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Малоймовірно, що коронавірус завезли в Китай ззовні, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Малоймовірно, що коронавірус завезли в Китай ззовні, - ВООЗ

Версія про те, що коронавірус могли завезти в Китай з іншої країни в заморожених продуктах або якимось іншим способом, вкрай малоймовірна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив глава групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.

За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли ніде у світі не фіксували коронавірусу.

"Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування - це не та версія, на якій ми фокусуємося", - зазначив Ембарек.

Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах коронавірусу в м. Ухань був більшим, ніж вважалося, - ВООЗ

Як повідомлялося, експерти ВООЗ відвідали шпиталь у місті Ухань, де лікувалися перші пацієнти з коронавірусом. Вони побували і на продовольчому ринку, де було вперше виявлено випадки інфікування, а також у центрі контролю за хворобами та центрі боротьби із захворюваннями тварин.

Група з 13 експертів прибула до Уханя 14 січня. До складу команди ВООЗ увійшли фахівці зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Надо экспертам ВОЗ получше изучить утечку из Новосибирской лаборатории Вектор еще задолго до этого
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19.02.2021 07:20
+3
А из "вектора" не? Не могли? Ну может и не могли, кто его знает.
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19.02.2021 08:56
+2
так, 2,5 мільйони загиблих, 100 мільйонів хворих - дійсно хєрня, а не хвороба!
якщо вірус розповсюдиться на всю планету - то це в 60 разів більше померлих, а саме 150 мільйонів трупів від "шмарклєй і соплєй" - хєрня, а не хвороба
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19.02.2021 09:37
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Надо экспертам ВОЗ получше изучить утечку из Новосибирской лаборатории Вектор еще задолго до этого
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19.02.2021 07:20 Відповісти
Сказав кацап і поставив собі самолайк.
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19.02.2021 07:32 Відповісти
ти незадоволений самолайком чи ти що кацапи напевно причетні до розповсюдження цього вірусу?
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19.02.2021 08:37 Відповісти
Розповсюджувати вони можуть хіба шо півнів з гівна або розп'ятих хлопчиків.
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19.02.2021 08:44 Відповісти
чого це ти так самозабутньо захищаєшь кацапів?
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19.02.2021 08:52 Відповісти
То хто захищає: той, хто каже, шо кацапи дурні і рукожопі чи той, хто каже, шо вони вірус створили?
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19.02.2021 09:16 Відповісти
а якщо рукожопі кацапи залізли в сховище часів радянського союзу і відкрили контейнер з застарілою вірусною зброєю?
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19.02.2021 09:19 Відповісти
Вже б віспу достали, та віспа - це страшно і дістала б усіх, а шмарклі і кашлі страшні тіки в тєлєку і інтернеті.
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19.02.2021 09:29 Відповісти
так, 2,5 мільйони загиблих, 100 мільйонів хворих - дійсно хєрня, а не хвороба!
якщо вірус розповсюдиться на всю планету - то це в 60 разів більше померлих, а саме 150 мільйонів трупів від "шмарклєй і соплєй" - хєрня, а не хвороба
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19.02.2021 09:37 Відповісти
Та страшнЕ, у вікно страшно дивитись на небіжчиків, і збирати вже нікому.
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19.02.2021 09:43 Відповісти
ще один!! чого ти вирішив що 2,5 мільйони загиблих на данний момент - це тема не варта уваги?
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19.02.2021 09:56 Відповісти
забув додати - зруйновану світову економіку...
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19.02.2021 09:39 Відповісти
Брешуть як сірко.
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19.02.2021 08:14 Відповісти
Продажна недоорганізація стурбованих охоронців здоров'я зі всіх сил відмазує москало-рашистів. "Маловєроятно, нєуінауати".
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19.02.2021 08:31 Відповісти
Образованная в 1948 году ВОЗ уже через 10 лет начала терять свою независимость, согласившись принимать деньги от частных фондов. Этот процесс ускорился в 1970-х годах и вышел на принципиально иной уровень с наступлением XXI века. С начала 2000-х годов фонд Гейтсов выделил ВОЗ 2,5 млрд долларов, став основным донором организации. Власть Гейтса над ВОЗ теперь напоминает власть президента в государстве»
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19.02.2021 08:36 Відповісти
Только похоже, что воз вась-вась из китайцами больше, чем с Гейтсом.
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19.02.2021 08:57 Відповісти
А из "вектора" не? Не могли? Ну может и не могли, кто его знает.
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19.02.2021 08:56 Відповісти
Готуйтесь свиней тестити на вірус.
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19.02.2021 09:45 Відповісти
Маловероятно, что коронавирус завезли в Китай извне, - ВОЗ маловероятно, что за такое утверждение Китай не заплатил большой суммой на ВОЗУ.
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19.02.2021 09:58 Відповісти
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон, есть пострадавший. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, информированный источник.
Как заявил собеседник агентства, баллон взорвался "при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов". В результате пострадал один рабочий.
По словам источника, биологически опасных веществ в помещении не было.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других. Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

16 сентября 18:38

В специальной пожарной части № 3 в Кольцово корреспонденту НГС сообщили, что вся информация, связанная со взрывом в центре вирусологии, засекречена.

Оля

7 апр 2020 в 01:09

+1−0

А эпидемия гриппа и пневмонии и карантина в школах в январе в Новосибирске, не от этого ли?
А нынешний короновирус не отсюда расползся?
Все уверены что он китайский???Малоймовірно, що коронавірус завезли в Китай ззовні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 132Цех на территории филиала ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирская область)
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19.02.2021 13:32 Відповісти
 
 