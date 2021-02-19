Меджліс закликає світову спільноту задіяти всі можливі санкційні механізми проти РФ через обшуки й арешти в окупованому Криму, - заява

Меджліс кримськотатарського народу засудив чергові масові обшуки та арешти в окупованому Криму, які відбулися 17 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Президії Меджлісу кримськотатарського народу в зв'язку з черговими масовими обшуками й арештами активістів у тимчасово окупованому РФ Криму, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"17 лютого 2021 року на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відбулися незаконні і політичні мотивовані обшуки в будинках кримських татар і членів їх сімей - представників інших національностей.

Російські карателі вривалися в будинки людей, що спали, о 04 годині ранку одночасно в Бахчисараї, Білогірську, Сімферополі, Севастополі, і в с. Заповітне Ічкінського (Советського) району.

Під час обшуків, проведених з грубими порушеннями процедур, встановлених для подібних ситуацій, російські силовики "знаходили заборонені книги", які ними ж були привезені з собою і підкинути в приміщення, де відбувалися обшуки", - йдеться в заяві.

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У Меджлісі нагадали, що на завершення обшуків співробітники ФСБ РФ затримали Ернеста ІБРАГІМОВА, Абдулборія МАХАМАДЕМІНОВА, Ленура СЕЙДАМЕТОВА, Олега ФЕДОРОВА, Яшара ШІХАМЕТОВА, Азамата ЕЮПОВА, Тимура ЯЛКАБОВА. Незабаром Абдулборій МАХАМАДЕМІНОВ був звільнений, а всім іншим затриманим рішеннями окупаційних судів було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з утриманням в СІЗО. Всім заарештованим висунуто обвинувачення за статтею 205.5 КК РФ "Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації".

"Черговий злочин, скоєний російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму в відношення кримських татар і членів їх сімей-осіб інших національностей, які сповідують Іслам, свідчить про триваюче повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, які визначають обов'язки окупуюючої держави.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу рішуче засуджує злочини, що здійснюються РФ протягом 7 років на тимчасово окупованій території Криму і заявляє про те, що їх кінцевою метою є повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі Кримського півострова.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми по відношенню до РФ з метою негайного звільнення нею всіх політичних в'язнів, арештованих на території тимчасово окупованого Криму.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу висловлює вдячність співвітчизникам, які демонструють згуртованість і єдність кримськотатарського народу в умовах тимчасової окупації Криму РФ та закликає всіх жителів Криму солідаризуватися з кримськотатарським народом у неприйнятті російських окупантів".

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