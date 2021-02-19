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Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на беременных

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на беременных

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech исследуют эффективность и безопасность своей вакцины от коронавируса для беременных женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на сайт компании.

Первые участницы уже сделали прививки. В исследовании будут участвовать 4 тыс. беременных женщин из США, Канады, Аргентины, Бразилии, Чили, Мозамбики, Южной Африки, Великобритании и Испании в возрасте от 18 лет. Иммунизацию проводят на 24-34 неделях беременности.

Каждая женщина будет участвовать в исследовании от 7 до 10 месяцев. Индивидуальные сроки зависят от того, что именно получила девушка — вакцину или плацебо.

Женщины, которые изначально получили плацебо, позже должны будут вакцинироваться во время исследования. Также родившиеся дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.

До конца 2021 года компании Pfizer и BioNTech планируют начать исследования Covid-вакцины у детей в возрасте до 11 лет. Компании также хотят исследовать действие Covid-вакцины у людей с ослабленной иммунной системой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призвала распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

До конца этой недели Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, которую заказали в Индии. В страну должны прибыть 500 тыс. доз.

В то же время поставки вакцины от фармацевтической компании Pfizer в рамках инициативы COVAX переносят на конец февраля. Украина рассчитывает на поставку 117 тыс. доз вакцины этой фирмы.
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Топ комментарии
+4
Вообще, опыты на беременных -это днище. Ладно, мама без мозгов, но ведь ребенок согласия на опыты над собой не давал. Люди в белых халатах - это звучит стремно.
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19.02.2021 07:52
+2
вона себе вилікувала двома твітами
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19.02.2021 08:33
+2
Пфайзер самая нормальная вакцина. Лохи и проплаченые свинособаки конечно будут топить за спутник. Но если синовак и астразенеку люди колят от бедности, то что должно твориться в мозгах, чтобы сознательно колоть себе спутник?
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19.02.2021 08:34
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Правила форума Совет форумчан
Пфайзер, уже стоматологи в ужасе, потому что люди, до вакцинации ни разу не бывшие аллергиками, могут выдать неожиданную аллергическую реакцию на препараты, на которые прежде аллергии не было, и это ни в коей мере не свяжут с последствием вакцинации, а свяжут с халатностью стоматолога.
И так со всеми медицинскими процедурами.
Нам теперь датчик нужен, чтобы понимать, с кем имеем дело, с вакцинированными, или не вакцинированными.
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19.02.2021 07:46 Ответить
Вообще, опыты на беременных -это днище. Ладно, мама без мозгов, но ведь ребенок согласия на опыты над собой не давал. Люди в белых халатах - это звучит стремно.
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19.02.2021 07:52 Ответить
Ты совсем дурак? Любые лекарства сначала проверяются на людях перед их массовой продажей. Так что и на беременных и на стариках и на детях реально проверяются и проверялись все существующие лекарства, начиная от простого анальгина и пр.
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19.02.2021 10:03 Ответить
Ослаблять вакцинировали?
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19.02.2021 07:54 Ответить
Ты себя не контролируешь?
Загляни в свою мед карточку, должны были отметку сделать
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19.02.2021 08:09 Ответить
И детям тоже.Та же БЦЖ, которая ещё в Советском Союзе младенцам вводилась , к тому же без разрешения родителей . А теперь ей приписывают, что кроме туберкулеза она как бы уменьшает заражаемость от ковида. И тогда кололи не спрашивая родителей.
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19.02.2021 08:28 Ответить
Ну кроме всех прочих добродетелей вакцины , ей приписывают, что кроме туберкулеза она как бы восстанавливает девственность у старушек и на старичков действует как виагра.
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19.02.2021 09:05 Ответить
вона себе вилікувала двома твітами
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19.02.2021 08:33 Ответить
???
Для чого ?

А інші щеплення вагітним роблять ?
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19.02.2021 08:08 Ответить
Ніт, ніякі.
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19.02.2021 08:35 Ответить
Ну хто ще не зрозумів що ми піддослідні кролики?....просто якісь дуже багаті дяді ,яким нехер робити,вирішили трохи порозважатись над бидлом...
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19.02.2021 08:09 Ответить
на юзике можно запросто попробовать....
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19.02.2021 08:14 Ответить
Pfizer ne zyvaja vakcina,tak problem ne dolzno bit
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19.02.2021 08:17 Ответить
Пфайзер самая нормальная вакцина. Лохи и проплаченые свинособаки конечно будут топить за спутник. Но если синовак и астразенеку люди колят от бедности, то что должно твориться в мозгах, чтобы сознательно колоть себе спутник?
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19.02.2021 08:34 Ответить
Пфайзерлохи протестуют против Спутниклохов. А какая разница?
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19.02.2021 09:07 Ответить
Исследовать ??? На беременных ???
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19.02.2021 09:24 Ответить
Pfizer почала випробовувати вакцину проти COVID-19 на вагітних - Цензор.НЕТ 4831
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19.02.2021 09:48 Ответить
Привет, Антип.

Просто хочу уточнить: а как соотносятся опыты на беременных (любые) лично с твоими убеждениями?
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19.02.2021 10:20 Ответить
пусть лучше на кравчуке испытают, его слишком много в новостях сегодня. только сначала пусть его от..бут, что бы забеременел.
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19.02.2021 11:29 Ответить
 
 