Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба
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Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, триває робота в міжнародних судах.
Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Разом з тим, за словами міністра, цього року запустять "Кримську платформу".
"Ми будемо працювати в міжнародних судах для притягнення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала дедалі дорожчою", - заявив він.
Топ коментарі
+1 Олександр Філіпов
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+1 Zemer
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Внутри страны нам необходим закон о коллаборантах. Такой закон, чтобы они серьезно задумались, оно им надо этот второй паспорт, звать чужие войска в свою страну и тем более работать на врага? Предатели должны знать, что их ждет в будущем!
Ця аморфна пліснява субстанція нагадає, скільки раз, за два роки, були поглиблені санкції проти мордора?