Малоймовірно, що коронавірус завезли в Китай ззовні, - ВООЗ
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Версія про те, що коронавірус могли завезти в Китай з іншої країни в заморожених продуктах або якимось іншим способом, вкрай малоймовірна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив глава групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.
За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли ніде у світі не фіксували коронавірусу.
"Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування - це не та версія, на якій ми фокусуємося", - зазначив Ембарек.
Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.
Як повідомлялося, експерти ВООЗ відвідали шпиталь у місті Ухань, де лікувалися перші пацієнти з коронавірусом. Вони побували і на продовольчому ринку, де було вперше виявлено випадки інфікування, а також у центрі контролю за хворобами та центрі боротьби із захворюваннями тварин.
Група з 13 експертів прибула до Уханя 14 січня. До складу команди ВООЗ увійшли фахівці зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.
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Оля
7 апр 2020 в 01:09
+1−0
А эпидемия гриппа и пневмонии и карантина в школах в январе в Новосибирске, не от этого ли?
А нынешний короновирус не отсюда расползся?
Все уверены что он китайский???Цех на территории филиала ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирская область)