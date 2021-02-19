Вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить первые партии вакцины еще в этом месяце.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.
"Уверен, что сдвинутые сроки поставки вакцины существенно не повлияют на вакцинальную кампанию, и она начнется в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.
По словам премьер-министра, Украина все еще рассчитывает получить первые партии вакцины в феврале.
"Уже в конце февраля - начале марта поступят первые партии от Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, что вчера прозвучала от ЮНИСЕФ", - сказал глава правительства.
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+14 Маркиз
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+11 Hanka Panyanka
показать весь комментарий19.02.2021 10:43
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кто впереди или кто задержится.
А в Україні не почалась.
Есть негры, которые более образованы чем ты, потрохобот.
Зато себя ты проявил
Шмигаль ""Уже в кінці лютого - на початку березня надійдуть перші партії від Pfizer / BioNTech в кількості 117 тисяч доз."
"Кожному українцю буде по 2 вакцини".
Українці "Так їх не вистачить на всіх!"
Шмигаль: "Я не знаю як ви, а ми вже вакцинувалися!")))
жыды ответить не хотите за бла бла бла?
Степанову медальку от Зеленского!
Так что 73 % сами выбрали себе такого Президента и большинство в Раде, а те в свою очередь назначили Степанова министром.... ПРивет избирателям Зеленского и Слуг народа.... )))