповісти
БУДАПЕШТ - міжнародна УГОДА, ДОКУМЕНТ, а мінськ - тимчасова "порада" !!! - вивчай матчастину!!!
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15.02.2021 19:02 Відповісти
Меморандум! Це не зобовязальне !!це з доброї волі
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15.02.2021 19:29 Відповісти
текст документа нуждается в модернизации. Источник: https://censor.net/ru/n3248053

Дядя обробляє замовлення з Кремля Мінські угоди потребують модернізації, Україна не може від них відмовитися, - Резніков - Цензор.НЕТ 3753
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15.02.2021 19:32 Відповісти
А придется отказаться. Минские соглашения,- это предательство.

А вот ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками.Таки образом, эта так называемая ТКГ, является пособницей этих самых террористов. А все ее участники должны быть переведены в разряд государственных преступников.
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16.02.2021 02:56 Відповісти
А что дали эти долгоиграющие переговоры Украине? (Именно Украине, не вам, говорящим от е1 вродк имени и стригущих купоны на всю эту говорильню для себя лично,) Конкрентно, за все годы - первое, второе, десятое! Очень удобная кормушка для всех "участников" переговорного процесса. Понятно, что надо продолжать - очень сытное безбедное корыто для "переговаривающихъся"! А платит кто? Уж не мы ли? Не зря Зеленскому все мало и мало.
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16.02.2021 08:41 Відповісти
идиоты во власти,идиотские решения,идиотские заявления.Хотят москали разрушеный донбасс,пусть подавятсяним,оставте донбасс в покое,организуйте там нормальную границу,отделите забором и не платите им дань в виде пенсий,не давайте туда бесплатно воду,газ и электричество,они уже не наши,мы кормим врагов.Переведите все внимание на возврат крыма.Когда орки поймут что прийдется тащить на себе уничтоженные ими территории,они сразу включат заднюю,потому,что поймут ,что шантажировать донбасом уже не получится,а за крым нужно страдать.Они же отвлекают внимание донбасом от решения вопроса о мире вообще.
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16.02.2021 08:42 Відповісти
да и честно говоря,окацапленный донбасс Украине не нужен вообще,это раковая опухоль была еще при союзе.Одни бандюки и зеки,вся гадость шла оттуда.Нужно провести референдум и спросить у народа нужен ли нам такой донбасс.Принять его назад в Украину нужно только в отстроеном налаженном и возделанным,каким он был до войны,а сейчас это тяжеленный груз, никому не нужный.раша скоро сама развалится на много частей,по прогнозу рос.политологов в эмиграции.И тогда украине нужно будет вернуть свои земли ,украденные еще до революции.Но это уже не при этом правительстве.Чтоб вы понимали,что росиянам этот предательский даунбас как заноза в жопе.ведь все знают притчу о единажды предавшем.он предаст еще сто раз ,потому,что дух предательский,уголовный,подлый и наглый там царит.
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16.02.2021 08:55 Відповісти
Нажаль, усі дії влади сприяють виконанню путінського наказу на створення ситуації задля
визнання світом України - як держави, що не відбулася.
Зрозуміло, що і "Мінські
домовленості" , і одна мовність, і знищення договору про визнання кордонів
між Росією та Україною, і політичний розкол нації - все це не на користь
суверенної держави Україна, але йдемо далі і не хочемо зрозуміти, що ніхто і
ніякі Штати ніколи не почнуть війну із термоядерною Росією заради мало ресурсної України і
плани Путіна почали вже здійснюватися хоча б через добудову "Північного
потоку 2", який залишить Україну без транзиту газу. Так, газу достатньо
добувається в Україні для населення, але ж ліцензії на добуток віддані
"західним захисникам України" і вони ніколи не будуть дбати про
розвиток промисловості в Україні. Ми вже позбулися Криму, із якого РФ зробила
мілітаристську зону із станціями виявлення та наведення, позбулися Донбасу,
який давав Україні до 40% товарного ВВП, позбулися кам'яного вугілля, на якому працюють
всі наші теплоелектростанції, а атомні станції у кризовому становищі і вже
відключено 9 блоків по Україні. Але ми "Усрамся та нЕдамся" вже не
хочемо купувати твели в Росії та віддавати використані на схоронення до Росії,
а створюємо прямо під Києвом свою зону захоронення атомних відходів.

Отак і є- Бог і доля нарешті за
всі віки створення українського етносу нам дали незалежність, але ми цю
незалежність не вміємо і не можемо зберегти - і все через виконання інтересу для чужих держав та безталанних зомбованих дурнів, що не розуміють звідкіля береться незалежність і як її вберегти.
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16.02.2021 08:59 Відповісти
 
 