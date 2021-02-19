Маловероятно, что коронавирус завезли в Китай извне, - ВОЗ

Версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай из другой страны в замороженных продуктах или каким-то другим способом, крайне маловероятна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге заявил глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

По его словам, в Китае были обнаружены лишь единичные случаи коронавируса в замороженных продуктах, и их не могли завезти в страну в 2019 году, когда нигде в мире не фиксировали коронавирус.

"Поэтому идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания - это не та версия, на которой мы фокусируемся", - отметил Эмбарек.

Он добавил, что ВОЗ склоняется к той версии, что коронавирус мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо местного скота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, - ВОЗ

Как сообщалось, эксперты ВОЗ посетили госпиталь в городе Ухань, где лечились первые пациенты с коронавирусом. Они побывали и на продовольственном рынке, где впервые были обнаружены случаи инфицирования, а также в центре контроля за болезнями и центре борьбы с заболеваниями животных.

Группа из 13 экспертов прибыла в Ухань 14 января. В состав команды ВОЗ вошли специалисты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, РФ, Нидерландов, Катара и Вьетнама.