Маловероятно, что коронавирус завезли в Китай извне, - ВОЗ
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Версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай из другой страны в замороженных продуктах или каким-то другим способом, крайне маловероятна.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге заявил глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
По его словам, в Китае были обнаружены лишь единичные случаи коронавируса в замороженных продуктах, и их не могли завезти в страну в 2019 году, когда нигде в мире не фиксировали коронавирус.
"Поэтому идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания - это не та версия, на которой мы фокусируемся", - отметил Эмбарек.
Он добавил, что ВОЗ склоняется к той версии, что коронавирус мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо местного скота.
Как сообщалось, эксперты ВОЗ посетили госпиталь в городе Ухань, где лечились первые пациенты с коронавирусом. Они побывали и на продовольственном рынке, где впервые были обнаружены случаи инфицирования, а также в центре контроля за болезнями и центре борьбы с заболеваниями животных.
Группа из 13 экспертов прибыла в Ухань 14 января. В состав команды ВОЗ вошли специалисты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, РФ, Нидерландов, Катара и Вьетнама.
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Как заявил собеседник агентства, баллон взорвался "при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов". В результате пострадал один рабочий.
По словам источника, биологически опасных веществ в помещении не было.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других. Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.
16 сентября 18:38
В специальной пожарной части № 3 в Кольцово корреспонденту НГС сообщили, что вся информация, связанная со взрывом в центре вирусологии, засекречена.
Оля
7 апр 2020 в 01:09
+1−0
А эпидемия гриппа и пневмонии и карантина в школах в январе в Новосибирске, не от этого ли?
А нынешний короновирус не отсюда расползся?
Все уверены что он китайский???Цех на территории филиала ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирская область)