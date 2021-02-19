Политическое давление на Россию должно увеличиваться, - Кулеба
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Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию. В частности, продолжается работа в международных судах.
Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вместе с тем, по словам министра, в этом году запустят "Крымскую платформу".
"Мы будем работать в международных судах для привлечении РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже", - заявил он.
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+1 Олександр Філіпов
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Внутри страны нам необходим закон о коллаборантах. Такой закон, чтобы они серьезно задумались, оно им надо этот второй паспорт, звать чужие войска в свою страну и тем более работать на врага? Предатели должны знать, что их ждет в будущем!
Ця аморфна пліснява субстанція нагадає, скільки раз, за два роки, були поглиблені санкції проти мордора?