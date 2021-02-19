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Новости Политика Украины
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Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Длительное неназначение министров может привести к

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду изъять из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" от 16 февраля 2021 нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский вернул в парламент этот закон со своими предложениями.

"Президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины", - говорится в сообщении.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Зеленский.

Поэтому президент предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Твое присутствие на посту президента полностью тебя опровергает: чем больше тебя, тем больше паралич системы управления.
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19.02.2021 10:17
+4
Так предлагай кандидатуры на пост министров. Кто тебе мешает, лишь бы орать.
Свет клином на Витренко не сошелся. Его кандидатуру два раза парламент уже отклонил.
Не доходит? А может отсутствие президента на месте приводит к параличу страны?
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19.02.2021 10:23
+3
ВОНО працюйе і вже запарилось. Потрібно знов їхати на відпочинок.
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19.02.2021 10:17
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А за чем собственно задержка, огласите весь список, пожалуйста.
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19.02.2021 10:16 Ответить
Твое присутствие на посту президента полностью тебя опровергает: чем больше тебя, тем больше паралич системы управления.
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19.02.2021 10:17 Ответить
ВОНО працюйе і вже запарилось. Потрібно знов їхати на відпочинок.
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19.02.2021 10:17 Ответить
Осел один працює. За всіх.
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19.02.2021 10:20 Ответить
Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3583
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19.02.2021 10:27 Ответить
Призначений тобою давним-давно Степанов паралізував країну по вакцинуванню.
Зімбабве обігнало чемпіонів всесвіту по боротьбі з ковідом з ЗЕмбабве.
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19.02.2021 10:17 Ответить
Що кандидат від зе, то все до руйнації.
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19.02.2021 11:52 Ответить
Та вам уже ничего не поможет. Оно все одно - зеленая сволота - толку от них - ноль. Шо могут кловуны из квартала95? Назначте хоть по 100 кловунов.
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19.02.2021 10:18 Ответить
Пусть лучше не будет ЗЕминистров. Меньше вреда.
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19.02.2021 10:20 Ответить
Так предлагай кандидатуры на пост министров. Кто тебе мешает, лишь бы орать.
Свет клином на Витренко не сошелся. Его кандидатуру два раза парламент уже отклонил.
Не доходит? А может отсутствие президента на месте приводит к параличу страны?
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19.02.2021 10:23 Ответить
Начнем с того, что нет никакой взаимосвязи между "карантином, связанным с КОВИД" и "конкурсом на гос.должность". Почему они были "приостановлены"? КОВИД убил все мессенджеры и электронные почты? Интернет инфицировал?
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19.02.2021 10:23 Ответить
Во витренко опять впихивает
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19.02.2021 10:24 Ответить
це ніяким чином не впливає на грошопотік для зєлайна, скажи сонцелікій?
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19.02.2021 10:26 Ответить
Шибздик обеспокоен: министр и.о. приносит в общак мафии Коломоймого наворованного меньше чем министр.
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19.02.2021 10:28 Ответить
Вова, если ты не заметил, то в Украине уже 3 год паралич власти и в "если" верят только 73% + Мандель Ю.
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19.02.2021 10:28 Ответить
Уже лет 15 власть тянет на себя одеяло. И пофиг, что у народа ноги мерзнут.
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19.02.2021 10:35 Ответить
на городі бузина, а в Києві дядько. Зеленський, при однозначній монобільшості в парламенті, звинувачує парламент в непризначенні міністрів? Це не тільки абсурд, це нонсенс!.
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19.02.2021 10:36 Ответить
Длительность неназначения Витренко министром грозит параличем "кэша" Зели.
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19.02.2021 10:38 Ответить
А в ізраїлі чекають...
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19.02.2021 11:56 Ответить
ІІз 40 мільйонів украіців тільки Вітренко-Марченко має бути міністром?
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19.02.2021 10:58 Ответить
Пытаются подогнать законодательство под конкретную особу-Витренко. Это мы уже проходили с Луценком. Не мытьем , так катаньем!
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19.02.2021 11:02 Ответить
А хіба можливо паралітика паралізувати?
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19.02.2021 11:03 Ответить
Не пхай своїх "глистів" на посади міністрів і сам не лізь у державні справи-,можливо,клястимуть тебе менше!справи підуть краще і
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19.02.2021 12:52 Ответить
 
 