Вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить первые партии вакцины еще в этом месяце.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Уверен, что сдвинутые сроки поставки вакцины существенно не повлияют на вакцинальную кампанию, и она начнется в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина все еще рассчитывает получить первые партии вакцины в феврале.

"Уже в конце февраля - начале марта поступят первые партии от Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, что вчера прозвучала от ЮНИСЕФ", - сказал глава правительства.

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