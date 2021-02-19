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На Закарпатье 120 школ отправили на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Закарпатье 120 школ отправили на

На Закарпатье 120 общеобразовательных учреждений перевели на дистанционное обучение из-за стремительного распространения коронавируса в области. По состоянию на вторник, 16 февраля, таких школ в области было 72.

Эта цифра увеличивается ежедневно, сообщил в комментарии Укринформу руководитель штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций на Закарпатье Игорь Шинкарюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего закрытых для очного посещения учащимися учебных заведений - на Раховщине, Хустщине и в Ужгороде и районе.

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Как сообщают в Закарпатском областном центре общественного здоровья, за прошедшие сутки, 18 февраля, у 397 пациентов в Закарпатье подтвержден коронавирус методом ПЦР. Закарпатье сейчас входит в пятерку регионов, где коронавирус распространяется стремительно. В области увеличили количество COVID-коек до 2 тысяч, Закарпатье на 74% обеспечено кислородом.
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даешь Буковель зеля?
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19.02.2021 10:33 Ответить
А при чем тут зеля? Мудрый нарид туда палками сгоняли? зеля это просто благословил.... Надеюсь буковельским предпринимателям теперь будет хоть за что лечиться...
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19.02.2021 10:36 Ответить
а при том что сам показал пример с своим селфи в Буковели как он соблюдает карантин, вопросы?
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19.02.2021 11:06 Ответить
Негиднык!
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19.02.2021 11:11 Ответить
Интересно, Зеленский всадник апокалипсиса, или это совпадение? На Закарпатье 120 школ отправили на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 1718 На Закарпатье 120 школ отправили на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 4930
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19.02.2021 10:39 Ответить
Він всаднік дебілізма
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19.02.2021 10:41 Ответить
Да ну все просто, дети вышли в школу и пошло активное распространение вируса по всей Украине. Все. Все что придумывают власть имущие это только для кражи денег.
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19.02.2021 10:43 Ответить
наколядували бандери
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19.02.2021 11:00 Ответить
они такие же бандеры как и ты - качнули майдан и свалили на заработки...а вы там разгребайте
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19.02.2021 11:35 Ответить
Якщо подивитися статистику пандемії, то в більшості країн-сусідів, і не тільки, різке наростання пандемії почалося з вересня, з початком навчання. Дистанційка могла би зупинити, та заднім числом бути розумним легко.
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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19.02.2021 17:46 Ответить
 
 