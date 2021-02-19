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Новини Політика України
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ВР (11733) Зеленський (17463) конкурс (853)

Тривале непризначення міністрів може призвести до "паралічу діяльності всього міністерства", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тривале непризначення міністрів може призвести до

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" від 16 лютого 2021 року норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський повернув до парламенту цей закон зі своїми пропозиціями.

"Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу. Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, в яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду України", - йдеться в повідомленні.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює і бореться з коронакризою, коли рішення треба ухвалити негайно, таке неприпустимо", - зазначив Зеленський.

Тому президент пропонує парламенту вилучити ці норми і розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.

Читайте: Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Твое присутствие на посту президента полностью тебя опровергает: чем больше тебя, тем больше паралич системы управления.
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19.02.2021 10:17
+4
Так предлагай кандидатуры на пост министров. Кто тебе мешает, лишь бы орать.
Свет клином на Витренко не сошелся. Его кандидатуру два раза парламент уже отклонил.
Не доходит? А может отсутствие президента на месте приводит к параличу страны?
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19.02.2021 10:23
+3
ВОНО працюйе і вже запарилось. Потрібно знов їхати на відпочинок.
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19.02.2021 10:17
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А за чем собственно задержка, огласите весь список, пожалуйста.
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19.02.2021 10:16 Відповісти
Твое присутствие на посту президента полностью тебя опровергает: чем больше тебя, тем больше паралич системы управления.
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19.02.2021 10:17 Відповісти
ВОНО працюйе і вже запарилось. Потрібно знов їхати на відпочинок.
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19.02.2021 10:17 Відповісти
Осел один працює. За всіх.
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19.02.2021 10:20 Відповісти
Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3583
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Призначений тобою давним-давно Степанов паралізував країну по вакцинуванню.
Зімбабве обігнало чемпіонів всесвіту по боротьбі з ковідом з ЗЕмбабве.
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19.02.2021 10:17 Відповісти
Що кандидат від зе, то все до руйнації.
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19.02.2021 11:52 Відповісти
Та вам уже ничего не поможет. Оно все одно - зеленая сволота - толку от них - ноль. Шо могут кловуны из квартала95? Назначте хоть по 100 кловунов.
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19.02.2021 10:18 Відповісти
Пусть лучше не будет ЗЕминистров. Меньше вреда.
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19.02.2021 10:20 Відповісти
Так предлагай кандидатуры на пост министров. Кто тебе мешает, лишь бы орать.
Свет клином на Витренко не сошелся. Его кандидатуру два раза парламент уже отклонил.
Не доходит? А может отсутствие президента на месте приводит к параличу страны?
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19.02.2021 10:23 Відповісти
Начнем с того, что нет никакой взаимосвязи между "карантином, связанным с КОВИД" и "конкурсом на гос.должность". Почему они были "приостановлены"? КОВИД убил все мессенджеры и электронные почты? Интернет инфицировал?
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19.02.2021 10:23 Відповісти
Во витренко опять впихивает
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19.02.2021 10:24 Відповісти
це ніяким чином не впливає на грошопотік для зєлайна, скажи сонцелікій?
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19.02.2021 10:26 Відповісти
Шибздик обеспокоен: министр и.о. приносит в общак мафии Коломоймого наворованного меньше чем министр.
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19.02.2021 10:28 Відповісти
Вова, если ты не заметил, то в Украине уже 3 год паралич власти и в "если" верят только 73% + Мандель Ю.
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19.02.2021 10:28 Відповісти
Уже лет 15 власть тянет на себя одеяло. И пофиг, что у народа ноги мерзнут.
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19.02.2021 10:35 Відповісти
на городі бузина, а в Києві дядько. Зеленський, при однозначній монобільшості в парламенті, звинувачує парламент в непризначенні міністрів? Це не тільки абсурд, це нонсенс!.
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19.02.2021 10:36 Відповісти
Длительность неназначения Витренко министром грозит параличем "кэша" Зели.
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19.02.2021 10:38 Відповісти
А в ізраїлі чекають...
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19.02.2021 11:56 Відповісти
ІІз 40 мільйонів украіців тільки Вітренко-Марченко має бути міністром?
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19.02.2021 10:58 Відповісти
Пытаются подогнать законодательство под конкретную особу-Витренко. Это мы уже проходили с Луценком. Не мытьем , так катаньем!
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19.02.2021 11:02 Відповісти
А хіба можливо паралітика паралізувати?
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19.02.2021 11:03 Відповісти
Не пхай своїх "глистів" на посади міністрів і сам не лізь у державні справи-,можливо,клястимуть тебе менше!справи підуть краще і
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19.02.2021 12:52 Відповісти
 
 