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Политическое давление на Россию должно увеличиваться, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Политическое давление на Россию должно увеличиваться, - Кулеба

Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию. В частности, продолжается работа в международных судах.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместе с тем, по словам министра, в этом году запустят "Крымскую платформу".

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"Мы будем работать в международных судах для привлечении РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже", - заявил он.
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Топ комментарии
+1
Начните с визового режима с агрессором. Для начала.
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19.02.2021 09:39
+1
Хто його буде збільшувати коли Бубачка заглядує ***** вглаз?
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19.02.2021 09:43
+1
Пускай Бубочка и его шобло вначале снизят давление в электросетях **********
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19.02.2021 09:48
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Начните с визового режима с агрессором. Для начала.
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19.02.2021 09:39 Ответить
Пускай Бубочка и его шобло вначале снизят давление в электросетях **********
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19.02.2021 09:48 Ответить
Хто його буде збільшувати коли Бубачка заглядує ***** вглаз?
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19.02.2021 09:43 Ответить
Україні потрібно (на офіційному рівні) почати доводити що так званий "рузькі ізик" є суржиком (діалектом) української мови. А також почати позбавляти кацапів всієї інтелектуальної власності. (У них її бути по факту не може - все вкрадено (плагіат) в українців, татар, євреїв, кавказців, поляків .....)
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19.02.2021 09:44 Ответить
Санкции - это внешняя политика. Согласен. Доставайте Будапештский меморандум и везде на всех внешних площадках объясняйте, что Запад обязан ввести настоящие санкции против агрессора, иначе мы в состоянии сами себя защитим, только им не понравятся наши методы, если Украина заминирует все атомные станции на Юго-Воостоке Украины! Это крайняя мера, но вы сами нас бросили!
Внутри страны нам необходим закон о коллаборантах. Такой закон, чтобы они серьезно задумались, оно им надо этот второй паспорт, звать чужие войска в свою страну и тем более работать на врага? Предатели должны знать, что их ждет в будущем!
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19.02.2021 09:45 Ответить
В Меморадумі підписанти зобов"язувались не нападати на Україну, а в разі нападу агресора з застосуванням ядерної зброї звернутись в ООН для прийняття якогось рішення. Вони свої зобов"язання виконують окрім лаптєстану.
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19.02.2021 09:53 Ответить
зебилы,которые покупают Э/Э и уголь у окупанта,вам никто ни ЯУХ не должен. (это так только первое в списке про колоборантов и предателей )
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19.02.2021 09:50 Ответить
Кулеба порадовал очередным откровением. Типа Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет.
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19.02.2021 09:57 Ответить
Политическое давление России до лампочки. Должно работать экономическое давление.
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19.02.2021 10:01 Ответить
Вот, завтра Зимбабве закончит вакцинироваться и как начнёт давить!!!
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19.02.2021 10:02 Ответить
"Порошенко наголосив на необхідності продовження тиску на Росію. «Санкції - механізм, щоб тримати Путіна (президента Росії Володимира Путіна - ред.) за столом переговорів. Путін платить високу ціну через санкції», - сказав Порошенко, подякувавши США, ЄС, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії за підтримку України."

Ця аморфна пліснява субстанція нагадає, скільки раз, за два роки, були поглиблені санкції проти мордора?
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19.02.2021 11:00 Ответить
 
 