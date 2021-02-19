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Pfizer почала випробовувати вакцину проти COVID-19 на вагітних

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Pfizer почала випробовувати вакцину проти COVID-19 на вагітних

Фармацевтична компанії Pfizer і BioNTech досліджують ефективність і безпеку своєї вакцини проти коронавірусу для вагітних жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" із посиланням на сайт компанії.

Перші учасниці вже зробили щеплення. У дослідженні братимуть участь 4 тис. вагітних жінок зі США, Канади, Аргентини, Бразилії, Чилі, Мозамбіку, Південної Африки, Великої Британії та Іспанії у віці від 18 років. Імунізацію проводять на 24-34 тижнях вагітності.

Кожна жінка братиме участь у дослідженні від 7 до 10 місяців. Індивідуальні терміни залежать від того, що саме отримала дівчина – вакцину або плацебо.

Жінки, які спочатку отримали плацебо, пізніше повинні будуть вакцинуватися під час дослідження. Також діти, які народяться, перебуватимуть під наглядом до шестимісячного віку.

До кінця 2021 року компанії Pfizer та BioNTech планують почати дослідження COVID-вакцини у дітей віком до 11 років. Компанії також хочуть досліджувати дію COVID-вакцини у людей з ослабленою імунною системою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам

До кінця цього тижня Україна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca, яку замовили в Індії. У країну мають прибути 500 тис. доз.

Водночас постачання вакцини від фармацевтичної компанії Pfizer у межах ініціативи COVAX переносять на кінець лютого. Україна розраховує на постачання 117 тис. доз вакцини цієї фірми.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Вообще, опыты на беременных -это днище. Ладно, мама без мозгов, но ведь ребенок согласия на опыты над собой не давал. Люди в белых халатах - это звучит стремно.
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19.02.2021 07:52
+2
вона себе вилікувала двома твітами
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19.02.2021 08:33
+2
Пфайзер самая нормальная вакцина. Лохи и проплаченые свинособаки конечно будут топить за спутник. Но если синовак и астразенеку люди колят от бедности, то что должно твориться в мозгах, чтобы сознательно колоть себе спутник?
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19.02.2021 08:34
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Пфайзер, уже стоматологи в ужасе, потому что люди, до вакцинации ни разу не бывшие аллергиками, могут выдать неожиданную аллергическую реакцию на препараты, на которые прежде аллергии не было, и это ни в коей мере не свяжут с последствием вакцинации, а свяжут с халатностью стоматолога.
И так со всеми медицинскими процедурами.
Нам теперь датчик нужен, чтобы понимать, с кем имеем дело, с вакцинированными, или не вакцинированными.
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19.02.2021 07:46 Відповісти
Вообще, опыты на беременных -это днище. Ладно, мама без мозгов, но ведь ребенок согласия на опыты над собой не давал. Люди в белых халатах - это звучит стремно.
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19.02.2021 07:52 Відповісти
Ты совсем дурак? Любые лекарства сначала проверяются на людях перед их массовой продажей. Так что и на беременных и на стариках и на детях реально проверяются и проверялись все существующие лекарства, начиная от простого анальгина и пр.
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19.02.2021 10:03 Відповісти
Ослаблять вакцинировали?
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19.02.2021 07:54 Відповісти
Ты себя не контролируешь?
Загляни в свою мед карточку, должны были отметку сделать
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19.02.2021 08:09 Відповісти
И детям тоже.Та же БЦЖ, которая ещё в Советском Союзе младенцам вводилась , к тому же без разрешения родителей . А теперь ей приписывают, что кроме туберкулеза она как бы уменьшает заражаемость от ковида. И тогда кололи не спрашивая родителей.
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19.02.2021 08:28 Відповісти
Ну кроме всех прочих добродетелей вакцины , ей приписывают, что кроме туберкулеза она как бы восстанавливает девственность у старушек и на старичков действует как виагра.
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19.02.2021 09:05 Відповісти
вона себе вилікувала двома твітами
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19.02.2021 08:33 Відповісти
???
Для чого ?

А інші щеплення вагітним роблять ?
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19.02.2021 08:08 Відповісти
Ніт, ніякі.
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19.02.2021 08:35 Відповісти
Ну хто ще не зрозумів що ми піддослідні кролики?....просто якісь дуже багаті дяді ,яким нехер робити,вирішили трохи порозважатись над бидлом...
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19.02.2021 08:09 Відповісти
на юзике можно запросто попробовать....
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19.02.2021 08:14 Відповісти
Pfizer ne zyvaja vakcina,tak problem ne dolzno bit
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19.02.2021 08:17 Відповісти
Пфайзер самая нормальная вакцина. Лохи и проплаченые свинособаки конечно будут топить за спутник. Но если синовак и астразенеку люди колят от бедности, то что должно твориться в мозгах, чтобы сознательно колоть себе спутник?
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19.02.2021 08:34 Відповісти
Пфайзерлохи протестуют против Спутниклохов. А какая разница?
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19.02.2021 09:07 Відповісти
Исследовать ??? На беременных ???
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19.02.2021 09:24 Відповісти
Pfizer почала випробовувати вакцину проти COVID-19 на вагітних - Цензор.НЕТ 4831
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19.02.2021 09:48 Відповісти
Привет, Антип.

Просто хочу уточнить: а как соотносятся опыты на беременных (любые) лично с твоими убеждениями?
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19.02.2021 10:20 Відповісти
пусть лучше на кравчуке испытают, его слишком много в новостях сегодня. только сначала пусть его от..бут, что бы забеременел.
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19.02.2021 11:29 Відповісти
 
 