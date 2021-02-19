Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что протесты против режима Лукашенко будут продолжаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тихановская заявил в интервью "Настоящему времени".

"Мое возвращение и возвращение других, как вы называете, оппозиционеров в Беларусь не изменит ничего. Это будут еще жертвы, это будут еще приговоры. По крайней мере, мы здесь можем бороться, мы можем привлекать внимание к нашим проблемам. И мы не призываем. Мы поддерживаем людей, которые находят в себе силы и мужество выходить на улицы либо давить на режим каким-то другим образом", - отметила оппозиционер.

По словам Тихановской, протесты против режима Лукашенко в Беларуси будут продолжаться.

"Все не закончилось. Люди не сдались, и люди не сдадутся. Как говорится, всех не пересажаешь. Я понимаю, что люди в тюрьмах, что люди страдают. Люди жертвуют жизнями, здоровьем, свободой. Но свободу внутри, желание перемен никто у них не сможет забрать. И люди будут бороться, пока власть не пойдет на переговоры для организации новых, честных выборов", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

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