Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати перші партії вакцини ще цього місяця.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр заявив під час години запитань до уряду в парламенті.
"Упевнений, що зсунуті терміни поставки вакцини істотно не вплинуть на вакцинальну кампанію, і вона почнеться найближчим часом", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, Україна все ще розраховує отримати перші партії вакцини в лютому.
"Уже в кінці лютого – на початку березня надійдуть перші партії від Pfizer / BioNTech в кількості 117 тисяч доз. Це остання інформація, що вчора прозвучала від ЮНІСЕФ", - сказав глава уряду.
Топ коментарі
+14 Маркиз
показати весь коментар19.02.2021 10:47
+12 Маркиз
показати весь коментар19.02.2021 10:48
+11 Hanka Panyanka
показати весь коментар19.02.2021 10:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
кто впереди или кто задержится.
А в Україні не почалась.
Есть негры, которые более образованы чем ты, потрохобот.
Зато себя ты проявил
Шмигаль ""Уже в кінці лютого - на початку березня надійдуть перші партії від Pfizer / BioNTech в кількості 117 тисяч доз."
"Кожному українцю буде по 2 вакцини".
Українці "Так їх не вистачить на всіх!"
Шмигаль: "Я не знаю як ви, а ми вже вакцинувалися!")))
жыды ответить не хотите за бла бла бла?
Степанову медальку от Зеленского!
Так что 73 % сами выбрали себе такого Президента и большинство в Раде, а те в свою очередь назначили Степанова министром.... ПРивет избирателям Зеленского и Слуг народа.... )))