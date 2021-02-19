Pfizer почала випробовувати вакцину проти COVID-19 на вагітних

Фармацевтична компанії Pfizer і BioNTech досліджують ефективність і безпеку своєї вакцини проти коронавірусу для вагітних жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" із посиланням на сайт компанії.

Перші учасниці вже зробили щеплення. У дослідженні братимуть участь 4 тис. вагітних жінок зі США, Канади, Аргентини, Бразилії, Чилі, Мозамбіку, Південної Африки, Великої Британії та Іспанії у віці від 18 років. Імунізацію проводять на 24-34 тижнях вагітності.

Кожна жінка братиме участь у дослідженні від 7 до 10 місяців. Індивідуальні терміни залежать від того, що саме отримала дівчина – вакцину або плацебо.

Жінки, які спочатку отримали плацебо, пізніше повинні будуть вакцинуватися під час дослідження. Також діти, які народяться, перебуватимуть під наглядом до шестимісячного віку.

До кінця 2021 року компанії Pfizer та BioNTech планують почати дослідження COVID-вакцини у дітей віком до 11 років. Компанії також хочуть досліджувати дію COVID-вакцини у людей з ослабленою імунною системою.

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До кінця цього тижня Україна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca, яку замовили в Індії. У країну мають прибути 500 тис. доз.

Водночас постачання вакцини від фармацевтичної компанії Pfizer у межах ініціативи COVAX переносять на кінець лютого. Україна розраховує на постачання 117 тис. доз вакцини цієї фірми.