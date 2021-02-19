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Маловероятно, что коронавирус завезли в Китай извне, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Маловероятно, что коронавирус завезли в Китай извне, - ВОЗ

Версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай из другой страны в замороженных продуктах или каким-то другим способом, крайне маловероятна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге заявил глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

По его словам, в Китае были обнаружены лишь единичные случаи коронавируса в замороженных продуктах, и их не могли завезти в страну в 2019 году, когда нигде в мире не фиксировали коронавирус.

"Поэтому идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания - это не та версия, на которой мы фокусируемся", - отметил Эмбарек.

Он добавил, что ВОЗ склоняется к той версии, что коронавирус мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо местного скота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, - ВОЗ

Как сообщалось, эксперты ВОЗ посетили госпиталь в городе Ухань, где лечились первые пациенты с коронавирусом. Они побывали и на продовольственном рынке, где впервые были обнаружены случаи инфицирования, а также в центре контроля за болезнями и центре борьбы с заболеваниями животных.

Группа из 13 экспертов прибыла в Ухань 14 января. В состав команды ВОЗ вошли специалисты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, РФ, Нидерландов, Катара и Вьетнама.
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Топ комментарии
+6
Надо экспертам ВОЗ получше изучить утечку из Новосибирской лаборатории Вектор еще задолго до этого
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19.02.2021 07:20
+3
А из "вектора" не? Не могли? Ну может и не могли, кто его знает.
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19.02.2021 08:56
+2
так, 2,5 мільйони загиблих, 100 мільйонів хворих - дійсно хєрня, а не хвороба!
якщо вірус розповсюдиться на всю планету - то це в 60 разів більше померлих, а саме 150 мільйонів трупів від "шмарклєй і соплєй" - хєрня, а не хвороба
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19.02.2021 09:37
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Надо экспертам ВОЗ получше изучить утечку из Новосибирской лаборатории Вектор еще задолго до этого
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19.02.2021 07:20 Ответить
Сказав кацап і поставив собі самолайк.
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19.02.2021 07:32 Ответить
ти незадоволений самолайком чи ти що кацапи напевно причетні до розповсюдження цього вірусу?
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19.02.2021 08:37 Ответить
Розповсюджувати вони можуть хіба шо півнів з гівна або розп'ятих хлопчиків.
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19.02.2021 08:44 Ответить
чого це ти так самозабутньо захищаєшь кацапів?
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19.02.2021 08:52 Ответить
То хто захищає: той, хто каже, шо кацапи дурні і рукожопі чи той, хто каже, шо вони вірус створили?
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19.02.2021 09:16 Ответить
а якщо рукожопі кацапи залізли в сховище часів радянського союзу і відкрили контейнер з застарілою вірусною зброєю?
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19.02.2021 09:19 Ответить
Вже б віспу достали, та віспа - це страшно і дістала б усіх, а шмарклі і кашлі страшні тіки в тєлєку і інтернеті.
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19.02.2021 09:29 Ответить
так, 2,5 мільйони загиблих, 100 мільйонів хворих - дійсно хєрня, а не хвороба!
якщо вірус розповсюдиться на всю планету - то це в 60 разів більше померлих, а саме 150 мільйонів трупів від "шмарклєй і соплєй" - хєрня, а не хвороба
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19.02.2021 09:37 Ответить
Та страшнЕ, у вікно страшно дивитись на небіжчиків, і збирати вже нікому.
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19.02.2021 09:43 Ответить
ще один!! чого ти вирішив що 2,5 мільйони загиблих на данний момент - це тема не варта уваги?
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19.02.2021 09:56 Ответить
забув додати - зруйновану світову економіку...
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19.02.2021 09:39 Ответить
Брешуть як сірко.
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19.02.2021 08:14 Ответить
Продажна недоорганізація стурбованих охоронців здоров'я зі всіх сил відмазує москало-рашистів. "Маловєроятно, нєуінауати".
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19.02.2021 08:31 Ответить
Образованная в 1948 году ВОЗ уже через 10 лет начала терять свою независимость, согласившись принимать деньги от частных фондов. Этот процесс ускорился в 1970-х годах и вышел на принципиально иной уровень с наступлением XXI века. С начала 2000-х годов фонд Гейтсов выделил ВОЗ 2,5 млрд долларов, став основным донором организации. Власть Гейтса над ВОЗ теперь напоминает власть президента в государстве»
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19.02.2021 08:36 Ответить
Только похоже, что воз вась-вась из китайцами больше, чем с Гейтсом.
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19.02.2021 08:57 Ответить
А из "вектора" не? Не могли? Ну может и не могли, кто его знает.
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19.02.2021 08:56 Ответить
Готуйтесь свиней тестити на вірус.
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19.02.2021 09:45 Ответить
Маловероятно, что коронавирус завезли в Китай извне, - ВОЗ маловероятно, что за такое утверждение Китай не заплатил большой суммой на ВОЗУ.
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19.02.2021 09:58 Ответить
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон, есть пострадавший. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, информированный источник.
Как заявил собеседник агентства, баллон взорвался "при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов". В результате пострадал один рабочий.
По словам источника, биологически опасных веществ в помещении не было.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других. Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

16 сентября 18:38

В специальной пожарной части № 3 в Кольцово корреспонденту НГС сообщили, что вся информация, связанная со взрывом в центре вирусологии, засекречена.

Оля

7 апр 2020 в 01:09

+1−0

А эпидемия гриппа и пневмонии и карантина в школах в январе в Новосибирске, не от этого ли?
А нынешний короновирус не отсюда расползся?
Все уверены что он китайский???Малоймовірно, що коронавірус завезли в Китай ззовні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 132Цех на территории филиала ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирская область)
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19.02.2021 13:32 Ответить
 
 