Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська
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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що протести проти режиму Лукашенка триватимуть.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Тіхановська заявив в інтерв'ю "НВ".
"Моє повернення і повернення інших, як ви називаєте, опозиціонерів у Білорусь не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки. Принаймні, ми тут можемо боротися, ми можемо привертати увагу до наших проблем. І ми не закликаємо. Ми підтримуємо людей, які знаходять у собі сили і мужність виходити на вулиці або тиснути на режим якимось іншим чином", - зазначила опозиціонерка.
За словами Тіхановської, протести проти режиму Лукашенка в Білорусі триватимуть.
"Усе не закінчилося. Люди не здалися, і люди не здадуться. Як то кажуть, усіх не пересаджати. Я розумію, що люди у в’язницях, що люди страждають. Люди жертвують життями, здоров'ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто у них не зможе забрати. І люди будуть боротися, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів", - підкреслила лідерка білоруської опозиції.
Будь ласка, зачекайте...
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
Де її діти? Краще б котлети смажила, "президентка" з курячими мізками.
Може нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживут білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.