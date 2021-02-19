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Вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить первые партии вакцины еще в этом месяце.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Уверен, что сдвинутые сроки поставки вакцины существенно не повлияют на вакцинальную кампанию, и она начнется в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина все еще рассчитывает получить первые партии вакцины в феврале.

"Уже в конце февраля - начале марта поступят первые партии от Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, что вчера прозвучала от ЮНИСЕФ", - сказал глава правительства.

Также читайте: Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Це більше, ніж від російських терористів

Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3625
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19.02.2021 10:47
+12
У Зімбабве 18 лютого почалась кампанія вакцинації від Covid

А в Україні не почалась.



Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3005
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19.02.2021 10:48
+11
оч жаль, я думала, что хотя бы Зимбабве мы сможем догнать в этом месяце..., но нет...
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19.02.2021 10:43
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оч жаль, я думала, что хотя бы Зимбабве мы сможем догнать в этом месяце..., но нет...
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19.02.2021 10:43 Ответить
ё!!! мое меня не будет на свете а мои деьти в моем возрасте вместе со своими детьми в их возрасте будут читать понос от жжжвськой власти дебилов кретинов даунов и идиетов и как долго мы будет терпеть геноцид от жжжов и придурков?????
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19.02.2021 10:48 Ответить
Читаю вчера новости... президент сказал что если все оцифровано, то коррупции нет....каждый день кто-то рассказывает что половина населения уже переболело Ковид ну и зачем нам вакцина.... То есть, с коррупцией бороться не надо (правда МВФ денег не дает без этого), вакцина украинцам на хрен не нужна (правда МОЗ ее вовремя не заказал)... Все-таки надо людей во власть которые умеют делать что-то больше чем бла-бла-бла, лапшу на уши, и спешно всякие отмазки придумывать...
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19.02.2021 10:58 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4869
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19.02.2021 10:58 Ответить
Шмигаль прошлым летом боролся с атомной энергетикой и все переводил на уголь. Это не профанство, а работа на восточного соседа.
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19.02.2021 11:05 Ответить
Вакцинация - это не лошадиные скачки ,не известно ,кто будет победителем ,
кто впереди или кто задержится.
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19.02.2021 10:49 Ответить
Задержка -- это человеческие жизни. Как-то все остальные по-другому думают.
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19.02.2021 11:01 Ответить
Ваше право.
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19.02.2021 11:08 Ответить
Каждый день умирает больше ста человек! Если бы вакцинация началась как во всех странах соседях и Европы с 24.12 2020 года,то возможно часть этих людей была бы жива!! Почему никто ,не возбуждает уголовное дело за служебную халатность ,повлекшую гибель людей?
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19.02.2021 11:44 Ответить
Прошлой осенью смертоность в Украине была гораздо выше чем за последние пять лет. Вы верите тем данным, которые МОЗ делает оффициальными? У нас анализов на душу населения делалось в пять раз меньше, чем в европейских странах. Ну а с закупкой вакцин... так прошлым летом, когда все подписывали контракты, Степанов дал добро на использование ковид-денег для строительства дорог.
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19.02.2021 11:49 Ответить
чули....з 15 лютого)))
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19.02.2021 10:44 Ответить
дві тисячі "волохатого" року бо Україна не Зімбабве!
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19.02.2021 12:04 Ответить
Интересно этому пассажиру кто то верит? Хотя, ему могут верить все те же 70% и тут два варианта либо идти и покупать билет куда то на Бали или сначала мутить МММ, в нашей стране это по ходу очень прибыльный бизнес...
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19.02.2021 10:44 Ответить
Вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4504
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19.02.2021 10:45 Ответить
Даже уже и не смешно, что то режиссёры и сценаристы квартала 95 дали сбой
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19.02.2021 10:45 Ответить
Це більше, ніж від російських терористів

Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3625
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19.02.2021 10:47 Ответить
Ребята действуют по российским стандартам. Сиди, молчи, скрывай, может и пронесет (рейтинг не упадет)
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19.02.2021 11:03 Ответить
Ви ж не проти лікування по телефону. З симптомами, як у ковідли більш болячок ніяких нема і лікувати їх не треба.
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19.02.2021 11:42 Ответить
Если я не ошибаюсь, при смерти человека кто-то должОн выписать бумажку с обязательным указанием причины смерти. Наверное, эти 50 000 -- по данным из этих бумажек.
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19.02.2021 12:31 Ответить
Діагноз по телефону після одного аналізу і можеш задихнутись від інфаркту, ніхто вже не уточнюватиме. Шо там буде на папірці вже неважливо.
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19.02.2021 13:30 Ответить
Пфайзер делали сердечное лекарство, а получилась виагра, что там за вакцина у них вышла - неизвестно. Возможно тоже для ***.
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19.02.2021 10:47 Ответить
Спасибо тебе, друг, что не пойдёшь вакцинироваться -- моя очередь подойдёт быстрее.
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19.02.2021 10:49 Ответить
Я переболел короной, пока имею иммунитет, поэтому спокойно уступаю право вакцинироваться неизвестно чем, всем желающим. А потом, если с ними все будет ок, можно и уколоться.
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19.02.2021 10:52 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 694 Здоровья тебе и твоим близким!
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19.02.2021 11:05 Ответить
Нитроглицерин делали для взрывов, но это вовсе не мешает его использовать и для лечения.
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19.02.2021 11:32 Ответить
Сначала вакцинацию начнут до 15 февраля,потом - до 20,теперь - конец февраля/начало марта...в каком году это произойдет - все помалкивают,интересно что дальше будет
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19.02.2021 10:47 Ответить
У Зімбабве 18 лютого почалась кампанія вакцинації від Covid

А в Україні не почалась.



Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3005
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19.02.2021 10:48 Ответить
На всех языках Zimbabwe (Зимбабве) пишеться через "и".
Есть негры, которые более образованы чем ты, потрохобот.
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19.02.2021 12:28 Ответить
Я порохобот уже 6 лет. Так что ты мне ничего нового не поведал.
Зато себя ты проявил Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5909
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19.02.2021 12:35 Ответить
Нашел, чем гориться, поц.
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24.02.2021 10:03 Ответить
в правительстве решают когда же начнется вакцинация Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5016 Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8993
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19.02.2021 10:48 Ответить
Практика показала, что в украинском правительстве сейчас (при зе-ко) решают только как попилить возможные деньги.
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19.02.2021 10:51 Ответить
Анекдот на новий лад)

Шмигаль ""Уже в кінці лютого - на початку березня надійдуть перші партії від Pfizer / BioNTech в кількості 117 тисяч доз."
"Кожному українцю буде по 2 вакцини".
Українці "Так їх не вистачить на всіх!"
Шмигаль: "Я не знаю як ви, а ми вже вакцинувалися!")))
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19.02.2021 10:51 Ответить
надеюсь медбрат взял вместительную сумку на переговоры в Индию - привезет в кармане немного вакцины ( остальное будет занято гешефтом, конечно)
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19.02.2021 10:51 Ответить
то с января, то с 14 фервраля, теперь уже марта....
жыды ответить не хотите за бла бла бла?
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19.02.2021 10:51 Ответить
Начнется вот-вот, не сегодня-завтра, со дня на день, как только так и сразу, оглянуться не успеешь, обязательно...
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19.02.2021 10:52 Ответить
Это называется ДЕЖА ВЮ!
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19.02.2021 10:52 Ответить
По меркам геологических эпох и через несколько тысяч лет - это ближайшее время.
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19.02.2021 10:54 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2167
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19.02.2021 10:55 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2298 Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6711
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19.02.2021 10:55 Ответить
Украину надо другим цветом выделить.
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19.02.2021 11:06 Ответить
В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 это уже ниже дна. Правительство! вы мне не нужны собирайте отдельный военный контингент из всех гос.чиновников и в окопы
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19.02.2021 11:10 Ответить
Шмыгаль бери за ручку Степанова и идите в отставку!
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19.02.2021 11:13 Ответить
Украина будет первая страна в мире, котороая поборет COVID без вакцинации!
Степанову медальку от Зеленского!
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19.02.2021 11:22 Ответить
А как же украинская вакцина?? Все ж кичились,что уже делают!
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19.02.2021 11:37 Ответить
Самі коліться тими шмурдяками...
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19.02.2021 11:50 Ответить
кстати, наивные те кто думает что во всем виноват Степанов. Степанов лишь исполнитель и не зря ОП или сам Зеленский (партия "Слуга народа") его прикрывают. Не исключаю что Степанов получает указания, какие вакцины, у кого и по какой цене закупать.

Так что 73 % сами выбрали себе такого Президента и большинство в Раде, а те в свою очередь назначили Степанова министром.... ПРивет избирателям Зеленского и Слуг народа.... )))
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19.02.2021 11:53 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3563
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19.02.2021 11:58 Ответить
Очередной треп и успокоение по поводу провала вакцинации
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19.02.2021 11:59 Ответить
"Ближайшее время" это из серии "Обещаного три года ждут" ?
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19.02.2021 12:15 Ответить
він сказав ЮНІСЕФ????))))) ..."переговори з виробниками" ...чемпіони з... "контрактів"...
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19.02.2021 17:59 Ответить
 
 