РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4820 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
3 528 49
Беларусь (7527) Тихановская (390)

Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская
Фото: LRT

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что протесты против режима Лукашенко будут продолжаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тихановская заявил в интервью "Настоящему времени".

"Мое возвращение и возвращение других, как вы называете, оппозиционеров в Беларусь не изменит ничего. Это будут еще жертвы, это будут еще приговоры. По крайней мере, мы здесь можем бороться, мы можем привлекать внимание к нашим проблемам. И мы не призываем. Мы поддерживаем людей, которые находят в себе силы и мужество выходить на улицы либо давить на режим каким-то другим образом", - отметила оппозиционер.

По словам Тихановской, протесты против режима Лукашенко в Беларуси будут продолжаться.

"Все не закончилось. Люди не сдались, и люди не сдадутся. Как говорится, всех не пересажаешь. Я понимаю, что люди в тюрьмах, что люди страдают. Люди жертвуют жизнями, здоровьем, свободой. Но свободу внутри, желание перемен никто у них не сможет забрать. И люди будут бороться, пока власть не пойдет на переговоры для организации новых, честных выборов", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Юля Тимошенко тоже так говорила потом на коляске подъехала на готовое., кто был на Майдане не даст обмануть. Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8505 Потом на коляске приехала в СНБО и сказала что бы Крым сдавали без выстрелов.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:10
+11
Короче,вы там отгребайте люлей в белоруских СИЗО, а светка покерує из-за границы.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:07
+9
Ги.
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6537
показать весь комментарий
19.02.2021 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Короче,вы там отгребайте люлей в белоруских СИЗО, а светка покерує из-за границы.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:07 Ответить
вот так...а призывала к разворачиванию партизанского движения...кто жеж теперь его возглавит?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:38 Ответить
Что она не так сказала? Уточни
показать весь комментарий
19.02.2021 13:11 Ответить
Куда уж точнее того,что я написал.
показать весь комментарий
19.02.2021 13:14 Ответить
ты написал чушь
показать весь комментарий
19.02.2021 16:58 Ответить
Субъективное мнение. Факты говорят об обратном.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:52 Ответить
логично, что может изменить политический труп?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:07 Ответить
Не бйся їдь батько добрий.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:08 Ответить
Бацка Тихановской приготовил ароматную монтажную пену
показать весь комментарий
19.02.2021 11:13 Ответить
Веди подрывную деятельность там где можешь.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:09 Ответить
"Всех не пересажаешь" (с) А вот с этим Лукашенко бы поспорил ...
показать весь комментарий
19.02.2021 11:09 Ответить
Пламенное бла-бла-бла человека, который сам находится в полной безопасности и совершенно не планирует от этой безопасности отказываться.. Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3944
показать весь комментарий
19.02.2021 11:09 Ответить
Юля Тимошенко тоже так говорила потом на коляске подъехала на готовое., кто был на Майдане не даст обмануть. Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8505 Потом на коляске приехала в СНБО и сказала что бы Крым сдавали без выстрелов.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:10 Ответить
на коляске в лабутенах, заметьте)
показать весь комментарий
19.02.2021 11:25 Ответить
Та вона на другий день вже на шпильках ходила.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:35 Ответить
а кто ее вообще туда пустил?
показать весь комментарий
19.02.2021 13:05 Ответить
арсеник..- юллла...юлллаааааа!!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:08 Ответить
Заметь, бестолочь, она не сбежала за границу, а продолжила борьбу в Украине. И кстати, в построении демократии в Украине есть и её довольно значительный вклад.
показать весь комментарий
19.02.2021 13:42 Ответить
Сергей Власенко это Вы? Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2506
показать весь комментарий
19.02.2021 16:27 Ответить
барбу...?? юллла григян барбу..??- новый анекдоттттт)))
показать весь комментарий
19.02.2021 23:09 Ответить
V tiurme ona bo nicego neizmenila,a teper svobodna govorit sto xocit vstrecajetsia s liderami veducix stran mira ne tak kak samozvanca ban na 5 let polucil Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3762
показать весь комментарий
19.02.2021 11:14 Ответить
Проедает в Европе премию Сахарова, в ожидании Нобелевской премии. Ну и гранты конечно. Видели как жил в Германии Навальный. Их там принимают лучше саудовских королей (это которые режут бошки геям).
показать весь комментарий
19.02.2021 11:15 Ответить
Не хочет быть сакральной жертвой и памятником Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 5878
показать весь комментарий
19.02.2021 12:30 Ответить
Завидуй молча
показать весь комментарий
19.02.2021 13:07 Ответить
Ги.
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6537
показать весь комментарий
19.02.2021 11:20 Ответить
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 7559
показать весь комментарий
19.02.2021 11:23 Ответить
отсмокчі у бульбашеску і він тебе памілує...ізмінєнія на ліццо
показать весь комментарий
19.02.2021 11:21 Ответить
пляді вони ще ті "аппазіціанєркі"
показать весь комментарий
19.02.2021 11:22 Ответить
А ми,апазіцианєри,сидим собі за кордоном,нам і тут не###йово...
показать весь комментарий
19.02.2021 11:23 Ответить
*Люди не сдались, и люди не сдадутся. Как говорится, всех не пересажаешь* - сказала тихановская и заказала место в ресторане у окна.....
показать весь комментарий
19.02.2021 11:23 Ответить
эта коза, как говорит молодеж - "нонфактор" - пшик, ноль, никто, ничего не может и не решает. просто 3.14здунца гоняет порожнего.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:26 Ответить
еще как пересажаешь, нары в камерах можно и убрать, а стоя много уместится
показать весь комментарий
19.02.2021 11:28 Ответить
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6648
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
показать весь комментарий
19.02.2021 12:02 Ответить
и шо..??- вызываешь злых духов..??- допомогты.............- соби допоможи, бездарь-провокатор..)))
показать весь комментарий
19.02.2021 23:13 Ответить
"... ми не закликаєм...", безсовісна брехуха, ще недавно закликала до "більш радикальних дій" і партизанщини, до диверсій і економічного колапсу через загально-національні страйки...
Де її діти? Краще б котлети смажила, "президентка" з курячими мізками.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:33 Ответить
Котлет зробити ще вміти треба)) а пе@діти не міхи тігати)) і так переважну більшість білорасєян влаштовує усе як є...
показать весь комментарий
19.02.2021 14:52 Ответить
Где же комменты наших белорусских друзей? Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 7263
показать весь комментарий
19.02.2021 11:41 Ответить
А что комментировать?Тут плакать хочется.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:55 Ответить
Извини.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:56 Ответить
хоть тут ты, крепкий хоз-пенс-бульбаш, прав...)))
показать весь комментарий
19.02.2021 23:14 Ответить
-
Може нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживут білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:50 Ответить
..ну вот..- уже лучше)))
показать весь комментарий
19.02.2021 23:15 Ответить
зачем в Беларусь? тут кормят, поят, еще и денег дают. а в Беларуси сначала в СИЗО, потом в концлагерь.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:52 Ответить
мадам, само твоё существование (или несуществование) уже никогда ничего не изменит нигде. раньше надо было думать как с картофельным ************** бороться.... короче просрали момент .....
показать весь комментарий
19.02.2021 11:57 Ответить
Чого це не змінить? Дуже змінить - народ побачить, що "Тіхановська - "пустишка"...
показать весь комментарий
19.02.2021 12:21 Ответить
До лампочки простые митинги. Это как если бы мухи протестовали в паутине. Мирно.
показать весь комментарий
19.02.2021 12:37 Ответить
Вона, як наш Кравчук. Бореться з режимом, пожираючу персональну пайку на персональній дачі. Дивлячись по відаку новінки західного кінопрому.
показать весь комментарий
19.02.2021 12:44 Ответить
Почему же, изменит. Дуру задержат сразу при пересечении границы и немедленно впаяют лет 10. Была на свободе - будет в тюрьме. А говорит - не изменит....
показать весь комментарий
19.02.2021 13:42 Ответить
Ну просто тихановская в разливе! Я тут покерую а вы держитесь!
показать весь комментарий
19.02.2021 18:28 Ответить
 
 