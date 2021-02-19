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Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська
Фото: LRT

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що протести проти режиму Лукашенка триватимуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тіхановська заявив в інтерв'ю "НВ".

"Моє повернення і повернення інших, як ви називаєте, опозиціонерів у Білорусь не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки. Принаймні, ми тут можемо боротися, ми можемо привертати увагу до наших проблем. І ми не закликаємо. Ми підтримуємо людей, які знаходять у собі сили і мужність виходити на вулиці або тиснути на режим якимось іншим чином", - зазначила опозиціонерка.

За словами Тіхановської, протести проти режиму Лукашенка в Білорусі триватимуть.

"Усе не закінчилося. Люди не здалися, і люди не здадуться. Як то кажуть, усіх не пересаджати. Я розумію, що люди у в’язницях, що люди страждають. Люди жертвують життями, здоров'ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто у них не зможе забрати. І люди будуть боротися, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів", - підкреслила лідерка білоруської опозиції.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Юля Тимошенко тоже так говорила потом на коляске подъехала на готовое., кто был на Майдане не даст обмануть. Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8505 Потом на коляске приехала в СНБО и сказала что бы Крым сдавали без выстрелов.
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19.02.2021 11:10
+11
Короче,вы там отгребайте люлей в белоруских СИЗО, а светка покерує из-за границы.
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19.02.2021 11:07
+9
Ги.
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6537
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19.02.2021 11:20
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Короче,вы там отгребайте люлей в белоруских СИЗО, а светка покерує из-за границы.
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19.02.2021 11:07 Відповісти
вот так...а призывала к разворачиванию партизанского движения...кто жеж теперь его возглавит?
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19.02.2021 11:38 Відповісти
Что она не так сказала? Уточни
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19.02.2021 13:11 Відповісти
Куда уж точнее того,что я написал.
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19.02.2021 13:14 Відповісти
ты написал чушь
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19.02.2021 16:58 Відповісти
Субъективное мнение. Факты говорят об обратном.
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19.02.2021 23:52 Відповісти
логично, что может изменить политический труп?
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19.02.2021 11:07 Відповісти
Не бйся їдь батько добрий.
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19.02.2021 11:08 Відповісти
Бацка Тихановской приготовил ароматную монтажную пену
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19.02.2021 11:13 Відповісти
Веди подрывную деятельность там где можешь.
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19.02.2021 11:09 Відповісти
"Всех не пересажаешь" (с) А вот с этим Лукашенко бы поспорил ...
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19.02.2021 11:09 Відповісти
Пламенное бла-бла-бла человека, который сам находится в полной безопасности и совершенно не планирует от этой безопасности отказываться.. Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3944
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19.02.2021 11:09 Відповісти
Юля Тимошенко тоже так говорила потом на коляске подъехала на готовое., кто был на Майдане не даст обмануть. Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8505 Потом на коляске приехала в СНБО и сказала что бы Крым сдавали без выстрелов.
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19.02.2021 11:10 Відповісти
на коляске в лабутенах, заметьте)
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19.02.2021 11:25 Відповісти
Та вона на другий день вже на шпильках ходила.
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19.02.2021 11:35 Відповісти
а кто ее вообще туда пустил?
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19.02.2021 13:05 Відповісти
арсеник..- юллла...юлллаааааа!!!!
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19.02.2021 23:08 Відповісти
Заметь, бестолочь, она не сбежала за границу, а продолжила борьбу в Украине. И кстати, в построении демократии в Украине есть и её довольно значительный вклад.
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19.02.2021 13:42 Відповісти
Сергей Власенко это Вы? Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2506
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19.02.2021 16:27 Відповісти
барбу...?? юллла григян барбу..??- новый анекдоттттт)))
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19.02.2021 23:09 Відповісти
V tiurme ona bo nicego neizmenila,a teper svobodna govorit sto xocit vstrecajetsia s liderami veducix stran mira ne tak kak samozvanca ban na 5 let polucil Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3762
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19.02.2021 11:14 Відповісти
Проедает в Европе премию Сахарова, в ожидании Нобелевской премии. Ну и гранты конечно. Видели как жил в Германии Навальный. Их там принимают лучше саудовских королей (это которые режут бошки геям).
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19.02.2021 11:15 Відповісти
Не хочет быть сакральной жертвой и памятником Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 5878
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19.02.2021 12:30 Відповісти
Завидуй молча
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19.02.2021 13:07 Відповісти
Ги.
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6537
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19.02.2021 11:20 Відповісти
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 7559
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19.02.2021 11:23 Відповісти
отсмокчі у бульбашеску і він тебе памілує...ізмінєнія на ліццо
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19.02.2021 11:21 Відповісти
пляді вони ще ті "аппазіціанєркі"
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19.02.2021 11:22 Відповісти
А ми,апазіцианєри,сидим собі за кордоном,нам і тут не###йово...
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19.02.2021 11:23 Відповісти
*Люди не сдались, и люди не сдадутся. Как говорится, всех не пересажаешь* - сказала тихановская и заказала место в ресторане у окна.....
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19.02.2021 11:23 Відповісти
эта коза, как говорит молодеж - "нонфактор" - пшик, ноль, никто, ничего не может и не решает. просто 3.14здунца гоняет порожнего.
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19.02.2021 11:26 Відповісти
еще как пересажаешь, нары в камерах можно и убрать, а стоя много уместится
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19.02.2021 11:28 Відповісти
Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6648
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
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19.02.2021 12:02 Відповісти
и шо..??- вызываешь злых духов..??- допомогты.............- соби допоможи, бездарь-провокатор..)))
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19.02.2021 23:13 Відповісти
"... ми не закликаєм...", безсовісна брехуха, ще недавно закликала до "більш радикальних дій" і партизанщини, до диверсій і економічного колапсу через загально-національні страйки...
Де її діти? Краще б котлети смажила, "президентка" з курячими мізками.
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19.02.2021 11:33 Відповісти
Котлет зробити ще вміти треба)) а пе@діти не міхи тігати)) і так переважну більшість білорасєян влаштовує усе як є...
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19.02.2021 14:52 Відповісти
Где же комменты наших белорусских друзей? Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 7263
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19.02.2021 11:41 Відповісти
А что комментировать?Тут плакать хочется.
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Извини.
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19.02.2021 11:56 Відповісти
хоть тут ты, крепкий хоз-пенс-бульбаш, прав...)))
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19.02.2021 23:14 Відповісти
-
Може нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживут білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.
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19.02.2021 11:50 Відповісти
..ну вот..- уже лучше)))
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19.02.2021 23:15 Відповісти
зачем в Беларусь? тут кормят, поят, еще и денег дают. а в Беларуси сначала в СИЗО, потом в концлагерь.
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19.02.2021 11:52 Відповісти
мадам, само твоё существование (или несуществование) уже никогда ничего не изменит нигде. раньше надо было думать как с картофельным ************** бороться.... короче просрали момент .....
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19.02.2021 11:57 Відповісти
Чого це не змінить? Дуже змінить - народ побачить, що "Тіхановська - "пустишка"...
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19.02.2021 12:21 Відповісти
До лампочки простые митинги. Это как если бы мухи протестовали в паутине. Мирно.
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19.02.2021 12:37 Відповісти
Вона, як наш Кравчук. Бореться з режимом, пожираючу персональну пайку на персональній дачі. Дивлячись по відаку новінки західного кінопрому.
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19.02.2021 12:44 Відповісти
Почему же, изменит. Дуру задержат сразу при пересечении границы и немедленно впаяют лет 10. Была на свободе - будет в тюрьме. А говорит - не изменит....
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19.02.2021 13:42 Відповісти
Ну просто тихановская в разливе! Я тут покерую а вы держитесь!
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19.02.2021 18:28 Відповісти
 
 