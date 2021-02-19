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Крым (26018) Меджлис (809) обыск (1845) Чубаров (932)

Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление

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Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление

Меджлис крымскотатарского народа осудил очередные массовые обыски и аресты в оккупированном Крыму, которые состоялись 17 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении Президиума Меджлиса крымскотатарского народа в связи с очередными массовыми обысками и арестами активистов во временно оккупированном РФ Крыму, которое опубликовал на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"17 февраля 2021 г. на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя состоялись незаконным и политически мотивированным обыски в домах крымских татар и членов их семей - представителей других национальностей.

Российские каратели врывались в дома спящих, в 4:00 утра одновременно в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, Севастополе, и в с. Заветное Ичкинського (Советского) района.

Во время обысков, проведенных с грубыми нарушениями процедур, установленных для подобных ситуаций, российские силовики "находили запрещенные книги", ими же были привезены с собой и подбросить в помещение, где происходили обыски. Адвокаты не были допущены в помещения, где проходили обыски", - говорится в заявлении.

В Меджлисе напомнили, что в завершение обысков сотрудники ФСБ РФ задержали Эрнеста Ибрагимова, Абдулбория Махамединова, Ленура Сейдаметов, Олега Федорова, Яшар Шихаметова, Азамата Эюповой, Тимура Ялкабова. Вскоре Абдулборий Махамединов был освобожден, а всем остальным задержанным решениями оккупационных судов была избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца с содержанием в СИЗО. Всем арестованным предъявлено обвинение по статье 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

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"Очередное преступление, совершенное российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму в отношение крымских татар и членов их семей-лиц других национальностей, исповедующих Ислам, свидетельствует о продолжающемся полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, которые определяют обязанности окупирующего государства.
Президиум Меджлиса крымскотатарского народа решительно осуждает преступления, совершаемые РФ в течение 7 лет на временно оккупированной территории Крыма и заявляет о том, что их конечной целью является полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы Крымского полуострова", - сказано в заявлении.

Также президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает международное сообщество использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по отношению к РФ с целью немедленного освобождения ею всех политических заключенных, арестованных на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, президиум Меджлиса крымскотатарского народа выразил благодарность соотечественникам, которые демонстрируют сплоченность и единство крымскотатарского народа в условиях временной оккупации Крыма РФ и "призывает всех жителей Крыма солидаризироваться с крымскотатарским народом в неприятии российских оккупантов".

Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление 01
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Зачем вы взяли куриные паспорта у *****? Если бы более 200 000 крымских татар не легли по ***** и его паРашу, то мировое сообщество вынуждено было отстаивать их права, а так они официальные холопы ***** педофильного.
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19.02.2021 10:51 Ответить
Крымских татар ***** щимит не за проукраинскую позицию, а за религиозную хрень.
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19.02.2021 10:55 Ответить
Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 5352 Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 74
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19.02.2021 10:56 Ответить
Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 8721 Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление - Цензор.НЕТ 6472
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19.02.2021 10:58 Ответить
Татары единственные.Кто единым фронтом желает избавиться от кацапов. Нам бы их целеустремленность - и уже очень скоро ситуация изменилась бы к лучшему для нашей страны.
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19.02.2021 11:03 Ответить
Не пиши ерунду, татары ничего не делают для деоккупации Крыма, у них борьба с гундяевым за религиозную херню.
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19.02.2021 11:18 Ответить
Zgoden,Igor Bexter .100%
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19.02.2021 11:27 Ответить
русские - это фашисты!!!
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19.02.2021 11:08 Ответить
Qirimli !!! Krim-Ukraina-Evropa-NATO !
#SAVE_ATR !
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19.02.2021 11:28 Ответить
ну так нефиг во всякие террористические организации вступать пора бы привыкнуть, тут не ес, нянчиться не будут
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19.02.2021 11:29 Ответить
Будьте прокляті окупанти!
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19.02.2021 21:22 Ответить
На це міжнародному товариству глибоко насрать на то. Досить вже стогнати і волати, потрібно щось робити самотушки. Ніхто за українців воювати не буде.
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19.02.2021 23:38 Ответить
 
 