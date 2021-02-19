УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4606 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії
594 11
Росія (47263) санкції (6855) Кулеба Дмитро (3175)

Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба

Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, триває робота в міжнародних судах.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разом з тим, за словами міністра, цього року запустять "Кримську платформу".

"Ми будемо працювати в міжнародних судах для притягнення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала дедалі дорожчою", - заявив він.

Читайте: Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Начните с визового режима с агрессором. Для начала.
показати весь коментар
19.02.2021 09:39
+1
Хто його буде збільшувати коли Бубачка заглядує ***** вглаз?
показати весь коментар
19.02.2021 09:43
+1
Пускай Бубочка и его шобло вначале снизят давление в электросетях **********
показати весь коментар
19.02.2021 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Начните с визового режима с агрессором. Для начала.
показати весь коментар
19.02.2021 09:39 Відповісти
Пускай Бубочка и его шобло вначале снизят давление в электросетях **********
показати весь коментар
19.02.2021 09:48 Відповісти
Хто його буде збільшувати коли Бубачка заглядує ***** вглаз?
показати весь коментар
19.02.2021 09:43 Відповісти
Україні потрібно (на офіційному рівні) почати доводити що так званий "рузькі ізик" є суржиком (діалектом) української мови. А також почати позбавляти кацапів всієї інтелектуальної власності. (У них її бути по факту не може - все вкрадено (плагіат) в українців, татар, євреїв, кавказців, поляків .....)
показати весь коментар
19.02.2021 09:44 Відповісти
Санкции - это внешняя политика. Согласен. Доставайте Будапештский меморандум и везде на всех внешних площадках объясняйте, что Запад обязан ввести настоящие санкции против агрессора, иначе мы в состоянии сами себя защитим, только им не понравятся наши методы, если Украина заминирует все атомные станции на Юго-Воостоке Украины! Это крайняя мера, но вы сами нас бросили!
Внутри страны нам необходим закон о коллаборантах. Такой закон, чтобы они серьезно задумались, оно им надо этот второй паспорт, звать чужие войска в свою страну и тем более работать на врага? Предатели должны знать, что их ждет в будущем!
показати весь коментар
19.02.2021 09:45 Відповісти
В Меморадумі підписанти зобов"язувались не нападати на Україну, а в разі нападу агресора з застосуванням ядерної зброї звернутись в ООН для прийняття якогось рішення. Вони свої зобов"язання виконують окрім лаптєстану.
показати весь коментар
19.02.2021 09:53 Відповісти
зебилы,которые покупают Э/Э и уголь у окупанта,вам никто ни ЯУХ не должен. (это так только первое в списке про колоборантов и предателей )
показати весь коментар
19.02.2021 09:50 Відповісти
Кулеба порадовал очередным откровением. Типа Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет.
показати весь коментар
19.02.2021 09:57 Відповісти
Политическое давление России до лампочки. Должно работать экономическое давление.
показати весь коментар
19.02.2021 10:01 Відповісти
Вот, завтра Зимбабве закончит вакцинироваться и как начнёт давить!!!
показати весь коментар
19.02.2021 10:02 Відповісти
"Порошенко наголосив на необхідності продовження тиску на Росію. «Санкції - механізм, щоб тримати Путіна (президента Росії Володимира Путіна - ред.) за столом переговорів. Путін платить високу ціну через санкції», - сказав Порошенко, подякувавши США, ЄС, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії за підтримку України."

Ця аморфна пліснява субстанція нагадає, скільки раз, за два роки, були поглиблені санкції проти мордора?
показати весь коментар
19.02.2021 11:00 Відповісти
 
 