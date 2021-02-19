Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду изъять из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" от 16 февраля 2021 нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский вернул в парламент этот закон со своими предложениями.

"Президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины", - говорится в сообщении.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Зеленский.

Поэтому президент предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.

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